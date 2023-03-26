Калининград 100 лет назад и сейчас (ФОТО)

Всеобщее достояние; Павел Дунюшкин (CC BY-SA)
Этот город еще век назад был зажат между Польшей и Литвой. А сегодня он является частью России, отделенной от остальной территории.
Калининград – это уникальный уголок старой Европы в России. Когда-то здесь жил и был похоронен автор «Критики чистого разума» философ Иммануил Кант. Город был частью Пруссии (и тогда назывался Кенигсберг), а после Второй мировой войны был передан Советскому Союзу. Теперь это эксклав, отделенный от остальной части России другими государствами. Однако он до сих пор, даже спустя век, хранит на себе сильный отпечаток двух наследий – немецкого и советского. Где-то все еще можно встретить аутентичный немецкий стиль и даже те же самые здания, а где-то Калининград похож на типичный советский город. О том, каким он стал сквозь года – в нашей галерее.
Кенигсбергский замок – Дом Советов
Всеобщее достояние; Александр Гребенков (CC BY)
Вид на Кафедральный собор
Всеобщее достояние; Александр Гребенков (CC BY)
Рыбная деревня, бывший торгово-ремесленный квартал
Всеобщее достояние; Владимир Федоренко/Sputnik
Торговая биржа Кнайпхофа
Всеобщее достояние; Legion Media
Вид на Деревянный мост
Всеобщее достояние; Игорь Зарембо/Sputnik
Нижний пруд (Нижнее озеро)
Всеобщее достояние; Legion Media
Ленинский проспект, главная улица
Всеобщее достояние; Яндекс
Кройц-аптека
Всеобщее достояние; Авсолов (CC BY-SA)
Россгартен (Конский сад)
Всеобщее достояние; Legion Media
Кнайпхофше Ланггассе
Всеобщее достояние; Legion Media
Кенигсбергский зоопарк
Всеобщее достояние; Legion Media
Зерновые элеваторы
Бранденбургские ворота
Всеобщее достояние; Павел Дунюшкин (CC BY-SA)