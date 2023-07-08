7 самых необычных пустынь России

Невероятно, но жаркие песчаные дюны можно увидеть даже в холодной Сибири.

В России не так уж мало пустынь! Мы уже рассказывали про пустыни арктические, но обычные тоже не такая большая редкость. Находятся они не только в жарких регионах, но и в Сибири.

1. Чарские пески

Ted.ns (CC BY 4.0) Ted.ns (CC BY 4.0)

Природа нашла для пустыни весьма необычное место – на севере Забайкальского края, в Сибири. Представьте себе густые леса, окруженные заснеженными горами Кодарского хребта, а в центре – настоящая пустыня с каноническими дюнами размерами 5 на 10 км. Выглядит совершенно фантастически!

Специалисты считают, что эти пески – донные отложения древнего водоема эпохи ледникового периода. Высота некоторых барханов достигает 80 метров.

Чарские пески – это одна из самых северных пустынь в мире, которая летом так же становится очень жаркой, а вот окружающие озера остаются прохладными.

2. Рын-пески

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А вот эта пустыня самая что ни на есть настоящая. Она находится на юге России, на границе Астраханской области и Казахстана, и имеет общую протяженность 160 км. Барханы достигают 13 метров, здесь случаются и настоящие песчаные бури. В самих песках нередко попадаются ракушки (70 тысяч лет назад здесь было большое озеро). В XII веке в этих краях был центр Золотой Орды.

Рын-пески – популярное место для катания на джипах. Но при этом нужно помнить, что Астраханская область – один из самых жарких регионов России, и летом здесь стабильно выше +30.

3. Черные земли

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Единственная в Европе пустыня, которая появилась в результате деятельности человека. Черные земли в Калмыкии изначально относились к зоне полупустынь, однако после распашки песчаных почв и нерегулируемого выпаса скота в середине прошлого века территории начали стремительно превращаться в пустыни. Каждый год более 40 га земель Калмыкии становились пустынными. Притормозить эти процессы удалось лишь в 1990-х с помощью фитомелиорации.

На сегодняшний день Черные земли занимают чуть менее половины всей Калмыкии. На части пустынных земель организован одноименный заповедник, где живут одни из самых необычных животных в мире – сайгаки.

4. Арчединско-Донские пески

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Любите смотреть гонки? Тогда вам эти места точно покажутся знакомыми. Несколько лет по Арчединско-Донским пескам проходила трасса ралли «Шелковый путь».

Пустынный ландшафт в окрестностях реки Дон – это довольно необычное зрелище! Эти песчаные склоны занимают порядка 2 тыс. кв. км в Волгоградской области, а высота барханов достигает 7 метров. Правда, здесь встречается и небольшая растительность. Пески, по всей видимости – отложения речного дна. В древности русло реки Дон было гораздо крупнее, чем сегодня.

В советские годы эти места пытались озеленить. До сих пор местные экологи поддерживают пруды, которые предотвращают опустынивание.

5. Дюнные всхолмления

Местные жители называют этот опустыненный участок под Воронежем «донской Сахарой». Находится он тоже в окрестностях реки Дон, но несколько севернее Арчединских песков. Этот участок относительно небольшой, размерами менее 5 км в длину. Но удивительно его соседство с полями, лесами и озерами. Еще в начале XX века «Сахара» разрасталась, причиняя своими песчаными бурями немало неудобств людям.

Сегодня рост «Сахары» удается сдерживать также комплексным озеленением.

6. Саамыс-Кумага

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В Якутии, самом холодном (и самом большом) регионе России, вообще много экзотики. Чего стоят только не тающие в жару ледники! Есть здесь и настоящая пустыня посреди тайги, для обозначения которой используют слово «тукулан» – «пески» по-якутски. Увидеть их можно в заповеднике «Ленские столбы» вдоль реки Лены, одной из крупнейших в Сибири. Вероятно, это и есть древние отложения речного дна.

Тукулан растянулся на 5 км, а высота склонов достигает 50 метров.

7. Сары-Кум

Кнрим (CC BY-SA 4.0) Кнрим (CC BY-SA 4.0)

Название этого бархана означает буквально «желтый песок». Находится Сары-Кум в центральной части Дагестана, на юге России. Именно здесь снимали советский истерн (ответ голливудским вестернам) «Белое солнце пустыни». Получилось весьма реалистично!

В длину бархан всего 3 км, зато его дюны выросли более чем на 200 метров (иногда пески вырастают до 260 метров). Здесь никогда не бывает холодно, а летом стоит ужасная жара.

Природу его происхождения изучали еще в конце XIX века и пришли к выводу, что он появился вследствие разрушения песчаников местных гор.

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