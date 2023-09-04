Каменные творения природы, которые поразят ваше воображение (ФОТО)

Некоторые из этих гор столь невероятны, что человеку не хватило бы фантазии такое придумать.

1. Красноярские Столбы (Красноярский край)

Главная достопримечательность одноименного национального парка – сиенитовые скалы, которые образовались при застывании магмы в толще земной коры. На территории нацпарка насчитывается 189 скал и скальных образований. Некоторые своими очертаниями напоминают силуэты великанов и мифических существ.

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В 1851 году здесь зародилось локальное движение столбизма – сообщество скалолазов и альпинистов, которые предпочитают покорять местные скалы без страховки.

2. Ленские Столбы (Республика Cаха, или Якутия)

Рассматривать скалы национального парка «Ленские Столбы» лучше всего с реки Лены. Перед вами откроется вид на стену скал, протянувшуюся на много километров.

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Сложены скалы из кембрийского известняка. Причудливую форму гребня они приобрели из-за выветривания породы. В высоту столбы достигают 320 метров над уровнем моря.

3. Маньпупунёр (Республика Коми)

Маньпупунёр с языка манси переводится как «малая гора идолов». Этот геологический памятник расположен в Печоро-Илычском заповеднике. Речь идет про семь столбов выветривания, достигающих в высоту 42 метров.

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Некогда они представляли собой горы, но под действием погодных условий слабые породы разрушились, и остались только сердцевины – серицито-кварцитовые сланцы. Эти скалы, напоминающие головы зверей, перевернутую бутылку или профиль человека, были объектом культа народа манси. Покорение скал те считали грехом.

4. Каменные реки (Челябинская область)

Курум, или самая длинная в мире каменная река, находится в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Ее длина достигает 6 километров, ширина – 700 метров. Это природное явление возникает в местах перепадов высот: камни медленно сползают с вершин, образуя «русло». Есть версии, что каменные реки «потекли» с гор во время ледникового периода, когда ледники начали таять.

Alxleo 74 (CC BY-SA 4.0) Alxleo 74 (CC BY-SA 4.0)

Курумы можно увидеть на Урале (в Челябинской области, Пермском крае и Башкирии) и в Саянских горах в Южной Сибири. Многие находятся в труднодоступных местах среди таежных гор.

5. Сейды (Республика Карелия)

Сейды представляют собой огромные валуны «на ножках» – более маленьких камнях. По общепринятой версии, эти необычные объекты – природные: тающий ледник плавно «опускал» большой валун на подпорку. Однако иные – миниатюрные – сейды вполне могли быть и рукотворными.

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Эти священные для народа саамов объекты в России расположены в Карелии и на Кольском полуострове. Одни из самых известных – сейды Воттоваары, одной из самых высоких гор Карелии.

6. Кутхины Баты (Камчатский край)

Эти обнажения пемзовых скал на Камчатке внешне напоминают стоящие вертикально древние лодки ительменов – баты. Их высота достигает 110 метров. Пемзовый покров сформировался 8 тыс. лет назад, а в таком виде скалы стоят уже 5–6 тыс. лет.

Kasimys (CC BY-SA 4.0) Kasimys (CC BY-SA 4.0)

Легенду о Кутхиных Батах русский географ XVIII века Степан Крашенинников записал со слов местных жителей: «По преданию, в этих местах, богатых рыбой, обитал бог Кутх. На своих батах он выходил в озеро и море ловить рыбу. Уходя отсюда навсегда, Кутх поставил их сушиться, и они окаменели».

7. Каменные шары (Архангельская область)

Эти шары расположены на острове Чамп, на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике. Их диаметр варьируется от двух сантиметров до нескольких метров. Есть несколько версий, почему камни такой гладкой и круглой формы.

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Каменные шары также замечены в Крыму, Казахстане, США и Новой Зеландии.

8. Каменные грибы (Республика Алтай)

В горах Алтая в урочище Аруккум «растут» каменные грибы, которые тоже называются «курумы» (как и каменные реки). Такая необычная конструкция сформировалась благодаря тому, что порода каменных шляпок прочнее, чем у «ножки», и меньше подвержена выветриванию. Высота грибов достигает 7 ментров, а диаметр верхушки – до 2 метров.

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Со временем из-за ветров, дождей и перепадов температур некоторые грибы разрушаются, и их шляпки падают вниз. Другие, наоборот, вырастают: под ветрами ножка постепенно истончается.

9. Кольцо-гора (Ставропольский край)

Необычной формы горный хребет находится на окраине Кисловодска, в Ставропольском крае. «Ворота» диаметром 8–9 метров появились внутри скалы, сложенной из песчаника, в результате выветривания и эрозии.

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Кольцо не единственная фишка этого горного хребта. Внутри него целых 10 овальных гротов разной величины, придающих горе облик пещерного города.

10. Сырные скалы (Республика Крым)

Скалы Тузлух находятся близ села Малореченское в окрестностях Алушты. Они сложены из кварцитового песчаника, множество гротов и полостей внутри образовали волны и штормовые ветра.

Яна Краснопевцева (CC BY-SA 4.0) Яна Краснопевцева (CC BY-SA 4.0)

Из-за формы и цвета скалы прозвали сырными. С берега эту красоту не увидеть: придется спуститься к воде.

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