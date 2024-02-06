Почему меконгский бобтейл сохранился только в России

Родина этих короткохвостых кошек – жаркий Таиланд, но порода официально считается российской. Как они вообще здесь оказались?

Тайские кошки – порода известная и распространенная во всем мире. Их отличают контрастный окрас лап и морды (колор-пойнт), ярко-голубые глаза и «собачья» привязанность. А вы видели когда-нибудь тайских короткохвостых кошек? Меконгские бобтейлы – это тоже аборигенная порода Юго-Восточной Азии, названная в честь реки Меконг. Но почему она считается российской?

Королевские кошки

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В давние времена у многих кошек Сиама (так до 1932 года назывался Таиланд) хвосты были немного изогнутыми. Эту особенность полушутя фелинологи любят объяснять легендой о принцессах, которые во время купания вешали свои браслеты на хвост кошкам, а те сгибались под тяжестью металла. По другой версии, тайские кошки любили охотиться на рыбу, и длинный хвост, мешавший этому занятию, отпал в процессе эволюции. Так или иначе, заломы на хвосте – это генетическая особенность кошек Юго-Восточной Азии. У кого-то хвост был короче, у кого-то – длиннее.

Сиам долгое время не разрешал вывозить кошек за пределы страны, считая их своим достоянием. Их могли содержать только во дворцах или в буддийских храмах. Помимо необычных хвостов эти кошки имели экзотический окрас колор-пойнт.

Экзотика в русской деревне

Домашняя кошка в деревне мокшан – этнической группы мордвы. А также герб, изображающий мокшанские алебарды. 1802, Кристиан Готлиб Генрих Гейслер Общественное достояние Общественное достояние

В России этих кошек впервые описал прусский зоолог Петр Паллас (тот самый, который открыл манулов). Он их увидел во время поездки по Пензенской губернии в поселке Инсар и в своей книге о путешествиях по южным провинциям России в конце XVIII века сравнивал их с норками. «Нос закрыт черной маской, которая также окружает глаза и заканчивается в виде остроконечного треугольника на лбу. Уши, лапы и хвост очень темного цвета. Структура шерсти более приятна, чем у обыкновенной кошки, и напоминает гладкую, блестящую шерсть норки».

Как именно она оказалась в русской глубинке, с торговыми караванами из Азии или иным путем, остается только гадать. Тем не менее в тот период в России стали появляться и другие колор-пойнтовые кошки. Сегодня, например, известна невская маскарадная, подвид сибирской.

Ветви тайских кошек разделились

Император Николай II (второй справа), великий князь Михаил Александрович (первый слева) во время встречи сиамского короля (второй слева) в Царском Селе, 1897 Sputnik Sputnik

Западная Европа познакомилась с этими кошками почти столетие спустя: в 1870 году король Сиама подарил сотруднику британского посольства двух кошек. В Великобритании зарождалась фелинология, и эти кошки участвовали в первых выставках в Лондоне. В начале XX века их потомки попали и в США. В процессе селекции родилась порода сиамских кошек – с клиновидной мордой, а также тайских – с круглой мордой. Хвосты стали прямыми, так как заводчики считали изогнутые некрасивыми.

В Россию тем временем завезли старотайских кошек. В 1897 году король Сиама Рама V приезжал с визитом в Российскую империю. Тогда Сиам столкнулся с угрозой колонизации Францией и искал союзников. Николай II предоставил Раме V гвардейское подразделение для охраны королевского дворца. А сиамский король в числе прочих даров преподнес российскому императору 200 дворцовых кошек – самых разных видов. Так они попали в дома знатных людей России, эти кошки дали потомство и стали смешиваться с другими.

Как обнаружили новую породу

Меконгский бобтейл редкого окраса табби-пойнт Alex Opryatin (CC BY-SA 3.0) Alex Opryatin (CC BY-SA 3.0)

В СССР профессиональным разведением кошек стали заниматься только в конце 1980-х, однако интерес к изучению пород был, причем как русских, так и заграничных. Как пишет одна из основательниц фелинологии в России Ольга Миронова, «в Ленинграде о породистых кошках заговорили только после появления “сиамских кошек”. Своего первого сиамца я купила на Кондратьевском рынке в 1960 г., купила за бешеные деньги, потратив всю зарплату операционной медсестры на нечто голубоглазое, молочно-белое, с темно-коричневыми носом, ушами, лапами и со спирально закрученным хвостом-нашлепкой. Это нечто оказалось ураганом, упакованным в кошачью шкурку. Теперь его назвали бы тайским бобтейлом, но тогда такие тонкости были не про нас...»

Несколько таких кошек в Москву завез в 1960-х основатель театра кукол Сергей Образцов, когда был с гастролями в Европе. Другие известные люди привозили их также и из Азии.

Постепенно заграничные «тайцы» стали смешиваться с советскими «тайцами», и когда стали заниматься вопросами селекции основательно, оказалось, что в России сохранилась такая удивительная ветвь тайской кошки. Чтобы официально признать наличие породы, нужно набрать минимум 30 животных. В селекции принимали участие такие же короткохвостые кошки из стран Юго-Восточной Азии.

Породу зарегистрировали во Всемирной федерации кошек (WCF) в 2004 году. Сначала их назвали тайскими бобтейлами, а затем меконгскими в честь великой азиатской реки. Так подчеркнули их отличие от других тайских и сиамских кошек.

Официально эта порода была описана российскими фелинологами, и в 2004 году ее признали как российскую.

Кошка следует по пятам за человеком

Кошка породы меконгский бобтейл на Международной выставке кошек в Сочи Екатерина Лызлова/Sputnik Екатерина Лызлова/Sputnik

Современные бобтейлы бывают разных оттенков окраса, а отличают их ярко-голубые глаза.

Меконгские бобтейлы понимают, что они благородных кровей, они независимые и элегантные. Но своих людей не просто обожают, а стараются все время находиться с ними рядом. В отличие от многих других пород они привязываются к человеку, а не к месту жительства. Из-за своего короткого хвоста у них сильнее развиты задние лапы, они легко лазают по коврам, шторам и вообще прыгают по вертикали.

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