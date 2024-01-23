Как медведица жила в квартире с семьей норильского режиссера

Медведица Айка считала людей своими и не смогла найти общего языка с дикими сородичами. Она даже стала кинозвездой, но потом ее судьба сложилась трагически.

Владимир Чин-Мо-Цай Владимир Чин-Мо-Цай

По улицам заполярного Норильска среди людей гуляла медведица. Свободно, без ошейника. Ее звали Айка. В 1974 году она жила в обычной трехкомнатной квартире режиссера Юрия Ледина, ела манную кашу, сама открывала лапой дверь на балкон и вообще считала людей своей семьей.

Архив Юрия Ледина Архив Юрия Ледина

Юрий Ледин узнал об Айке из телепередачи: она родилась в зоопарке города Николаева, но ее мать отказалась ее кормить, и 380-граммовую малышку стали выхаживать сотрудники. Режиссер давно хотел снять фильм о жизни белых медведей и уговорил руководство зоопарка отдать ему Айку.

Архив Юрия Ледина Архив Юрия Ледина

До пяти месяцев она жила у него в квартире вместе с его женой Людмилой и шестилетней дочкой Вероникой. Айку выкормили жидкой манной кашей, она могла съесть до 12 бутылок в день, а затем добавили рыбу и мясо. Ледин брал ее с собой на прогулки по северному городу.

Фильм о жизни белых медведей вся семья Лединых снимала на острове Чамп на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Режиссер хотел, чтобы Айка подружилась со своими дикими сородичами и осталась жить на воле. Однако за шесть месяцев экспедиции ни с одним медведем Айка так и не нашла общий язык. В итоге она стала главной героиней фильма Ледина, который вышел в 1975 году.

Архив Юрия Ледина Архив Юрия Ледина

В Норильск Ледины вернулись с подросшей, но по-прежнему домашней медведицей. Она весила уже 300 кг и не помещалась в квартире. Ее согласились принять в берлинском зоопарке. Разлука была мучительной: как потом рассказывали сотрудники зоопарка, Айка первые двое суток непрерывно выла. В Берлине она прожила только год и погибла, сорвавшись со скалы в вольере. В ее смерти Ледин винил себя, считая, что отдал ее слишком рано.

В память о медведице Айке в Норильске назван спортивный комплекс. Рядом с ним в 2020 году поставили и памятник домашней медведице.

Фильм Юрия Ледина «Белый медведь» (1975)