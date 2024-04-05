10 главных гастрономических брендов России

Мы предложили читателям нашего сообщества в социальных сетях назвать, какая культовая еда есть в разных регионах России. Список получился немаленький, а мы выбрали топ-10.

1/ Адыгейский сыр

Legion Media Legion Media

Мягкий и молодой (около 10 дней выдержки) адыгейский сыр из коровьего молока прославился на весь мир благодаря Олимпиаде-80: именно тогда его представили зарубежным гостям и запустили в промышленное производство. На родине, в Адыгее, его называют «матэкъуае», что означает «сыр из корзины». Что с ним только не вытворяют: и коптят, и жарят, и запекают, а у каждой семьи есть свои секреты самого вкусного сыра.

2/ Башкирский мед

Legion Media Legion Media

Башкирия издревле славилась бортничеством, и до сих пор этот мед номер один в России. Искусство лесного пчеловодства передавалось из поколения в поколение, и современные бортевики до сих пор делятся секретами и устраивают фестивали этого народного промысла. А все благодаря главному герою производства – особой дикой башкирской бортевой пчеле.

3/ Бурятские буузы

Legion Media Legion Media

Блюдо из теста с начинкой из рубленого мяса и репчатого лука в Бурятии называют буузы, или позы. Это традиционное сибирское блюдо здесь едят веками. Буузы символизируют юрту, ведь буряты много веков кочевали. Готовят их в специальной пароварке-познице.

4/ Вологодское масло

Legion Media Legion Media

Северная Вологда – столица кружева и вкуснейшего масла. Первый маслодельный завод появился в Вологодской губернии в 1871 году. Нежное масло со сладковатым привкусом готовится по особой технологии. Сливки взбиваются до высоких температур, из-за чего появляется легкий ореховый вкус. Почему же именно Вологда? Область всегда славилась заливными лугами и разнотравьем, а из-за умеренно жаркого лета, коровы всегда ели максимально свежую траву, что сказывалось на вкусе молока, сливок и масла.

5/ Карельские калитки

Legion Media Legion Media

Пироги из ржаной муки веками ели карельские крестьяне. Изначально они готовились с начинкой из риса, картофеля и грибов, но позже более популярны стали сладкие начинки. В Карелии их еще называют «пироги для зятя», потому что мать невесты по традиции готовила их для будущего мужа дочери. Теперь пирожки - символ любви и семьи, а еще главное карельское лакомство, которое непременно едят все туристы.

6/ Коломенская пастила

В советское время все привыкли к пастиле в виде белых батончиков из яичного белка и сахара (похожих на зефир). Но в начале XXI века в Коломне возродили традиционный промысел, забытый после революции - яблочную пастилу из кисловатого сорта Антоновка делают с медом или сахаром. И теперь это настоящий гастрономический бренд (и отличный сувенир).

7/ Осетинские пироги

Legion Media Legion Media

В Осетии пироги – священное блюдо. Традиционно на столе должно быть непременно три пирога. Но для туристов делают исключение, можно съесть и один. Самые популярные начинки: мясо, капуста, свекольная ботва, черемша, молодой осетинский сыр. В Москве есть много доставок с осетинскими пирогами, но на родине блюда говорят, что это лишь жалкая пародия на непревзойденный оригинал.

8/ Татарский чак-чак

Image Professionals/Getty Images Image Professionals/Getty Images

Пожалуй, самое известное лакомство из Татарстана. Впрочем, его очень любят и в Башкирии, и в южной Сибири. Да и вообще во всей России. Рецепт прост - маленькие кусочки теста обжариваются во фритюре и после остывания смешиваются с медовым сиропом. Получается такая сладкая горка, после которой в прямом смысле слова пальчики оближешь.

9/ Тульский пряник

Andrey Rykov/Getty Images Andrey Rykov/Getty Images

Пряники – традиционная русская сладость, свои вариации существуют во многих регионах. Но исторически повелось, что именно тульский пряник стал самым известным в стране. Он известен еще с XVII века, а однажды прогремел на весь мир, когда в 1889 году получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже. В советское время производство пряников по старинным рецептам встало на промышленные рельсы. Кто не знает, напомним, что это мучное изделие из специального теста на основе меда и пряностей. Пряник имеет прямоугольную плоскую форму, сверху покрыт глазурью, а внутри начинка из яблочного/ягодного повидла или сгущенного молока.

10/ Ялтинский лук

alekskai52/Getty Images alekskai52/Getty Images

Сладкий репчатый лук известен на всю России. Приплюснутые фиолетовые луковицы чаще всего можно увидеть в связках-косах. Именно так обеспечивается проветривание каждой луковицы, и они могут очень долго храниться. Такой лук употребляют свежим. Лучше всего делать из него салат «крымская роза» – нарезать перьями со сладкими помидорами и заправить нерафинированным пахучим маслом.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене