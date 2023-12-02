8 экзотических овощей и фруктов, которые растут в России

В шутку Россию из-за сурового климата называют страной вечнозеленых помидоров. Но в отдельных регионах можно встретить совершенно южные плоды и злаки: пшеницу ацтеков, индийский гранат и китайский финик.

1. Киви/актинидия

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Родиной киви считается Китай, ученые и называют его «актинидия китайская». При этом помимо самого Китая в списке главных экспортеров этого кладезя витамина С значатся Италия, Новая Зеландия, Чили, Греция и Франция. В России киви выращивают в Краснодарском крае и Крыму. А несколько сортов актинидии – меньших по размеру – на Дальнем Востоке.

2. Куркума и шафран

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На первый взгляд шафран и куркума (или, как ее еще называют, «индийский шафран») очень далеки от русской кухни. В мире больше известен индийский кашмирский шафран, испанский, иранский или марокканский. Тем не менее и куркуму, и шафран успешно выращивают в южных регионах России – на Кавказе и в Крыму. Причем в таких количествах, что хватает даже на экспорт.

3. Маракуйя

Carina Darjan / 500px/Getty Images Carina Darjan / 500px/Getty Images

Южноамериканский фрукт с темно-фиолетовой или желтой кожурой и сладкой мякотью любит жаркий климат. В России подходящий нашелся в Краснодарском крае. Здесь маракуйя может расти даже в открытом грунте. По словам местных фермеров, плоды по размеру и сладости не уступают тропическим фруктам. Правда, пока посадка на стадии эксперимента, до промышленных масштабов еще не дошло.

4. Амарант

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Амарант (или, как его еще называют, «пшеница ацтеков») активно выращивают в странах Южной Америки, Китае, США, некоторых странах Африки и Европы. Интересно, что амарант в России активно использовался в кулинарии и религиозных обрядах еще во времена Древней Руси – тогда он символизировал силу, процветание и бессмертие. Но в XVIII веке при Петре I и под западным влиянием потерял свое значение, уступив место в кулинарии пшенице и рису.

Интерес к амаранту стал возрождаться последние двадцать лет – о нем вспомнили как об исключительно полезном продукте. К счастью, климат средней полосы России, юга Сибири и Дальнего Востока вполне подходит для его выращивания – здесь он успевает вырасти и созреть за 90–120 теплых дней.

5. Артишок

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Это привычный овощ для европейских стран, но в России он пока не очень распространен. При этом нельзя сказать, что неизвестен. Как говорят, еще Петр I после своего визита в Европу пристрастился к артишокам и не садился обедать, если их не было на столе. В России сегодня его выращивают в частных хозяйствах преимущественно в Краснодарском крае.

6. Момордика

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На юге России успешно выращивают и экзотическую лиану родом из тропиков Юго-Восточной Азии – момордику. Ее называют «индийский гранат» – под «крокодиловой» кожей скрываются зернышки, похожие на гранатовые. По вкусу она напоминает тыкву с горчинкой, но это не мешает готовить из нее вкусные блюда.

7. Азимина

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Азимина (или банановое дерево) родом из Северной Америки и остается для России экзотикой, хотя и отличается неприхотливостью. Азимина с ее крупными, кремовыми по вкусу плодами растет на бедных почвах и даже выдерживает морозы до –30°С, поэтому самые смелые садоводы сажают ее в Подмосковье. Тем не менее комфортнее всего она чувствует себя на Черноморском побережье.

8. Зизифус

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Зизифус (или «китайский финик», как его называют в простонародье) не большой любитель русских морозов. Его минимум – это –15°С. Поэтому, хоть его и выращивают и на Дальнем Востоке, и в Сибири, лучшую урожайность он показывает на юге страны (на Кубани и Северном Кавказе). Популярностью пользуются сорта из Центрального и Северного Китая. Они неприхотливы – растут даже на бедной почве, их не требуется укрывать на зиму, саженцы высаживают в открытый грунт. В результате на деревьях вырастают мелкие, но сладкие плоды.

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