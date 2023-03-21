Ленин был ценителем немецкого пива

Вождя мирового пролетариата никогда не видели пьяным. Однако свои отношения с алкоголем у него были.

Когда в 1913 году Ленин и Крупская заехали в Мюнхен, Ильич сразу же пошёл в пивную. «Мы хотели заехать в Мюнхен денька на два, – вспоминает Крупская, – посмотреть, каким он стал с того времени, как мы там жили в 1902 г., но так как мы очень торопились, то в Мюнхене пробыли лишь несколько часов <…> в ресторане «Хофброй». На стенах, на пивных кружках везде стоят буквы «Н.В.» (сокращение от названия ресторана – Hofbräuhaus – ред.) – «Народная воля», – смеялась я. В этой-то «Народной воле» и просидели мы весь вечер... Ильич похваливал мюнхенское пиво с видом знатока и любителя».

Хоффбройхаус в Мюнхене, начало XX века Carl Simon/United Archives/Universal Images Group via Getty Images Carl Simon/United Archives/Universal Images Group via Getty Images

Владимир Ленин любил мюнхенское пиво. В первую свою эмиграцию (1900-1905) тридцатилетний Ленин нелегально жил в Мюнхене, на Кайзерштрассе, 46. Ему предоставил квартиру местный социал-демократ, который одновременно был владельцем пивной в том же доме – Георг Ритмейер, «толстенный немец», как его описывает Надежда Крупская в своих воспоминаниях.

Заседание одной из регулярных компаний завсегдатаев в Хоффбройхаус, 1955 год Three Lions/Getty Images Three Lions/Getty Images

Живя в Мюнхене, Ленин представлялся «господином Мейером из Сибири», проводил подпольные встречи социал-демократов и издавал газету «Искра». А вот развлечения будущий вождь любил народные. «Да мне вообще шлянье по разным народным вечерам и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров, пассажей и т.п.» – признавался он в 1895 году в письме к матери. И любил пить пиво в знаменитом мюнхенском «Хофбройхаус». «Особенно охотно вспоминаем мы о Хофбройхаус, где прекрасное пиво стирает все классовые различия», – напишет потом Крупская в своем дневнике.

Воскресенье, 10 часов утра, Хоффбройхаус. 1928 Atelier Binder/ Getty Images Atelier Binder/ Getty Images

В 1913-м, когда Ленин и Крупская заскочили в Мюнхен, в нем проживал молодой Адольф Гитлер. Известно, что он тоже ходил в эту пивную, и даже рисовал с нее акварели. В 1920-м Гитлер огласит здесь программу «25 пунктов», вскоре ставшую официальной программой НСДАП.

Хоффбройхаус на картине Филиппа Ласло Magyar Nemzeti Galéria/Public Domain Magyar Nemzeti Galéria/Public Domain

Не сохранилось свидетельств, чтобы кто-то видел Ильича пьяным, но и отказываться от выпивки он не хотел – соблюдал умеренность. Финский коммунист Юрье Сирола в 1910 году обедал с Лениным в ресторане. «Когда графин с водкой по кругу дошел до нас, я спросил у Ленина: “Вы позволите себе перед обедом рюмочку?” – “Моя партия не запрещает этого,” – был ответ».

В 1889-1893 годах молодой Владимир Ульянов работал помощником присяжного поверенного (адвоката) в Самаре, где к тому времени уже выпускалось пиво завода Альфреда фон Вакано, впоследствии известное как «Жигулёвское». Не оттуда ли корни любви Ильича к пиву?