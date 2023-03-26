Калининград 100 лет назад и сейчас (ФОТО)

Калининград – это уникальный уголок старой Европы в России. Когда-то здесь жил и был похоронен автор «Критики чистого разума» философ Иммануил Кант. Город был частью Пруссии (и тогда назывался Кенигсберг), а после Второй мировой войны был передан Советскому Союзу. Теперь это эксклав, отделенный от остальной части России другими государствами. Однако он до сих пор, даже спустя век, хранит на себе сильный отпечаток двух наследий – немецкого и советского. Где-то все еще можно встретить аутентичный немецкий стиль и даже те же самые здания, а где-то Калининград похож на типичный советский город. О том, каким он стал сквозь года – в нашей галерее.

Кенигсбергский замок – Дом Советов

Всеобщее достояние; Александр Гребенков (CC BY) Всеобщее достояние; Александр Гребенков (CC BY)

Вид на Кафедральный собор

Всеобщее достояние; Александр Гребенков (CC BY) Всеобщее достояние; Александр Гребенков (CC BY)

Рыбная деревня, бывший торгово-ремесленный квартал

Всеобщее достояние; Владимир Федоренко/Sputnik Всеобщее достояние; Владимир Федоренко/Sputnik

Торговая биржа Кнайпхофа

Всеобщее достояние; Legion Media Всеобщее достояние; Legion Media

Вид на Деревянный мост

Всеобщее достояние; Игорь Зарембо/Sputnik Всеобщее достояние; Игорь Зарембо/Sputnik

Нижний пруд (Нижнее озеро)

Всеобщее достояние; Legion Media Всеобщее достояние; Legion Media

Ленинский проспект, главная улица

Всеобщее достояние; Яндекс Всеобщее достояние; Яндекс

Кройц-аптека

Всеобщее достояние; Авсолов (CC BY-SA) Всеобщее достояние; Авсолов (CC BY-SA)

Россгартен (Конский сад)

Всеобщее достояние; Legion Media Всеобщее достояние; Legion Media

Кнайпхофше Ланггассе

Всеобщее достояние; Legion Media Всеобщее достояние; Legion Media

Кенигсбергский зоопарк

Всеобщее достояние; Legion Media Всеобщее достояние; Legion Media

Зерновые элеваторы

Бранденбургские ворота