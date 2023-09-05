Как понять русскую икону

Икона – одно из наиболее самобытных проявлений русской культуры, понимание которого требует знаний и усилий. Мы составили гид по художественному языку иконы.

Феофан Грек. Донская икона Божией Матери, 1390-е Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Икона – неотъемлемая часть не только русской культуры, но и всего европейского Средневековья, которое в России имело иные хронологические рамки.

В отличие от стран Западной Европы русское искусство «пропустило» стадию Ренессанса. Средневековье длилось здесь с конца X века, когда Древняя Русь приняла христианство, до рубежа XVII–XVIII веков, когда взошедший на престол Петр I повернул культуру в иное русло.

Развитие иконы на этом не остановилось – для вновь построенных храмов писались образы, в которых можно найти черты барокко, рококо, классицизма и модерна. Но все же основные принципы сложились в те семь веков, когда церковное искусство преобладало над светским.

Обратная перспектива

Икона «Положение во гроб», конец XV века Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Главная особенность изобразительного языка русской иконы (и принципиальное отличие от западноевропейской традиции) – это использование обратной перспективы. Точка схода всех линий находится не за плоскостью изображения, а перед ней. Таким образом, святые или сцена из Писания, представленные на иконе, выдвигаются в условное пространство между зрителем и плоскостью иконы.

Изображение становится окном в священный мир, недоступный простому человеческому глазу и неподвластный логике. Благодаря обратной перспективе этот мир распахивается перед зрителем, поражая своим вселенским, космическим масштабом. Интересно, что даже когда древнерусские иконописцы познакомились с линейной перспективой, они не стали переносить этот прием в иконописное изображение, поскольку он не соответствовал их задачам и смыслу иконы.

Композиция

Никифор Савин. Чудо Федора Тирона. Первая половина XVII века Русский музей Русский музей

На всех древних иконах деревянная доска имеет заметное углубление – ковчег, в котором размещается изображение. Это позволяет отделить мир земной, в котором находится зритель, от небесного, изображенного на иконе.

Слева: Святой Василий Блаженный (конец XVI – начало XVII века), справа: Св. Николай Чудотворец (середина XVI века) Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В композиции иконы свободно объединяются события, произошедшие в разное время. Например, Успение Богоматери включает момент смерти Марии, вознесение ее души Христом и ангелами на небеса, скорбящих апостолов у смертного ложа и их же, летящих на облаках со всех концов земли, чтобы с ней проститься.

Облачное Успение (конец XII – начало XIII века) Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Ключевое для повествования событие не просто размещено в центре, но и выделено увеличенным масштабом. Таким образом зритель сразу выхватывает суть, а затем, всматриваясь, считывает детали повествования.

Золотой фон

Слева: Архангел Михаил, XIII век. Справа: Святой Георгий (храмовая икона из новгородского Юрьева монастыря, ок. 1130 года) Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Русская икона как явление была открыта лишь в начале XX века, когда реставраторы научились снимать с поверхности многовековую грязь и свечную копоть. До этого икону считали древним мрачным письмом, но из-под темных слоев высвободилась яркая сияющая живопись.

Золотой фон на иконах – символ высшего мира и божественного сияния. Он передает великолепие Небесного Царства, где не бывает ночи. Именно поэтому золотом прописывались также складки и отдельные детали одежд Христа, Богоматери и святых. Иногда золото заменялось желтой краской, но смысл оставался тем же.

Цвет

Страшный суд, XV век Третьяковская галерея Третьяковская галерея

У каждого цвета в иконе – своя смысловая нагрузка.

Красный и белый – частые «синонимы» золотого.

Белым цветом изображается божественный свет в сцене Преображения Господня, в белые пелены закутаны невинные души.

Красный используется иногда для обозначения жертвенности, но в большинстве случаев это цвет божественный, торжественный, праздничный. Красный считается символом Воскресения Христова, а красные фоны икон – знак торжества вечной жизни.

Синий и голубой, ассоциирующиеся с миром небесным, считаются цветами Богородицы, в которой соединились земное и небесное начала.

Зеленый – цвет жизни и рождения.

Коричневый – цвет земли, всего временного и тленного.

Черный – цвет смерти и монашества.

Единственный цвет, который никогда не использовали иконописцы – это серый. Смешение белого и черного, добра и зла, он воспринимался как цвет неопределенности и пустоты, неуместной в художественном пространстве иконы.

Идеальная форма

Спас Нерукотворный (новгородская икона XII века) Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Круг как наиболее гармоничная, идеальная форма – еще один способ обозначить в иконе божественный, высший мир в противовес «земному» квадрату и его производным.

