Зеленоградск: как выглядит город кошек

"Есть рыбка? Подумай."Павел Кузьмичев
Зеленоградск украшают муралы с котиками.Павел Кузьмичев
Небольшой город Зеленоградск (16 тысяч жителей) в Калининградской области можно смело назвать кошачьей столицей России. Здесь все посвящено этим животным, от сувениров до светофоров.
Кот показывает туристам дорогу к морю.Павел Кузьмичев
А многочисленные кошки с удовольствием покажут туристу лучшие места для фото (и для обеда). Как же так вышло?
Набережная Зеленоградска.Павел Кузьмичев
Зеленоградск (до 1946 года Кранц) - это старинный курортный город на берегу Балтийского моря. Коты обычно любят селиться в таких приморских городах, поближе к рыбакам, рыбам и отдыхающим. Но именно в Зеленоградске они стали настоящей достопримечательностью.
Балтийское море особенно прекрасно на закате.Павел Кузьмичев
По легенде, в стародавние времена кошки спасли город от грызунов, которые уничтожали запасы продуктов и разносили болезни. И забота о бездомных кошках - это такая благодарность местных жителей.
В мечтах об обеде.Павел Кузьмичев
Кошки здесь жили всегда. Но сам город стал «кошачьей столицей» относительно недавно. Началось все с музея Мурариум в старой водонапорной башне 1905 года. Местная жительница Ирина Клочкова в 2012 году решила сделать в пустующем помещении башни выставочный зал для своей коллекции статуэток кошек.
Мурариум.Павел Кузьмичев
Копия кот Семена Семеновича. Оригинал на службе, ему некогда.Павел Кузьмичев
При музее живут и настоящие коты, главный их которых - рыжий Семен Семенович. Он стал прообразом первых музейных сувениров. «Мурариум» стал очень популярен у туристов, и вскоре в городе появилось большое количество всего «кошачьего».
Как только вы окажетесь здесь, то сразу бросится в глаза огромное количество граффити на домах в виде кошек. Сувенирные магазины на каждом шагу будут продавать брелки, магниты и авоськи с изображением котов.
Сразу понятно, кот ученый.Павел Кузьмичев
А этот кот обитает в спальном квартале города.Павел Кузьмичев
На центральной улице, Курортном проспекте, есть и мини-скамейки для котов, и светофорчики с котами, и торговые автоматы, где можно купить для них корм. В администрации города есть даже должность котошефа, смотрителя за котами. В обязанности котошефа входит кормление и уход за котами.
Курортный проспект.Павел Кузьмичев
Курортный проспект.Павел Кузьмичев
Туристам, которые захотят пообедать на открытой веранде любого кафе, точно не придется это делать в одиночестве. Местные коты будут не против разделить с вами трапезу.
Лесной котик на Кушской косе под Зеленоградском.Павел Кузьмичев
Кажется, что кошки специально позируют.Павел Кузьмичев
Кстати, собак в городе тоже хватает, но у них с котами нейтралитет. Никто друг друга не обижает.
У котов кто выше, тот и прав. Этот котик занял главный наблюдательный пост на Курортном проспекте.Павел Кузьмичев
А этот, судя по всему, его заместитель.Павел Кузьмичев
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