Путь паломника: как я 17 раз прошла пешком из Москвы до Троице-Сергиевой Лавры

В России есть свой знаменитый паломнический маршрут. Это 120 км своим ходом от Москвы до Лавры, где находятся мощи одного из самых почитаемых русских святых Сергия Радонежского. Юна Южева рассказывает, почему преодолела эту дорогу уже 17 раз!

О вдохновении

Сегодня эта паломническая тропа – большой проект. Я же начинала, когда он только стартовал. Я тогда посмотрела фильм «Путь» с Мартином Шином, в котором рассказывалось о Пути святого Иакова в Испании - El Camino de Santiago, паломнической дороге к предполагаемой могиле апостола в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. И загорелась идеей его пройти, ну, хотя бы часть. Когда стала читать, как это устроено, узнала, что путь - там все-таки 900 км! - разбит на этапы и, чтобы считаться паломником, можно пройти только финальную часть, последние 100 км. Это было уже реальнее, и я стала планировать поездку.

Параллельно задалась вопросом – есть что-то подобное у нас? Ведь и в России много почитаемых мест. Та же Троице-Сергиева Лавра с мощами Сергия Радонежского, например. Туда паломники на богомолье ходили с древности. Стала искать информацию и наткнулась в соцсетях на группу энтузиастов, которые как раз организовывали такой поход в Лавру. Один из первых «пилотных запусков».

Грамота "в память о совершенном походе" Фото из личного архива Фото из личного архива

Конечно, было страшно. Я не матёрый походник, к тому же это была зима. Наша тропа, так же, как Camino, была разбита на этапы, и к тому моменту, как я нашла ребят, они уже собирались на завершающий этап с финишем в Лавре. Я решила рискнуть и присоединилась. Тогда собралось довольно много людей, около 50. Многие как и я, пришли попробовать свои силы. И мы справились! Нас очень душевно встретили в монастыре. И сама дорога произвела на меня сильное впечатление. Затем организаторы начали собирать уже весенний поход. Я подумала, что кусочек уже прошла, понравилось и даже запало в душу, так что надо теперь попробовать пройти уже весь маршрут.

Первые походы в России и Испании

На ту же весну у меня стоял и Camino, но «Дорога» по срокам оказалась раньше. Был большой поход, человек 30-40. Мы шли пять дней по 25-30 км. В тот раз я была просто не готова к этому физически, не рассчитала свои силы. Но впечатление это не испортило.

Дорога в Лавру, начало пути у Красной площади Фото из личного архива Фото из личного архива

Путь начинается с Красной площади, с отметки нулевого километра, первый этап идёт по Москве. Я помню, насколько меня поразило, что Москва, даже хорошо знакомый центр, открывается с совершенно новой стороны. Маршрут проложен таким образом, что ты много идёшь через зелёные зоны, парки. Не вдоль проспектов. И обнаруживаешь какие-то заповедные места, которые никогда раньше не видел.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском Фото из личного архива Фото из личного архива

Например, грандиозный Парк на Яузе. Он тянется от метро «Ботанический сад» до МКАД. Первый этап мы тогда закончили у старинного храма в Тайнинском. Я, конечно, очень устала, но была вдохновлена.

Ко второму этапу уже разлились ручьи, а выходить надо было в Пироговский лес. Организаторы написали, что нужно быть готовым к тому, что там будет грязно, сыро, и в итоге пришло всего 17 человек. Так что я тогда и больше познакомилась с организаторами, и лучше узнала маршрут.

Храм Троицы Живоначальной в Свиблове Фото из личного архива Фото из личного архива

А потом случилась поездка в Испанию. Когда я прошла Camino, это настолько меня покорило, что я поняла, что хочу, чтобы что-то такое было и у нас. Чтобы можно было вот так вот выйти из дома и пойти по размеченной тропе. И стала активно помогать проекту - в принципе, это полностью волонтерская история.

Часть дороги проходит через лес Фото из личного архива Фото из личного архива

А ещё та первая моя весна на «Дороге» была необыкновенно красива. Я, кажется, впервые в жизни увидела майский лес: как природа просыпается после зимы, оживает. И ты оживаешь вместе с ней. Получается, что тот поход как раз закончился к лету, и я могла наблюдать, как меняется лес, как весна входит в полную силу, а затем раскрывается лето.