Слева направо: Икона Божией Матери «София – Премудрость Божия», 1618; Преображение Господне, XVI век; Феофан Грек. Успение Богородицы, 1392 (оборот Донской иконы Божией Матери) Музей русской иконы, Третьяковская галерея Музей русской иконы, Третьяковская галерея

Круглыми пишут нимбы святых, в круглую или овальную мандорлу иконописцы часто помещали фигуры Христа и Девы Марии в моменты их славы.

Андрей Рублев. Троица, XV век Общественное достояние Общественное достояние

Круг образуют силуэты ангелов на одном из главных шедевров русского искусства – иконе «Троица» Андрея Рублева.

Читайте подробнее о рублевской «Троице» тут.

Канон

Зачатие Иоанна Крестителя, XV век Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Иконописные изображения подчинены канону, который был позаимствован у Византии, дополнен и отчасти переработан русскими мастерами. На практике это означает, что мастер-иконописец использовал в работе прориси (контурные трафареты) и так называемые иконописные подлинники – книги с подробным описанием внешности каждого святого. Округлой должна быть его борода или острой, должен он быть юношей или старцем, какого цвета может быть его одежда и какие предметы раскроют его образ. Все эти детали помогают ориентироваться зрителю.

Нимб с крестом может быть только у Христа.

Три звезды – на плечах и на лбу – указывают на Богоматерь.

С крестами в руках изображаются мученики, принявшие смерть за веру.

Ларец с целебными снадобьями и ложечка – атрибуты святого Пантелеимона-целителя.

В белом платке с закрытыми слепыми глазами изображается одна из самых почитаемых святых – Матрона Московская, жившая в первой половине XX века.

Миниатюрная модель отдельного храма или целого монастыря на ладони указывает на основателя крупной обители.

Отечество с избранными святыми Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Некоторые образы прочесть бывает не так просто. Например, на новгородской иконе XIV века «Отечество с избранными святыми» в собрании Третьяковской галереи можно увидеть небольшие круги с крыльями как у херувимов. Так еще с византийских времен изображают описанные в Библии, но не персонифицированные силы небесные.

Жития святых

Икона Бориса и Глеба с житием, вторая четверть XIV века, и ее фрагменты Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Большое распространение в России получили житийные иконы, то есть рассказывающие о жизни (житии) святого от рождения до канонизации и прославления. Вокруг центрального поля, где изображен святой, размещены клейма – череда небольших сцен, изображающих самые важные моменты его жизни. Изучать это повествование нужно слева направо и сверху вниз, то есть начиная с левого верхнего угла, сперва верхний ряд, а дальше попарно сцены слева и справа вокруг главного изображения.

Новые праздники

Икона «Покров Пресвятой Богородицы» (Новгород, 1401–1425 годы) Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Иконография и сюжеты некоторых русских икон уникальны и не имеют византийских прототипов, поскольку связаны с церковными праздниками, которые отмечаются только Русской православной церковью. Самый популярный из них – Покров Божией Матери, установленный в XII веке князем Андреем Боголюбским. Историческая канва взята из жития константинопольского святого Андрея Юродивого. Ему было видение, что во время осады Константинополя врагами Богородица явилась и распростерла свой платок над городом, защищая его от вражеского нападения. На подобную защиту русских земель, очевидно, претендовал и амбициозный князь.

Богоматерь Владимирская. Первая треть XII века Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Еще один подобный сюжет – праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. По легенде, когда во время татаро-монгольского ига войска Тимура Тамерлана подошли к Москве, из Владимира в Москву перенесли древнюю и особо почитаемую икону Богоматери Владимирской. И в тот же момент враг повернул прочь от города.

Оклад

Ветхозаветная Троица и Покров Пресвятой Богородицы из Новодевичьего монастыря Общественное достояние Общественное достояние

Традиция закрывать изображение особо почитаемых икон окладом, сделанным из золота или серебра с драгоценными камнями, пришла из Византии, но в России получила особый размах. Символически оклад играл ту же роль, что и золотой фон – показывал сияние и красоту божественного мира. Цари и императоры заказывали их лучшим ювелирам, и сейчас они свидетельствуют о развитии декоративно-прикладного искусства.

Где смотреть русскую икону?

В Москве

Государственная Третьяковская галерея, www.tretyakovgallery.ru

www.tretyakovgallery.ru Музеи Московского Кремля, www.kreml.ru

www.kreml.ru Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, www.rublev-museum.ru (сайт только на русском)

www.rublev-museum.ru (сайт только на русском) Музей русской иконы, www.russikona.ru

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