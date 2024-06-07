Самые высокие горы России (ФОТО)

Кавказские горы – самые молодые в стране. Именно в этой горной системе находятся и высочайшие вершины России.

Самая высокая точка России и Европы - гора Эльбрус, 5642 м. Находится она на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии на Кавказе. Эльбрус – это вулкан, причем он считается спящим, хотя еще 500 лет назад были зафиксированы выбросы пепла.

Другие самые высокие точки России тоже находятся на Кавказе и превышают отметку 5000 м. Это Дыхтау, Шхара (расположена на границе России и Грузии, также – самая высокая точка Грузии), Коштантау, Пик Пушкина, Джангитау (на границе России и Грузии), Казбек (на границе России и Грузии), Мижирги.

А самая высокая точка России НЕ на Кавказе – вулкан Ключевская сопка на Камчатке (4750 м), он же самый высокий действующий вулкан Евразии. В списке самый высоких вершин страны Ключевская сопка занимает 14 место.

1. Эльбрус

5642 м. Самая высокая точка России и Европы.

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2. Дыхтау

5205 м. «Крутая гора»: на ней много отвесных склонов.

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3. Шхара

5193 м. Расположена на границе России и Грузии.

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4. Коштантау

5152 м. Одна из самых труднодоступных вершин Кавказа.

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5. Пик Пушкина

5100 м. Назван в память о 100-летии со дня смерти Пушкина, в 1938 году.

Olexander Lupul (CC BY 3.0) Olexander Lupul (CC BY 3.0)

6. Джангитау

5085 м. Горная вершина на границе России и Грузии.

Masa Sakano (CC BY-SA 2.0) Masa Sakano (CC BY-SA 2.0)

7. Казбек

5033 м. «Белая гора», которую рисовал Василий Верещагин.

Алексей Васильев (CC BY-SA 4.0) Алексей Васильев (CC BY-SA 4.0)

8. Мижирги

5018 м. Ледник, который может соединиться с другими и стать еще выше.

Александр Лобырев (CC BY-SA 4.0) Александр Лобырев (CC BY-SA 4.0)

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