Лес прекрасен в любой сезон Фото из личного архива Фото из личного архива

Сильное впечатление для городского жителя – это простор, поля до горизонта, ощущение свободы, когда дышишь полной грудью. Мы ведь живём с очень урезанной видимостью, а тут бескрайние пейзажи.

На эту красоту «подсаживаешься». Потом мне захотелось увидеть эти виды и осенью, и зимой. Так что теперь я уже не представляю себя без тропы: прохожу её 3-4 раз в год.

Путь благодарности

Конечно, маршрут имеет паломническую историю, но он прокладывался не только от храма до храма. Он охватывает также исторические достопримечательности и живописные места. Ты можешь пройти его и ради молитвы, и ради встречи с собой, встречи с природой, с миром в целом. Конечно, есть паломнические группы от приходов, которые идут в сопровождении батюшки, ночуют при монастырях. Но сегодня тропой может пройти любой человек с любой целью. Для меня, например, это каждый раз такой путь благодарности. Возможность сказать миру: «Спасибо!» За ту красоту, что вокруг нас.

Покровский собор Хотькова монастыря Фото из личного архива Фото из личного архива

К тому же часто это поиск ответов на какие-то личные вопросы. Помню, когда я прошла тропой первый раз, мне стало внутренне как-то легче. Там ты переключаешься. Ты привык играть какие-то определённые роли – матери, жены, работника в коллективе. А тут ты просто отдыхаешь, от тебя ничего не требуется.

За эти годы я ходила и одна, и в группах, и поняла, что мне всё-таки нравятся камерные коллективы по 10-12 человек. Так что теперь, собираясь на тропу, я кидаю клич в соцсетях и формирую такую небольшую компанию. Это, кстати, каждый раз ещё и большой эмоциональный заряд, радость общения. Люди подбираются воодушевленные, каждому есть, что дать. Кто-то пирогов напечет, у кого-то чудо-аптечка.

Необходимость и удобства

Табличка по пути Фото из личного архива Фото из личного архива

Со временем общими усилиями тропу начали обустраивать. В прошлом году на московских улицах даже появились официальные указатели «Дорога в Лавру» с километражем до цели. Силами активистов расчищается лес, в топких местах делают настилы, перебрасывают мостики. На лесных участках появилась маркировка в виде стрелок, указывающих путь. По аналогии с Camino, сделали «паспорт паломника», мы его называем «Подорожная грамота», – с картой маршрута и пометками, где можно поставить специальные печати о прохождении того или иного этапа. У проекта информативный сайт, где можно скачать трек маршрута, который работает с картами maps.me в режиме оффлайн. Там же отмечены достопримечательности, видовые точки. Есть рекомендации по этапам с указанием, как попасть на старт.

Усадьба Мураново Фото из личного архива Фото из личного архива

За пределами Москвы трек проложен в пешей доступности от железнодорожной ветки Ярославского направления, так что к любому загородному этапу легко добраться. Сегодня тропа хороша тем, что есть все условия для того, чтобы пройти её так, как ты хочешь. В своём темпе, со своими целями. Кто-то планомерно уложится в месяц, кто-то – «рывками».

Радонежский святой источник Фото из личного архива Фото из личного архива

Появилась и инфраструктура. Активисты открыли гостевые дома, где за минимальную плату можно устроиться на ночлег.

В плане экипировки важное - удобные трекинговые кроссовки. Ещё нужна удобная одежда, рюкзак – чтобы руки были свободны. Обязательно нужно брать с собой питьевую воду. Конечно, на тропе встречаются источники. Они есть и при монастырях. Где-то оборудованы даже купели, летом там хорошо освежиться.

Наконец-то у цели! Фото из личного архива Фото из личного архива

Сейчас я могу точно сказать, что путь меняет человека. Это не просто некое физическое усилие. Путь рассчитан на внутреннюю переработку. Как говорил муромский святой Серафим Саровский: «Кто ко мне приедет, будет моим гостем. Кто же придёт ко мне, будет моим чадушком».

Материал подготовила Надя Куприна

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