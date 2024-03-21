4 сорта меда, которые можно попробовать только в России

От лесов до горных вершин — каждый уголок России вносит свой вклад в палитру вкусов меда.

1. Диморфантовый мед

«Азбука Вкуса», Qwert1234 (CC BY-SA) «Азбука Вкуса», Qwert1234 (CC BY-SA)

Это редкий вид меда, который собирают в Приморском крае. Диморфант (или калопанакс семилопастный) — реликтовое дерево, которое редко встречается в природе и занесено в Красную книгу. Но главная его особенность в том, что оно цветет раз в три-четыре года, поэтому и мед с него достаточно дорогой.

Мед имеет насыщенный темный цвет и глубокий аромат с древесно-фруктовыми нотами. Он содержит тонизирующие организм адаптогены, которые эксперты сравнивают с полезными веществами женьшеня. В нем много аминокислот, антиоксидантов, ферментов и витаминов. Его рекомендуют принимать при высоких физических нагрузках и сильном стрессе.

2. Башкирский лесной мед

Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО

Французский путешественник и этнограф Поль Лаббе около 100 лет назад писал в своей книге «По дорогам России. От Волги до Урала»: «Иногда мы встречали вырубленные топором в стволах деревьев широкие и грубые ступеньки, по которым башкиры взбираются на 10—12 метров вверх, где у них находится пчелиный улей. Гигантский ствол, на первый взгляд совершенно здоровый, на деле оказывался пустотелым: уральские пчелы обитают в дуплах елей, лип и платанов (платаном автор называл клен остролистный или платановидный), причем липовый мед считается самым лучшим и наиболее душистым».

Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО

Действительно, редкий бортевой башкирский мед добывают из пчелиных ульев, находящихся в дуплах деревьев, хотя в регионе распространен и традиционный метод производства меда в снимаемых сотах.

Ученые также отмечают особый вид башкирских пчел, которые отличаются морозостойкостью, устойчивостью ко многим паразитам и медопродуктивностью при коротком сроке медосбора. Сказывается и разнообразие местной растительности — в Башкортостане произрастает около 300 видов медоносных растений.

По количеству ферментов на единицу объема башкирский мед значительно обходит конкурентов из других регионов — диастазное число у него от 22 до 50 (у меда с юга России - от 5 до 8, с Алтая - 18).

3. Алтайский мед с пантами марала (оленьими рогами)

На Алтае кусочки рога маралов (крупных сибирских оленей) добавляют к цветочному меду, чтобы получить продукт с тонизирующим и противомикробным действием. Панты марала имеют трубчатую структуру, которая наполнена кровью. Поверхность рогов покрыта тонкой кожицей с ворсом. Они содержат комплекс активных веществ - жиры, кальций, магний, железо, фосфор, кремний, натрий, калий, а также аминокислоты и фосфолипиды.

Считается, что панты марала благотворно влияют на печень, стимулируя её регенерацию при токсических и травматических повреждениях. Мед с пантами марала имеет слегка терпкий вкус с тонизирующим освежающим послевкусием.

4. Алтайский горный мед

На Алтае производят множество видов меда, но самым ценным, экологически чистым и труднодобываемым считается горный. Это полифлерный мед, то есть он собирается на основе нескольких трав, растущих в предгорьях Горного Алтая.

Благодаря разнотравью в своем составе (он может включать в себя клевер, кипрей, акацию, жимолость, терновник, душицу, дикую малину), этот мед обладает насыщенным ароматом, а вкус получается многогранным - сладко-кисло-горьким. Чаще всего местный горный мед светло-желтый, но бывает и красно-бурым. Он укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудой.

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