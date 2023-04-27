Путь паломника: как я 17 раз прошла пешком из Москвы до Троице-Сергиевой Лавры

Сегодня эта паломническая тропа – большой проект. Я же начинала, когда он только стартовал. Я тогда посмотрела фильм «Путь» с Мартином Шином, в котором рассказывалось о Пути святого Иакова в Испании - El Camino de Santiago, паломнической дороге к предполагаемой могиле апостола в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. И загорелась идеей его пройти, ну, хотя бы часть. Когда стала читать, как это устроено, узнала, что путь - там все-таки 900 км! - разбит на этапы и, чтобы считаться паломником, можно пройти только финальную часть, последние 100 км. Это было уже реальнее, и я стала планировать поездку.
Параллельно задалась вопросом – есть что-то подобное у нас? Ведь и в России много почитаемых мест. Та же Троице-Сергиева Лавра с мощами Сергия Радонежского, например. Туда паломники на богомолье ходили с древности. Стала искать информацию и наткнулась в соцсетях на группу энтузиастов, которые как раз организовывали такой поход в Лавру. Один из первых «пилотных запусков».
Грамота "в память о совершенном походе"Фото из личного архива
Конечно, было страшно. Я не матёрый походник, к тому же это была зима. Наша тропа, так же, как Camino, была разбита на этапы, и к тому моменту, как я нашла ребят, они уже собирались на завершающий этап с финишем в Лавре. Я решила рискнуть и присоединилась. Тогда собралось довольно много людей, около 50. Многие как и я, пришли попробовать свои силы. И мы справились! Нас очень душевно встретили в монастыре. И сама дорога произвела на меня сильное впечатление. Затем организаторы начали собирать уже весенний поход. Я подумала, что кусочек уже прошла, понравилось и даже запало в душу, так что надо теперь попробовать пройти уже весь маршрут.
На ту же весну у меня стоял и Camino, но «Дорога» по срокам оказалась раньше. Был большой поход, человек 30-40. Мы шли пять дней по 25-30 км. В тот раз я была просто не готова к этому физически, не рассчитала свои силы. Но впечатление это не испортило.
Дорога в Лавру, начало пути у Красной площадиФото из личного архива
Путь начинается с Красной площади, с отметки нулевого километра, первый этап идёт по Москве. Я помню, насколько меня поразило, что Москва, даже хорошо знакомый центр, открывается с совершенно новой стороны. Маршрут проложен таким образом, что ты много идёшь через зелёные зоны, парки. Не вдоль проспектов. И обнаруживаешь какие-то заповедные места, которые никогда раньше не видел.
Храм Тихвинской иконы Божией Матери в АлексеевскомФото из личного архива
Например, грандиозный Парк на Яузе. Он тянется от метро «Ботанический сад» до МКАД. Первый этап мы тогда закончили у старинного храма в Тайнинском. Я, конечно, очень устала, но была вдохновлена.
Ко второму этапу уже разлились ручьи, а выходить надо было в Пироговский лес. Организаторы написали, что нужно быть готовым к тому, что там будет грязно, сыро, и в итоге пришло всего 17 человек. Так что я тогда и больше познакомилась с организаторами, и лучше узнала маршрут.
Храм Троицы Живоначальной в СвибловеФото из личного архива
А потом случилась поездка в Испанию. Когда я прошла Camino, это настолько меня покорило, что я поняла, что хочу, чтобы что-то такое было и у нас. Чтобы можно было вот так вот выйти из дома и пойти по размеченной тропе. И стала активно помогать проекту - в принципе, это полностью волонтерская история.
Часть дороги проходит через лесФото из личного архива
А ещё та первая моя весна на «Дороге» была необыкновенно красива. Я, кажется, впервые в жизни увидела майский лес: как природа просыпается после зимы, оживает. И ты оживаешь вместе с ней. Получается, что тот поход как раз закончился к лету, и я могла наблюдать, как меняется лес, как весна входит в полную силу, а затем раскрывается лето.
