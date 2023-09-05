Как понять русскую икону

Тексты
Ирина Осипова
Икона – одно из наиболее самобытных проявлений русской культуры, понимание которого требует знаний и усилий. Мы составили гид по художественному языку иконы.
Феофан Грек. Донская икона Божией Матери, 1390-е

Феофан Грек. Донская икона Божией Матери, 1390-е

Третьяковская галерея

Икона – неотъемлемая часть не только русской культуры, но и всего европейского Средневековья, которое в России имело иные хронологические рамки.

В отличие от стран Западной Европы русское искусство «пропустило» стадию Ренессанса. Средневековье длилось здесь с конца X века, когда Древняя Русь приняла христианство, до рубежа XVII–XVIII веков, когда взошедший на престол Петр I повернул культуру в иное русло.

Развитие иконы на этом не остановилось – для вновь построенных храмов писались образы, в которых можно найти черты барокко, рококо, классицизма и модерна. Но все же основные принципы сложились в те семь веков, когда церковное искусство преобладало над светским.

Обратная перспектива

Икона «Положение во гроб», конец XV века

Икона «Положение во гроб», конец XV века

Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Главная особенность изобразительного языка русской иконы (и принципиальное отличие от западноевропейской традиции) – это использование обратной перспективы. Точка схода всех линий находится не за плоскостью изображения, а перед ней. Таким образом, святые или сцена из Писания, представленные на иконе, выдвигаются в условное пространство между зрителем и плоскостью иконы.

Изображение становится окном в священный мир, недоступный простому человеческому глазу и неподвластный логике. Благодаря обратной перспективе этот мир распахивается перед зрителем, поражая своим вселенским, космическим масштабом. Интересно, что даже когда древнерусские иконописцы познакомились с линейной перспективой, они не стали переносить этот прием в иконописное изображение, поскольку он не соответствовал их задачам и смыслу иконы.

Композиция

Никифор Савин. Чудо Федора Тирона. Первая половина XVII века

Никифор Савин. Чудо Федора Тирона. Первая половина XVII века

Русский музей

На всех древних иконах деревянная доска имеет заметное углубление – ковчег, в котором размещается изображение. Это позволяет отделить мир земной, в котором находится зритель, от небесного, изображенного на иконе.

Слева: Святой Василий Блаженный (конец XVI – начало XVII века), справа: Св. Николай Чудотворец (середина XVI века)

Слева: Святой Василий Блаженный (конец XVI – начало XVII века), справа: Св. Николай Чудотворец (середина XVI века)

Третьяковская галерея

В композиции иконы свободно объединяются события, произошедшие в разное время. Например, Успение Богоматери включает момент смерти Марии, вознесение ее души Христом и ангелами на небеса, скорбящих апостолов у смертного ложа и их же, летящих на облаках со всех концов земли, чтобы с ней проститься.

Облачное Успение (конец XII – начало XIII века)

Облачное Успение (конец XII – начало XIII века)

Третьяковская галерея

Ключевое для повествования событие не просто размещено в центре, но и выделено увеличенным масштабом. Таким образом зритель сразу выхватывает суть, а затем, всматриваясь, считывает детали повествования.

Золотой фон

Слева: Архангел Михаил, XIII век. Справа: Святой Георгий (храмовая икона из новгородского Юрьева монастыря, ок. 1130 года)

Слева: Архангел Михаил, XIII век. Справа: Святой Георгий (храмовая икона из новгородского Юрьева монастыря, ок. 1130 года)

Третьяковская галерея

Русская икона как явление была открыта лишь в начале XX века, когда реставраторы научились снимать с поверхности многовековую грязь и свечную копоть. До этого икону считали древним мрачным письмом, но из-под темных слоев высвободилась яркая сияющая живопись.

Золотой фон на иконах – символ высшего мира и божественного сияния. Он передает великолепие Небесного Царства, где не бывает ночи. Именно поэтому золотом прописывались также складки и отдельные детали одежд Христа, Богоматери и святых. Иногда золото заменялось желтой краской, но смысл оставался тем же.

Цвет

Страшный суд, XV век

Страшный суд, XV век

Третьяковская галерея

У каждого цвета в иконе – своя смысловая нагрузка.

  • Красный и белый – частые «синонимы» золотого.
  • Белым цветом изображается божественный свет в сцене Преображения Господня, в белые пелены закутаны невинные души.
  • Красный используется иногда для обозначения жертвенности, но в большинстве случаев это цвет божественный, торжественный, праздничный. Красный считается символом Воскресения Христова, а красные фоны икон – знак торжества вечной жизни.
  • Синий и голубой, ассоциирующиеся с миром небесным, считаются цветами Богородицы, в которой соединились земное и небесное начала.
  • Зеленый – цвет жизни и рождения.
  • Коричневый – цвет земли, всего временного и тленного.
  • Черный – цвет смерти и монашества.

Единственный цвет, который никогда не использовали иконописцы – это серый. Смешение белого и черного, добра и зла, он воспринимался как цвет неопределенности и пустоты, неуместной в художественном пространстве иконы.

Идеальная форма

Спас Нерукотворный (новгородская икона XII века)

Спас Нерукотворный (новгородская икона XII века)

Третьяковская галерея

Круг как наиболее гармоничная, идеальная форма – еще один способ обозначить в иконе божественный, высший мир в противовес «земному» квадрату и его производным.

