Каменные творения природы, которые поразят ваше воображение (ФОТО)

Главная достопримечательность одноименного национального парка – сиенитовые скалы, которые образовались при застывании магмы в толще земной коры. На территории нацпарка насчитывается 189 скал и скальных образований. Некоторые своими очертаниями напоминают силуэты великанов и мифических существ.
В 1851 году здесь зародилось локальное движение столбизма – сообщество скалолазов и альпинистов, которые предпочитают покорять местные скалы без страховки.
Рассматривать скалы национального парка «Ленские Столбы» лучше всего с реки Лены. Перед вами откроется вид на стену скал, протянувшуюся на много километров.
Сложены скалы из кембрийского известняка. Причудливую форму гребня они приобрели из-за выветривания породы. В высоту столбы достигают 320 метров над уровнем моря.
Маньпупунёр с языка манси переводится как «малая гора идолов». Этот геологический памятник расположен в Печоро-Илычском заповеднике. Речь идет про семь столбов выветривания, достигающих в высоту 42 метров.
Некогда они представляли собой горы, но под действием погодных условий слабые породы разрушились, и остались только сердцевины – серицито-кварцитовые сланцы. Эти скалы, напоминающие головы зверей, перевернутую бутылку или профиль человека, были объектом культа народа манси. Покорение скал те считали грехом.
Курум, или самая длинная в мире каменная река, находится в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Ее длина достигает 6 километров, ширина – 700 метров. Это природное явление возникает в местах перепадов высот: камни медленно сползают с вершин, образуя «русло». Есть версии, что каменные реки «потекли» с гор во время ледникового периода, когда ледники начали таять.
Курумы можно увидеть на Урале (в Челябинской области, Пермском крае и Башкирии) и в Саянских горах в Южной Сибири. Многие находятся в труднодоступных местах среди таежных гор.
Сейды представляют собой огромные валуны «на ножках» – более маленьких камнях. По общепринятой версии, эти необычные объекты – природные: тающий ледник плавно «опускал» большой валун на подпорку. Однако иные – миниатюрные – сейды вполне могли быть и рукотворными.
Эти священные для народа саамов объекты в России расположены в Карелии и на Кольском полуострове. Одни из самых известных – сейды Воттоваары, одной из самых высоких гор Карелии.
Эти обнажения пемзовых скал на Камчатке внешне напоминают стоящие вертикально древние лодки ительменов – баты. Их высота достигает 110 метров. Пемзовый покров сформировался 8 тыс. лет назад, а в таком виде скалы стоят уже 5–6 тыс. лет.
Легенду о Кутхиных Батах русский географ XVIII века Степан Крашенинников записал со слов местных жителей: «По преданию, в этих местах, богатых рыбой, обитал бог Кутх. На своих батах он выходил в озеро и море ловить рыбу. Уходя отсюда навсегда, Кутх поставил их сушиться, и они окаменели».
Эти шары расположены на острове Чамп, на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике. Их диаметр варьируется от двух сантиметров до нескольких метров. Есть несколько версий, почему камни такой гладкой и круглой формы.
Каменные шары также замечены в Крыму, Казахстане, США и Новой Зеландии.
В горах Алтая в урочище Аруккум «растут» каменные грибы, которые тоже называются «курумы» (как и каменные реки). Такая необычная конструкция сформировалась благодаря тому, что порода каменных шляпок прочнее, чем у «ножки», и меньше подвержена выветриванию. Высота грибов достигает 7 ментров, а диаметр верхушки – до 2 метров.
Со временем из-за ветров, дождей и перепадов температур некоторые грибы разрушаются, и их шляпки падают вниз. Другие, наоборот, вырастают: под ветрами ножка постепенно истончается.
Необычной формы горный хребет находится на окраине Кисловодска, в Ставропольском крае. «Ворота» диаметром 8–9 метров появились внутри скалы, сложенной из песчаника, в результате выветривания и эрозии.
Кольцо не единственная фишка этого горного хребта. Внутри него целых 10 овальных гротов разной величины, придающих горе облик пещерного города.
Скалы Тузлух находятся близ села Малореченское в окрестностях Алушты. Они сложены из кварцитового песчаника, множество гротов и полостей внутри образовали волны и штормовые ветра.
Из-за формы и цвета скалы прозвали сырными. С берега эту красоту не увидеть: придется спуститься к воде.
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