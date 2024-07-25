Коты Российской империи, которые попали на ФОТО

Как только появился фотоаппарат, в России стали фотографировать своих питомцев. Вот доказательства.

1. Девочка с кошкой, Шадринск, Курганская область, 1885-1890

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Фотографироваться в конце XIX века было модно и дорого. Обычно на фотографиях тех лет можно увидеть семейные портреты. Как правило, в центре снимков — главные члены семьи на стульях, дети стояли рядом. Но на этом фото — просто лежащий кот с девочкой, вероятно, из дворянской или помещичьей семьи.

Это фото сделано в фотоателье Николая Прибылева в провинциальном городе Шадринске.

2. Портрет девочки с кошкой, Могилевская губерния, 1890-е

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3. Племянница фотографа с кошкой, Муром, 1890-е

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Кроме профессиональных фотографов, были и любители, которые снимали буквально все. Одним из самых известных таких людей в Муроме был Иван Мяздриков (1854-1931), который после Революции стал ученым-метеорологом.

4. Портрет детей, 1900-е

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5. Великая княжна Мария Николаевна с котенком, 1910-е

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В семье последнего императора России Николая II тоже очень любили животных. Только в последние годы правления у них жили 5 кошек и 3 собаки.

6. Цесаревич Алексей с котом Котькой и кокер спаниелем Джоем, 1915

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А любимым котом Алексея Николаевича был сиамский кот Котька, с которым он почти не расставался. Кота цесаревичу подарил комендант дворца генерал-майор Владимир Воейков, большой поклонник этой породы. Впрочем, сиамских кошек дарил Николаю II в конце XIX века и сам король Сиама.

7. Балерина Анна Павлова с кошкой, 1911

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8. Вера Смирнова с домашними животными на руках, Ташкент, 1906-1910

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9. Младшая дочь геолога Бориса Поленова Татьяна с котенком. Костромская губерния, усадьба Павловское, 1903

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10. Женщина с котенком, 1900-е