5 старинных блюд из Ярославской области (ФОТО)

Здесь пролегает один из лучших маршрутов «Золотого кольца России». Поистине прекрасный выбор и для культурного, и для гастрономического туризма!

1. Жаркое «Ушное»

Это жаркое из мяса с густым наваристым соусом, хотя может готовиться и из рыбы. Само название по-русски вызывает ассоциации со словом «уши», но в действительности произошло от слова «уха» — раньше так называли и рыбные, и мясные супы.

По рецепту, овощи (морковь и лук) и баранину слегка обжаривают со специями, затем складывают в горшочек и долго тушат на медленном огне, добавляя воду, пока мясо не станет мягким. Есть и другой способ добиться мягкости мяса - горшочек сверху запечатывают тонким слоем теста, тогда бульон не выпаривается так быстро.

2. Копченая ряпушка

На гербе Переславля-Залесского изображены две рыбы - ряпушки. Когда-то местное Плещеево озеро славилось этим деликатесом, и хотя сейчас вылов ограничен, попробовать ее все еще можно в местных кафе. Чаще всего ряпушку жарят, вялят или коптят, но также популярны рецепты в маринаде с овощами или в сметанном соусе. Ряпушке с ее нежным вкусом и запахом огурца посвящен музей на берегу озера.

Ряпушка - небольшая рыба, от 13 до 35 см в длину. При этом ее называют «царской селедкой», поскольку несколько столетий подряд она подавалась на стол русских царей. С воодушевлением упоминал ее в письме сыну и французский писатель Александр Дюма, который бывал в местных краях.

3. Луковый мармелад

Репчатый лук из Ростова Великого — местная гордость. Он сладковат на вкус, очень хорошо хранится. Не удивительно, что местные научились использовать его не только для супов и вторых блюд, но и готовят из него луковый мармелад.

Для мармелада выбирают сладкий красный сорт лука. Его нарезают и долго тушат с добавлением специй, красного вина и меда. Готовый мармелад хорошо сочетается с мясными блюдами, овощами, сыром и вином.

4. Пирожки с солеными огурцами

Татьяна Панова/Овкусе.ру Татьяна Панова/Овкусе.ру

Огурцы из села Вятское известны еще со второй половины XIX века. Тогда местные маленькие пузатые огурцы поставляли к царскому столу. Они хороши как свежие, так и соленые. А посолить их можно просто с чесноком и укропом, или добавить для аромата смородиновые и дубовые листья. Раньше их тушили в молоке с луком и чесноком, но если это сочетание - на любителя, то пирожки из ржаного теста с начинкой из соленых огурцов кажутся более аппетитными. Их можно попробовать во многих местных кафе.

5. Глинтвейн «душепарка»

Legion Media Legion Media

Напиток с говорящим названием «душепарка» родом из Ярославской области. Этот местный глинтвейн готовится на основе меда, ягод клюквы и пряностей. В качестве алкогольной составляющей подойдет как пиво, так и вино. Напиток пьют горячим, чтобы «душа парилась».

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене