Зеленоградск: как выглядит город кошек

Они здесь буквально на каждом шагу: занимают лавочки на смотровых площадках, сидят с туристами на верандам ресторанов, гуляют по пешеходным улицам и (так и быть) разрешают сделать фото.

Зеленоградск украшают муралы с котиками. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Небольшой город Зеленоградск (16 тысяч жителей) в Калининградской области можно смело назвать кошачьей столицей России. Здесь все посвящено этим животным, от сувениров до светофоров.

Кот показывает туристам дорогу к морю. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А многочисленные кошки с удовольствием покажут туристу лучшие места для фото (и для обеда). Как же так вышло?

Набережная Зеленоградска. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Зеленоградск (до 1946 года Кранц) - это старинный курортный город на берегу Балтийского моря. Коты обычно любят селиться в таких приморских городах, поближе к рыбакам, рыбам и отдыхающим. Но именно в Зеленоградске они стали настоящей достопримечательностью.

Балтийское море особенно прекрасно на закате. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

По легенде, в стародавние времена кошки спасли город от грызунов, которые уничтожали запасы продуктов и разносили болезни. И забота о бездомных кошках - это такая благодарность местных жителей.

В мечтах об обеде. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Кошки здесь жили всегда. Но сам город стал «кошачьей столицей» относительно недавно. Началось все с музея Мурариум в старой водонапорной башне 1905 года. Местная жительница Ирина Клочкова в 2012 году решила сделать в пустующем помещении башни выставочный зал для своей коллекции статуэток кошек.

Мурариум. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Копия кот Семена Семеновича. Оригинал на службе, ему некогда. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

При музее живут и настоящие коты, главный их которых - рыжий Семен Семенович. Он стал прообразом первых музейных сувениров. «Мурариум» стал очень популярен у туристов, и вскоре в городе появилось большое количество всего «кошачьего».

Как только вы окажетесь здесь, то сразу бросится в глаза огромное количество граффити на домах в виде кошек. Сувенирные магазины на каждом шагу будут продавать брелки, магниты и авоськи с изображением котов.

Сразу понятно, кот ученый. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А этот кот обитает в спальном квартале города. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На центральной улице, Курортном проспекте, есть и мини-скамейки для котов, и светофорчики с котами, и торговые автоматы, где можно купить для них корм. В администрации города есть даже должность котошефа, смотрителя за котами. В обязанности котошефа входит кормление и уход за котами.

Курортный проспект. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Курортный проспект. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Туристам, которые захотят пообедать на открытой веранде любого кафе, точно не придется это делать в одиночестве. Местные коты будут не против разделить с вами трапезу.

Лесной котик на Кушской косе под Зеленоградском. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Кажется, что кошки специально позируют. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Кстати, собак в городе тоже хватает, но у них с котами нейтралитет. Никто друг друга не обижает.

У котов кто выше, тот и прав. Этот котик занял главный наблюдательный пост на Курортном проспекте. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А этот, судя по всему, его заместитель. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев