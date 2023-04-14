Как манулы из Новосибирска стали героями соцсетей (ВИДЕО)

Обычно эти дикие кошки избегают людей, а в этом сибирском зоопарке они даже позируют для блогеров. Но не обольщайтесь, вы им все равно не нравитесь.

Сердитый, редкий и очень пушистый - так можно описать манула, или Палласова кота. В дикой природе увидеть его фактически невозможно: он обитает в безлюдных степях Забайкалья и некоторых районах Средней Азии (подробнее о манулах рассказываем здесь).

Детеныш манула, родившийся в 2015 году. Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

В зоопарках во всем мире содержится всего 150 манулов, и почти все приходятся друг другу родственниками. Многие из них родились именно в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило. Давайте с ними знакомиться.

Как манулы греют лапки

Видео, на котором манул из Новосибирска ставит лапки на свой пушистый хвост, мгновенно стало хитом в интернете. Во-первых, это невероятно мило. Во-вторых, загадочно - мало кто знал, что они таким образом греются в холодные зимы. Ну, а в-третьих, выяснилось, что манулы умеют позировать на камеру.

Главные по манулам - это местные жители Сергей Ильтяков, Анна Новикова и Роман Паулов, который со своей супругой Викторией регулярно посещает зоопарк, чтобы запечатлеть интересные моменты из жизни этих краснокнижных котов. Вот, например, как Снежинка просит вкусняшку у сотрудника зоопарка.

Почему именно эти дикие кошки не особо избегают людей? В зоопарке манулов изучают уже три десятка лет, для них создаются комфортные условия. Новосибирский зоопарк очень большой и зеленый, он находится в окружении сибирского леса. Манулы живут в дальней части зоопарка, где довольно тихо и нет толп людей. Кроме того, у манулов очень слабый иммунитет, они плохо переносят тепло, так как изначально привыкли к холодным условиям (где не размножаются бактерии). Новосибирск - это все же довольно холодный город в Сибири, и им в таком климате привычно.

Учимся различать манулов

Миа, мама шестерых котят, 2022. Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

Всего здесь дюжины кошек: как правило, мамы с малышами живут в одном вольере, взрослые самцы и самки живут отдельно, но рядом, чтобы общаться, а «подростки» по парам.

«Один из самых старших манулов в нашем зоопарке - Караганда, ему около 10 лет. Обычно он держится особняком, но людей особо не пугается», - рассказал Роман.

Самый фотогеничный - Зеленогорск. «Если вы видите какой-то снимок или забавное видео с манулом из Новосибирского зоопарка, с большой долей вероятности на нем именно Зеленогорск». Именно Зеленогорск показал всем, как надо ставить лапки на хвост!

Кроме них, в зоопарке живет грациозная Ева, застенчивая Эмма, независимая Ласточка, интроверт Адель, боевой Эрл, всегда удивленный Чип, благодушный Ачи и вечно невыспавшийся Жора. Красотка Миа прошлым летом стала мамой шестерых котят, в том числе, Снежинки.

В этом году в зоопарке снова планируют «пожениться» несколько пар.

Ачи и Эмма живут вместе и греются на солнышке. Эмма то ножку потянет, то еще как красиво пройдется, то романтично посмотрит, а Ачи недовольно ворчит - манул он или кто?

Манулы Зеленогорск и Адель в этом году планируют создать семью, а пока присматриваются друг к другу.

А Ласточку считают самой пугливой в этой компании. Это, кстати, мама московского Тимофея, который тоже редко показывается посетителям.

С 1995 года в зоопарке родились более 60 манулят. В 1999 году в Новосибирском зоопарке был редкий случай: самка по кличке Сольда родила 9 котят.

Новосибирские кошки живут в в Цюрихе, Познани, Таллинне, Барнауле, Ижевске и других городах.

Мам, ну, мам! Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Особенно плодовитым был 2020 год - тогда сразу три кошки стали мамами, и одновременно в зоопарке было 16 (!) сердитых голубоглазых котят.

Вот трое из тех 16 манулят. Взгляд тяжелый с детства. Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Именно про них в интернете шутили «такой маленький, а уже манул». У каждого манула есть свое имя. Нельзя сказать, что они как-то на них реагируют, но все же.

Бонус: все манулы Новосибирского зоопарка в одном видео.