Слева направо: Икона Божией Матери «София – Премудрость Божия», 1618; Преображение Господне, XVI век; Феофан Грек. Успение Богородицы, 1392 (оборот Донской иконы Божией Матери)

Слева направо: Икона Божией Матери «София – Премудрость Божия», 1618; Преображение Господне, XVI век; Феофан Грек. Успение Богородицы, 1392 (оборот Донской иконы Божией Матери)

Музей русской иконы, Третьяковская галерея

Круглыми пишут нимбы святых, в круглую или овальную мандорлу иконописцы часто помещали фигуры Христа и Девы Марии в моменты их славы.

Андрей Рублев. Троица, XV век

Андрей Рублев. Троица, XV век

Общественное достояние

Круг образуют силуэты ангелов на одном из главных шедевров русского искусства – иконе «Троица» Андрея Рублева.

Читайте подробнее о рублевской «Троице» тут.

Канон

Зачатие Иоанна Крестителя, XV век

Зачатие Иоанна Крестителя, XV век

Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Иконописные изображения подчинены канону, который был позаимствован у Византии, дополнен и отчасти переработан русскими мастерами. На практике это означает, что мастер-иконописец использовал в работе прориси (контурные трафареты) и так называемые иконописные подлинники – книги с подробным описанием внешности каждого святого. Округлой должна быть его борода или острой, должен он быть юношей или старцем, какого цвета может быть его одежда и какие предметы раскроют его образ. Все эти детали помогают ориентироваться зрителю.

  • Нимб с крестом может быть только у Христа.
  • Три звезды – на плечах и на лбу – указывают на Богоматерь.
  • С крестами в руках изображаются мученики, принявшие смерть за веру.
  • Ларец с целебными снадобьями и ложечка – атрибуты святого Пантелеимона-целителя.
  • В белом платке с закрытыми слепыми глазами изображается одна из самых почитаемых святых – Матрона Московская, жившая в первой половине XX века.
  • Миниатюрная модель отдельного храма или целого монастыря на ладони указывает на основателя крупной обители.
Отечество с избранными святыми

Отечество с избранными святыми

Третьяковская галерея

Некоторые образы прочесть бывает не так просто. Например, на новгородской иконе XIV века «Отечество с избранными святыми» в собрании Третьяковской галереи можно увидеть небольшие круги с крыльями как у херувимов. Так еще с византийских времен изображают описанные в Библии, но не персонифицированные силы небесные.

Жития святых

Икона Бориса и Глеба с житием, вторая четверть XIV века, и ее фрагменты

Икона Бориса и Глеба с житием, вторая четверть XIV века, и ее фрагменты

Третьяковская галерея

Большое распространение в России получили житийные иконы, то есть рассказывающие о жизни (житии) святого от рождения до канонизации и прославления. Вокруг центрального поля, где изображен святой, размещены клейма – череда небольших сцен, изображающих самые важные моменты его жизни. Изучать это повествование нужно слева направо и сверху вниз, то есть начиная с левого верхнего угла, сперва верхний ряд, а дальше попарно сцены слева и справа вокруг главного изображения.

Новые праздники

Икона «Покров Пресвятой Богородицы» (Новгород, 1401–1425 годы)

Икона «Покров Пресвятой Богородицы» (Новгород, 1401–1425 годы)

Третьяковская галерея

Иконография и сюжеты некоторых русских икон уникальны и не имеют византийских прототипов, поскольку связаны с церковными праздниками, которые отмечаются только Русской православной церковью. Самый популярный из них – Покров Божией Матери, установленный в XII веке князем Андреем Боголюбским. Историческая канва взята из жития константинопольского святого Андрея Юродивого. Ему было видение, что во время осады Константинополя врагами Богородица явилась и распростерла свой платок над городом, защищая его от вражеского нападения. На подобную защиту русских земель, очевидно, претендовал и амбициозный князь.

Богоматерь Владимирская. Первая треть XII века

Богоматерь Владимирская. Первая треть XII века

Третьяковская галерея

Еще один подобный сюжет – праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. По легенде, когда во время татаро-монгольского ига войска Тимура Тамерлана подошли к Москве, из Владимира в Москву перенесли древнюю и особо почитаемую икону Богоматери Владимирской. И в тот же момент враг повернул прочь от города.

Оклад

Ветхозаветная Троица и Покров Пресвятой Богородицы из Новодевичьего монастыря

Ветхозаветная Троица и Покров Пресвятой Богородицы из Новодевичьего монастыря

Общественное достояние

Традиция закрывать изображение особо почитаемых икон окладом, сделанным из золота или серебра с драгоценными камнями, пришла из Византии, но в России получила особый размах. Символически оклад играл ту же роль, что и золотой фон – показывал сияние и красоту божественного мира. Цари и императоры заказывали их лучшим ювелирам, и сейчас они свидетельствуют о развитии декоративно-прикладного искусства.

Где смотреть русскую икону?

В Москве

  • Государственная Третьяковская галерея, www.tretyakovgallery.ru
  • Музеи Московского Кремля, www.kreml.ru
  • Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, www.rublev-museum.ru (сайт только на русском)
  • Музей русской иконы, www.russikona.ru

В Санкт-Петербурге

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