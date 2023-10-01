Церкви и монастыри на картинах русских художников

Многие картины, изображающие церкви, впрочем, как и другие виды городов, имеют не только художественную, но и историческую ценность, обладая высокой степенью документальности.
Красивые древние соборы Московского Кремля особенно обращали на себя внимание живописцев.
Васнецов особенно любил наблюдать за московскими церквями, находя нескончаемое вдохновение в том, как солнечные лучи играют бликами на золотых куполах.
Еще один ракурс и одна деталь, которыми можно любоваться в кремлевских соборах.
И некоторые московские церкви, к сожалению, утраченные в советское время, теперь остались только на картинах Васнецова, как Симонов монастырь, например.
На этой картине изображен главный храм самого красивого монастыря Москвы. Картина излучает радость жизни. В начале XX века вокруг Новодевичьего был лес, а теперь это центральная часть Москвы с дорожными эстакадами вокруг.
Сегодня это уже никакое не село, а музей-заповедник в пределах Москвы. А этот храм XVI века – настоящий шедевр архитектуры и первая в России каменная шатровая церковь.
Одна из самых известных картин Поленова запечатлела дворик в переулках улицы Арбат и на заднем плане храм Спаса Преображения на Песках.
Серов, как и многие художники конца XIX века, много времени проводил в Абрамцеве – усадьбе мецената Саввы Мамонтова – и работал на пленэре. Серов даже венчался с женой в этой церкви, построенной по эскизу художника Виктора Васнецова.
Эта забытая богом и поросшая травой церквушка на берегу озера Удомля близ Вышнего Волочка прославилась благодаря монументальной (и самой известной) картине Левитана.
Левитан немало писал церкви и монастыри, они оказывали на него умиротворяющее действие. Искусствоведы считают, что тропинка и мостик словно приглашают в обитель душевной гармонии.
Левитан много работал в живописном Плесе, и из-под его кисти вышли изображения многих местных церквей. А эту, деревянную (и ныне утраченную), он даже запечатлел изнутри.
Внутреннее убранство храмов изображали не столь часто, как внешнее. Тем ценнее такие картины.
Придворный живописец Репин пошел дальше и запечатлел важнейшее таинство – женитьбу последнего русского царя в церкви Зимнего дворца в Петербурге.
Частым атрибутом псковского пейзажа выступают его древние церкви, внесенные ныне в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как, например, этот величественный Троицкий собор Псковского кремля.
Известный своими гималайскими пейзажами, Рерих много писал сюжетов на библейскую тему – и путешествовал по древним городам России, рисуя старинные церкви.
Рерих очень переживал за сохранность древних памятников архитектуры, и запечатлеть их на картинах было еще одним способом сохранить их для потомков.
Еще до того как стать мастером абстракционизма, Кандинский писал вполне себе предметные пейзажи.
В этой авангардистской фантазии легко угадываются очертания самого известного московского храма.
Изображение словно игрушечных церквей – важный элемент творчества Кустодиева и примета купеческого быта, который он показывает.
Большое количество картин на религиозную тематику написал Михаил Нестеров. И даже путешествовал в отдаленный Соловецкий монастырь в Белом море.
Нестеров воплотил свои религиозные искания в этой монументальной картине, ставшей буквально иллюстрацией выражения «Мы русские, с нами Бог».
Одна из самых красивых и древних церквей России – храм XII века недалеко от города Владимира. Ее не обошел мимо даже придворный советский художник и мастер соцреализма Сергей Герасимов.
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