Лес прекрасен в любой сезонФото из личного архива
Сильное впечатление для городского жителя – это простор, поля до горизонта, ощущение свободы, когда дышишь полной грудью. Мы ведь живём с очень урезанной видимостью, а тут бескрайние пейзажи.
На эту красоту «подсаживаешься». Потом мне захотелось увидеть эти виды и осенью, и зимой. Так что теперь я уже не представляю себя без тропы: прохожу её 3-4 раз в год.
Конечно, маршрут имеет паломническую историю, но он прокладывался не только от храма до храма. Он охватывает также исторические достопримечательности и живописные места. Ты можешь пройти его и ради молитвы, и ради встречи с собой, встречи с природой, с миром в целом. Конечно, есть паломнические группы от приходов, которые идут в сопровождении батюшки, ночуют при монастырях. Но сегодня тропой может пройти любой человек с любой целью. Для меня, например, это каждый раз такой путь благодарности. Возможность сказать миру: «Спасибо!» За ту красоту, что вокруг нас.
Покровский собор Хотькова монастыряФото из личного архива
К тому же часто это поиск ответов на какие-то личные вопросы. Помню, когда я прошла тропой первый раз, мне стало внутренне как-то легче. Там ты переключаешься. Ты привык играть какие-то определённые роли – матери, жены, работника в коллективе. А тут ты просто отдыхаешь, от тебя ничего не требуется.
За эти годы я ходила и одна, и в группах, и поняла, что мне всё-таки нравятся камерные коллективы по 10-12 человек. Так что теперь, собираясь на тропу, я кидаю клич в соцсетях и формирую такую небольшую компанию. Это, кстати, каждый раз ещё и большой эмоциональный заряд, радость общения. Люди подбираются воодушевленные, каждому есть, что дать. Кто-то пирогов напечет, у кого-то чудо-аптечка.
Табличка по путиФото из личного архива
Со временем общими усилиями тропу начали обустраивать. В прошлом году на московских улицах даже появились официальные указатели «Дорога в Лавру» с километражем до цели. Силами активистов расчищается лес, в топких местах делают настилы, перебрасывают мостики. На лесных участках появилась маркировка в виде стрелок, указывающих путь. По аналогии с Camino, сделали «паспорт паломника», мы его называем «Подорожная грамота», – с картой маршрута и пометками, где можно поставить специальные печати о прохождении того или иного этапа. У проекта информативный сайт, где можно скачать трек маршрута, который работает с картами maps.me в режиме оффлайн. Там же отмечены достопримечательности, видовые точки. Есть рекомендации по этапам с указанием, как попасть на старт.
Усадьба МурановоФото из личного архива
За пределами Москвы трек проложен в пешей доступности от железнодорожной ветки Ярославского направления, так что к любому загородному этапу легко добраться. Сегодня тропа хороша тем, что есть все условия для того, чтобы пройти её так, как ты хочешь. В своём темпе, со своими целями. Кто-то планомерно уложится в месяц, кто-то – «рывками».
Радонежский святой источникФото из личного архива
Появилась и инфраструктура. Активисты открыли гостевые дома, где за минимальную плату можно устроиться на ночлег.
В плане экипировки важное - удобные трекинговые кроссовки. Ещё нужна удобная одежда, рюкзак – чтобы руки были свободны. Обязательно нужно брать с собой питьевую воду. Конечно, на тропе встречаются источники. Они есть и при монастырях. Где-то оборудованы даже купели, летом там хорошо освежиться.
Наконец-то у цели!Фото из личного архива
Сейчас я могу точно сказать, что путь меняет человека. Это не просто некое физическое усилие. Путь рассчитан на внутреннюю переработку. Как говорил муромский святой Серафим Саровский: «Кто ко мне приедет, будет моим гостем. Кто же придёт ко мне, будет моим чадушком».
Материал подготовила Надя Куприна
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