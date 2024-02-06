Почему меконгский бобтейл сохранился только в России

Тайские кошки – порода известная и распространенная во всем мире. Их отличают контрастный окрас лап и морды (колор-пойнт), ярко-голубые глаза и «собачья» привязанность. А вы видели когда-нибудь тайских короткохвостых кошек? Меконгские бобтейлы – это тоже аборигенная порода Юго-Восточной Азии, названная в честь реки Меконг. Но почему она считается российской?
В давние времена у многих кошек Сиама (так до 1932 года назывался Таиланд) хвосты были немного изогнутыми. Эту особенность полушутя фелинологи любят объяснять легендой о принцессах, которые во время купания вешали свои браслеты на хвост кошкам, а те сгибались под тяжестью металла. По другой версии, тайские кошки любили охотиться на рыбу, и длинный хвост, мешавший этому занятию, отпал в процессе эволюции. Так или иначе, заломы на хвосте – это генетическая особенность кошек Юго-Восточной Азии. У кого-то хвост был короче, у кого-то – длиннее.
Сиам долгое время не разрешал вывозить кошек за пределы страны, считая их своим достоянием. Их могли содержать только во дворцах или в буддийских храмах. Помимо необычных хвостов эти кошки имели экзотический окрас колор-пойнт.
Домашняя кошка в деревне мокшан – этнической группы мордвы. А также герб, изображающий мокшанские алебарды. 1802, Кристиан Готлиб Генрих ГейслерОбщественное достояние
В России этих кошек впервые описал прусский зоолог Петр Паллас (тот самый, который открыл манулов). Он их увидел во время поездки по Пензенской губернии в поселке Инсар и в своей книге о путешествиях по южным провинциям России в конце XVIII века сравнивал их с норками. «Нос закрыт черной маской, которая также окружает глаза и заканчивается в виде остроконечного треугольника на лбу. Уши, лапы и хвост очень темного цвета. Структура шерсти более приятна, чем у обыкновенной кошки, и напоминает гладкую, блестящую шерсть норки».
Как именно она оказалась в русской глубинке, с торговыми караванами из Азии или иным путем, остается только гадать. Тем не менее в тот период в России стали появляться и другие колор-пойнтовые кошки. Сегодня, например, известна невская маскарадная, подвид сибирской.
Император Николай II (второй справа), великий князь Михаил Александрович (первый слева) во время встречи сиамского короля (второй слева) в Царском Селе, 1897Sputnik
Западная Европа познакомилась с этими кошками почти столетие спустя: в 1870 году король Сиама подарил сотруднику британского посольства двух кошек. В Великобритании зарождалась фелинология, и эти кошки участвовали в первых выставках в Лондоне. В начале XX века их потомки попали и в США. В процессе селекции родилась порода сиамских кошек – с клиновидной мордой, а также тайских – с круглой мордой. Хвосты стали прямыми, так как заводчики считали изогнутые некрасивыми.
В Россию тем временем завезли старотайских кошек. В 1897 году король Сиама Рама V приезжал с визитом в Российскую империю. Тогда Сиам столкнулся с угрозой колонизации Францией и искал союзников. Николай II предоставил Раме V гвардейское подразделение для охраны королевского дворца. А сиамский король в числе прочих даров преподнес российскому императору 200 дворцовых кошек – самых разных видов. Так они попали в дома знатных людей России, эти кошки дали потомство и стали смешиваться с другими.
Меконгский бобтейл редкого окраса табби-пойнтAlex Opryatin (CC BY-SA 3.0)
В СССР профессиональным разведением кошек стали заниматься только в конце 1980-х, однако интерес к изучению пород был, причем как русских, так и заграничных. Как пишет одна из основательниц фелинологии в России Ольга Миронова, «в Ленинграде о породистых кошках заговорили только после появления “сиамских кошек”. Своего первого сиамца я купила на Кондратьевском рынке в 1960 г., купила за бешеные деньги, потратив всю зарплату операционной медсестры на нечто голубоглазое, молочно-белое, с темно-коричневыми носом, ушами, лапами и со спирально закрученным хвостом-нашлепкой. Это нечто оказалось ураганом, упакованным в кошачью шкурку. Теперь его назвали бы тайским бобтейлом, но тогда такие тонкости были не про нас...»
Несколько таких кошек в Москву завез в 1960-х основатель театра кукол Сергей Образцов, когда был с гастролями в Европе. Другие известные люди привозили их также и из Азии.
Постепенно заграничные «тайцы» стали смешиваться с советскими «тайцами», и когда стали заниматься вопросами селекции основательно, оказалось, что в России сохранилась такая удивительная ветвь тайской кошки. Чтобы официально признать наличие породы, нужно набрать минимум 30 животных. В селекции принимали участие такие же короткохвостые кошки из стран Юго-Восточной Азии.
Породу зарегистрировали во Всемирной федерации кошек (WCF) в 2004 году. Сначала их назвали тайскими бобтейлами, а затем меконгскими в честь великой азиатской реки. Так подчеркнули их отличие от других тайских и сиамских кошек.
Официально эта порода была описана российскими фелинологами, и в 2004 году ее признали как российскую.
Кошка породы меконгский бобтейл на Международной выставке кошек в СочиЕкатерина Лызлова/Sputnik
Современные бобтейлы бывают разных оттенков окраса, а отличают их ярко-голубые глаза.
Меконгские бобтейлы понимают, что они благородных кровей, они независимые и элегантные. Но своих людей не просто обожают, а стараются все время находиться с ними рядом. В отличие от многих других пород они привязываются к человеку, а не к месту жительства. Из-за своего короткого хвоста у них сильнее развиты задние лапы, они легко лазают по коврам, шторам и вообще прыгают по вертикали.
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