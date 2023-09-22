Эпические коты художника Александра Завалия (КАРТИНЫ)

Александр Завалий – художник широкого профиля. Он родился в суровой северной Воркуте, затем его семья переехала на юг, где в 1978 году он окончил художественно-графический факультет Кубанского университета в Краснодаре.

За свою уже более чем 40-летнюю карьеру он брался за любую работу – рисовал и Ленина, и агитплакаты, и фрески в школах, писал портреты и книжную иллюстрацию. Работал художником в театре и кино (например, над сериалом «Апостол») и даже создавал военные диорамы (и выпустил книгу «Искусство диорамы»). У Завалия проходят персональные выставки, а его картины в самых разных жанрах и на разные темы находятся в музеях Краснодара, Калининграда и в частных коллекциях.

Но прославился художник картинами с… котами. Его герои часто предстают в военной форме – то они гусары, то десантники, а то и вовсе богатыри в латах. В серии «Эпические коты» есть коты-моряки, коты-казаки, коты-разведчики. Есть и коты-космонавты.

Здесь сошлось два больших увлечения художника – история военной формы (он и сам служил в армии в ГДР) и, собственно, котики. У Завалия самого всю жизнь были пушистые друзья, которых он то подбирал, то спасал. Сегодня он обладатель троих собственных котов.

Лейб-гусар

Морской котик

Пушистый десант

Кот Тимофей – полный кавалер

Василий Каптёркин

Яблонька на Марсе

Хранитель сновидений

«Кот Бегемот» по мотивам романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита»

Воспоминания о ГДР

Селфи с черным космонавтом

В Питере петь!

Василий-царевич и Серый Волк

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