Почему песцы – это главные хулиганы Арктики?

Этот белый красавец кажется таким милым. Но если встретитесь с ним лично, сразу же прячьте всю еду!

Помните, мы рассказывали о диких лисах, которые таскают у людей портянки и фонарики? В России лисы живут везде, от Калининграда до Владивостока. А вот в Арктике у них есть ближайший родственник – песец. Несмотря на милейшую внешность, именно он главный воришка и хулиган Крайнего Севера.

Берет все, что можно съесть

Мышкование на Земле Франца-Иосифа Вера Костамо/Sputnik Вера Костамо/Sputnik

Как правило, дикие животные сторонятся людей, но вот песцы (и лисы, конечно) давно поняли связь между человеком и едой. Нет, людей они не едят, но знают, что у человека может быть что-то вкусное, чем можно поживиться.

Песец по своей природе небольшой хищник (весит до 8 кг), похожий на лису, только с белым мехом. Он охотится на мелких грызунов вроде мышей и леммингов. Выглядит это так.

Живут эти арктические лисицы в заполярных районах Евразии и Америки, но особенно их много на островах и даже на дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана. Им нравится холмистая тундра и даже арктические пустыни.

Песец в Воркуте ест пирожное Lana Sator/Anadolu Agency/Getty Images Lana Sator/Anadolu Agency/Getty Images

При этом цивилизации песцы совершенно не боятся, и если поблизости будет рыбачить человек, они обязательно подойдут знакомиться. И не откажутся от угощения. Впрочем, если песцу угощения не предложить, он не постесняется его украсть. Поэтому люди, которые живут и работают в Арктике, говорят, что от песцов всю еду нужно прятать, чтобы не было привлекательных для него запахов, иначе утащат даже целый пакет с едой и глазом не моргнут. Неужели они так много едят? Нет, на самом деле просто делают запасы на всякий случай.

Так как песцы похожи по поведению на лис (и на представителей псовых в целом), то люди пытаются их приручить, подкармливая. Песцы и в самом деле могут «дружить» с людьми, давать себя погладить. За вкусняшки, конечно.

Дерзкими песцы бывают не только с людьми, но и с другими животными. Они не боятся даже подходить к своим соседям белым медведям, чтобы тоже стащить у них улов.

Архитекторы подземной тундры

Представьте, что находитесь в заполярной тундре, где нет почти никакой растительности, зато вечной мерзлоты хоть отбавляй. Где бы вы жили, будь вы песцом? Оказывается, эти звери выкапывают себе норы, да не просто норы, а сложные конструкции.

Песец на Земле Александры Гавриил Григоров/TASS Гавриил Григоров/TASS

Они выбирают места на небольшом возвышении (там копать легче, так как почва мягче, а также менее ветрено) либо занимают уже вырытые ранее норы, а затем делают сеть сложных ходов. Свежие норы имеют до 10 выходов, а вот старые, которым уже десятки лет – до 80. Семьи песцов могут использовать одну нору целыми поколениями, если в этом месте им хватает еды.

Повышенная морозостойкость

Аж зевать захотелось Alexey Seafarer/500px/Getty Images Alexey Seafarer/500px/Getty Images

Природа придумала для песца удивительные механизмы выживания. В арктических районах очень ветрено и бывают морозы до минус 70 градусов. Но песец не залегает в спячку, метаболизм у него не замедляется (а даже ускоряется). Наоборот, именно зимой он находится в наилучшей форме.

Песец на Шпицбергене выясняет, с какого вы района Legion Media Legion Media

Во-первых, мех песца очень густой и теплый (и из-за этого он всегда был одним из главных объектов меховой промышленности; песцовые шубы – одни из самых долговечных, могут носиться более 10 сезонов). Во-вторых, песец спит или отдыхает, свернувшись в клубок, что позволяет уменьшить теплопотерю. Этому же способствуют и короткие лапы и закругленные уши. А свой пушистый хвост песцы используют как одеяло.

Не только белые

Летний и зимний песец будто вообще разные животные. Но все просто: у песца есть две шубки, и он меняет их по сезону.

Голубой песец Курил Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Осенью и зимой они белые (самые пушистые бывают в январе-феврале, в разгар морозов), а вот весной и летом – серые или темно-коричневые и в полтора раза стройнее. Кроме того, на Дальнем Востоке обитают очень редкие песцы, занесенные в Красную книгу России. Самые известные из них голубые песцы, которые живут на нескольких уединенных островах Южных Курил на Дальнем Востоке.

Голубой песец Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Также на Командорских островах есть более крупный подвид голубых песцов – медновский. Их особенность в том, что шубка у них одного цвета и зимой, и летом (серо-коричневые). Разве что летом они более поджарые. Впрочем, в редких случаях в природе встречаются и светло-серые песцы.

Вот на этом видео голубые песцы активно помогают людям записать репортаж про Командорские острова, прося взамен только рыбу.