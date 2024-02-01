Какие домашние животные были у советских лидеров

Вожди революции и генсеки были не только вершителями судеб и истории, но и обычными людьми. И ничто человеческое, включая любовь к питомцам, было им не чуждо.

Кошки и собаки Владимира Ленина

У Ленина в течение жизни было несколько кошек и собак. О большинстве из них ничего неизвестно, но парочка питомцев осталась в истории. Из-за страсти к охоте Ленин взял еще щенком рыжего сеттера по кличке Женька. Революционер даже выписал специальное руководство по правильному воспитанию и сам дрессировал собаку.

В 1920-х, когда Ленин был уже болен, он много общался с животными — они помогали ему снимать стресс. На фото Ленин в 1922 году в своем имении Горки с собакой по кличке Айда.

Владимир Ленин на отдыхе в Горках с собакой по кличке Айда, 1922 МАММ / МДФ/Russia in photo

Есть и несколько фотографий, где Ленин держит на руках кошек, они были растиражированы уже много лет спустя его смерти, когда строился образ милого и доброго «дедушки Ленина». По некоторым данным кота на фото звали Василий...

Владимир Ильич Ленин в Горках 1922. Фотография Марии Ульяновой, сестры В.И.Ленина Sputnik Sputnik

Собаки, белки и медведи Иосифа Сталина

Известно, что собак любил и Сталин. Есть расхожая байка о том, как во время ссылки в Сибири, которую он отбывал с Яковом Свердловым, Сталин подружился с собакой, которую назвал Яшка (чему Свердлов не был рад). Он давал ей вылизывать свою тарелку после еды.

Многих животных Сталину дарили. Например, после войны Никита Хрущев подарил вождю белку — и в итоге на Ближней даче в Москве Сталин стал разводить белок и якобы лично кормил их орехами.

Есть легенда и о том, как на даче Сталина жил медведь. Как-то охранники принесли медвежонка, который потерялся (по другой версии, он был подарком Сталину, которого определили к охранникам). Сталин несколько раз приходил на него смотреть, но потом забыл, а охранники не решались его отдать в зоопарк и еще несколько лет медведь жил в специальном вольере, пока вождю не напомнили о нем к его большому удивлению. Судя по всему уже взрослого зверя все же пришлось сдать в зоопарк.

Кокер-спаниель Иосифа Сталина Дарвиновский музей Дарвиновский музей

На юбилей Сталина в 1949 году королева Нидерландов (по другой версии — бельгийский фермер или шахтер) подарила Сталину рыжего кокер-спаниеля по кличке Милка. Вождь передарил собаку сыну Василию, заядлому охотнику. Ее чучело хранится в Дарвиновском музее.

Такие разные собаки Никиты Хрущева

Никита Хрущев на отдыхе в Подмосковье, 1963 Борис Косарев/Russia in photo

Никита Хрущев стал первым в СССР обладателем чихуахуа. Двух маленьких щенков ему подарил кубинский лидер Фидель Кастро, после чего собаки этой породы стали появляться по всему СССР.

Ввел Хрущев моду и на другую породу — английского пуделя. Белоснежную собаку ему подарила сама английская королева Елизавета II.

Уже на пенсии на даче у Хрущева жила любимая овчарка по кличке Арбат.

Никита Хрущев с Романом Карменом, его супругой Майей и ее дочерью Аленой на прогулке, 1967-1969 Лев Петров/МАММ/МДФ/Russia in photo

После смерти любимца бывший генсек завел себе дворняжку и назвал Белкой (как космическую собаку). На предложение детей приобрести породистого пса отказывался, говорил: «Дворняжки и умнее, и преданнее, и неприхотливее. Зачем мне оболтус с родословной?»

Кот-провидец Брежнева

В 1969 году во время официального визита в Индию Брежнев встретился с тибетским Далай-ламой. Тот подарил советскому генсеку черного кота и сказал, что если тот будет вести себя странно, значит, Брежневу грозит опасность. Вокруг питомца, которому дали кличку Лама, в итоге ходило множество легенд о том, как кот трижды спас жизнь хозяину. Каждый раз перед тем, как тот собирался уходить, животное скреблось в дверь, бросалось ему на грудь или хватало зубами за брюки. Каждый раз, помня предсказание, Брежнев чуть корректировал или отменял планы - и трижды избежал гибели. Дважды — покушения на убийство, а также страшной аварии.

Однажды Брежнев все-таки не послушал «совета» кота и отправился по делам, тогда животное выбежало и бросилось под колеса машины. По легенде, именно с тех пор здоровье генсека резко ухудшилось.

Также в 1970-х президент США Джимми Картер подарил Брежневу лабрадора. Генсек назвал его Дружком, но особенной любви, по разных сведениям, у них не случилось.

Леонид Брежнев (в центре) в ГДР Владимир Мусаэльян/TASS Владимир Мусаэльян/TASS

Кот Горбачева

В последние годы жизни у Михаила Горбачева был любимый кот Вилли. Есть видео, где первый президент СССР гладит своего любимого питомца.

Кроме того, кота увековечил на картине художник Николай Седнин.

Николай Седнин. Михаил Сергеевич Горбачев и его любимый кот Вилли, 2018 (CC BY-SA 3.0) (CC BY-SA 3.0)

Есть популярная легенда, что Вилли подрался (и победил) с котом Дмитрия Медведева Дорофеем.

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