Церкви и монастыри на картинах русских художников

Храмы часто были самыми красивыми зданиями в городе. Их золотые купола или разноцветные маковки неизменно вдохновляли художников.

Федор Алексеев. Соборная площадь в Московском Кремле, 1800-е

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Многие картины, изображающие церкви, впрочем, как и другие виды городов, имеют не только художественную, но и историческую ценность, обладая высокой степенью документальности.

Карл Бодри. Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле, 1860

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Красивые древние соборы Московского Кремля особенно обращали на себя внимание живописцев.

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. Соборы, 1894

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Васнецов особенно любил наблюдать за московскими церквями, находя нескончаемое вдохновение в том, как солнечные лучи играют бликами на золотых куполах.

Василий Поленов. Успенский собор в Москве. Южные врата, 1877

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Еще один ракурс и одна деталь, которыми можно любоваться в кремлевских соборах.

Аполлинарий Васнецов. Облака и золотые купола. Симонов монастырь, 1920-е

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И некоторые московские церкви, к сожалению, утраченные в советское время, теперь остались только на картинах Васнецова, как Симонов монастырь, например.

Аполлинарий Васнецов. Новодевичий монастырь. Собор, 1926

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На этой картине изображен главный храм самого красивого монастыря Москвы. Картина излучает радость жизни. В начале XX века вокруг Новодевичьего был лес, а теперь это центральная часть Москвы с дорожными эстакадами вокруг.

Аполлинарий Васнецов. Церковь Вознесения. Село Коломенское, 1927

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Сегодня это уже никакое не село, а музей-заповедник в пределах Москвы. А этот храм XVI века – настоящий шедевр архитектуры и первая в России каменная шатровая церковь.

Василий Поленов. Московский дворик, 1878

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Одна из самых известных картин Поленова запечатлела дворик в переулках улицы Арбат и на заднем плане храм Спаса Преображения на Песках.

Валентин Серов. Зима в Абрамцеве. Церковь, 1886

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Серов, как и многие художники конца XIX века, много времени проводил в Абрамцеве – усадьбе мецената Саввы Мамонтова – и работал на пленэре. Серов даже венчался с женой в этой церкви, построенной по эскизу художника Виктора Васнецова.

Исаак Левитан. Над вечным покоем, 1894

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Эта забытая богом и поросшая травой церквушка на берегу озера Удомля близ Вышнего Волочка прославилась благодаря монументальной (и самой известной) картине Левитана.

Исаак Левитан. Тихая обитель, 1890

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Левитан немало писал церкви и монастыри, они оказывали на него умиротворяющее действие. Искусствоведы считают, что тропинка и мостик словно приглашают в обитель душевной гармонии.

Исаак Левитан. Внутри Петропавловской церкви в Плесе, на Волге, 1888

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Левитан много работал в живописном Плесе, и из-под его кисти вышли изображения многих местных церквей. А эту, деревянную (и ныне утраченную), он даже запечатлел изнутри.

Павел Корин. Интерьеры Успенского собора Московского Кремля, 1936

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Внутреннее убранство храмов изображали не столь часто, как внешнее. Тем ценнее такие картины.

Илья Репин. Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны, 1894

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Придворный живописец Репин пошел дальше и запечатлел важнейшее таинство – женитьбу последнего русского царя в церкви Зимнего дворца в Петербурге.

Константин Юон. Лодки у берега. Псков, 1904

Калужский музей изобразительных искусств Калужский музей изобразительных искусств

Частым атрибутом псковского пейзажа выступают его древние церкви, внесенные ныне в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как, например, этот величественный Троицкий собор Псковского кремля.

Николай Рерих. Успенская Пароменская церковь в Пскове. 1900-е

Русский музей Русский музей

Известный своими гималайскими пейзажами, Рерих много писал сюжетов на библейскую тему – и путешествовал по древним городам России, рисуя старинные церкви.

Николай Рерих. Углич. Церковь царевича Дмитрия. 1904

Международный центр Рерихов Международный центр Рерихов

Рерих очень переживал за сохранность древних памятников архитектуры, и запечатлеть их на картинах было еще одним способом сохранить их для потомков.

Василий Кандинский. Красная церковь, 1901–1903

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Еще до того как стать мастером абстракционизма, Кандинский писал вполне себе предметные пейзажи.

Аристарх Лентулов. Василий Блаженный, 1913

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В этой авангардистской фантазии легко угадываются очертания самого известного московского храма.

Борис Кустодиев. Масленица, 1916

Русский музей Русский музей

Изображение словно игрушечных церквей – важный элемент творчества Кустодиева и примета купеческого быта, который он показывает.

Михаил Нестеров. Соловки, 1917

Луганский областной художественный музей Луганский областной художественный музей

Большое количество картин на религиозную тематику написал Михаил Нестеров. И даже путешествовал в отдаленный Соловецкий монастырь в Белом море.

Михаил Нестеров. Святая Русь, 1901–1906

Русский музей Русский музей

Нестеров воплотил свои религиозные искания в этой монументальной картине, ставшей буквально иллюстрацией выражения «Мы русские, с нами Бог».

Сергей Герасимов. Церковь Покрова на Нерли, 1953

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Одна из самых красивых и древних церквей России – храм XII века недалеко от города Владимира. Ее не обошел мимо даже придворный советский художник и мастер соцреализма Сергей Герасимов.

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