Как испечь праздничный горномарийский пирог «Кравец»

Если вы хотите полакомиться мягким и сочным мясом, приготовление которого требует минимум усилий, обязательно попробуйте этот пирог.

Пирог «Кравец» – кулинарная жемчужина Республики Марий Эл. Кравец, или кыравец, получил свое название от названия другого пирога – каравай. Дело в том, что, как и каравай, он имеет круглую форму. Кравец готовят на праздники и свадьбы для дорогих гостей.

В зависимости от времени года для начинки берут разное мясо: летом баранину, зимой свинину и говядину, осенью птицу. Охотники готовят кравец с мясом кролика. Иногда в качестве начинки используется смесь различных видов мяса. Можно использовать даже мясо птицы на кости.

Пирог готовится из пресного теста, без дрожжей. Его делят на две части и раскатывают скалкой. Большую часть теста кладут в глубокую жаропрочную форму. Сверху – начинку. Помимо мяса, лука и специй в пирог добавляют крупу, чаще всего пшено. Крупа не только делает пирог более сочным, но и собирает лишний мясной сок.

Начинку обычно выкладывают в сыром виде. Сверху пирог закрывают меньшим кругом теста и плотно запечатывают по краям. Так тесто образует емкость, в которой мясо приготовится, сохранив сочность.

Пирог готовится довольно долго – 3–4 часа. За это время тесто станет хрустящим, а мясо, лук и крупа – мягкими. В старину было принято накрывать пирог капустными листьями, чтобы он не пригорел.

Когда пирог готов, с него можно срезать верхнюю часть (ее можно есть руками), а затем нарезать на куски. Сам пирог едят вилкой.

Раньше на свадьбах было принято, чтобы дружка жениха разрезал кравец на семь равных частей, что на самом деле не так-то просто сделать.

Ингредиенты для формы диаметром 28 см (4–6 порций):

Юлия Мулино Юлия Мулино

Тесто:

Мука – 300 г

Яйца – 2 шт.

Сметана 30% – 100 г

Масло сливочное – 50 г

Соль – 1 ч. л.

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Начинка:

Филе кролика или куриное бедро – 350 г

Лук репчатый – 2 шт.

Пшено – 60 г

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Лавровый лист – 3 шт.

Приготовление:

1. Пшено нужно промыть и отварить в течение 5 минут в подсоленной воде. Затем нужно слить воду, промыть пшено под холодной водой и высушить.

Юлия Мулино Юлия Мулино

2. Поместить все ингредиенты для теста в блендер. Смешать до однородности.

Юлия Мулино Юлия Мулино

3. Выложить тесто на слегка посыпанный мукой стол, сформировать шар и оставить на 20 минут в полиэтиленовой пленке.

Юлия Мулино Юлия Мулино

4. В это время можно заняться начинкой. Нарежьте мясо на небольшие кусочки. Чем жирнее мясо, тем сочнее будет начинка. Иногда в начинку добавляют кусочки кожи и даже куски мяса на кости. Это допускается, так как пирог едят вилкой, а не откусывают от куска.

Юлия Мулино Юлия Мулино

5. Лук нарезать кубиками.

Юлия Мулино Юлия Мулино

6. Подошедшее тесто нужно разделить на 2 неравные части.

Юлия Мулино Юлия Мулино

7. Большую часть теста раскатать в пласт толщиной 5 мм.

Юлия Мулино Юлия Мулино

8. Выложить пласт теста в форму. Я ничем не смазывала форму с антипригарным покрытием, но можно смазать ее маслом. Концы теста должны свисать с краев формы.

Юлия Мулино Юлия Мулино

9. Выложить на тесто подготовленную пшенную крупу.

Юлия Мулино Юлия Мулино

10. Добавить лук и соль по вкусу.

Юлия Мулино Юлия Мулино

11. Выложить мясо и посолить.

Юлия Мулино Юлия Мулино

12. Последний слой: лук, перец и лавровый лист.

Юлия Мулино Юлия Мулино

13. Теперь нужно раскатать оставшийся шар теста.

Юлия Мулино Юлия Мулино

14. Накрыть им пирог.

Юлия Мулино Юлия Мулино

15. Запечатать края.

Юлия Мулино Юлия Мулино

16. Я решила попробовать старый добрый способ с капустными листьями и накрыла ими пирог. Затем отправила пирог готовиться в разогретой до 200°С духовке.

Юлия Мулино Юлия Мулино

17. Через 20 минут листья высохли, и я заменила их на фольгу. Теперь нужно уменьшить температуру до 150°С и выпекать пирог 3–3,5 часа.

Юлия Мулино Юлия Мулино

18. Примерно за 10 минут до готовности нужно снять фольгу, чтобы верх пирога подрумянился.

Юлия Мулино Юлия Мулино

19. Дайте пирогу немного остыть.

Юлия Мулино Юлия Мулино

20. По традиции сначала нужно отрезать верхнюю часть пирога.

Юлия Мулино Юлия Мулино

21. Мясо получилось нежным, лук – мягким и полупрозрачным, крупа тоже готова.

Юлия Мулино Юлия Мулино

22. Подавайте пирог горячим. Приятного аппетита!

Юлия Мулино Юлия Мулино

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