8 самых драгоценных окладов русских икон (ФОТО)

1. Богоматерь Ахтырская, 1811

Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Интересный случай: от явления иконы Богородицы в 1739 году священнику в селении Ахтырка до появления ее образов прошло немного времени. В 1811 году московские мастера создали драгоценный убор для святого образа. Укрытый золотым окладом, он как будто утопает в мягком свете. Образы Богородицы и распятого Христа окружает чеканная риза с резными медальонами. На убрусе – платке, покрывающем голову Божией Матери, сверкают алмазы, а в короне виднеется небольшой сапфир.

2. Владимирская икона Божией Матери

Общественное достояние Общественное достояние

Первый оклад для одной из самых почитаемых икон в России создали по приказу князя Андрея Боголюбского в XII веке из золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга. Впоследствии много раз переделывали, а нынешний происходит с 1657 года: он был создан по заказу патриарха Никона. Мастер Петр Иванов сделал оклад более современным и украсил бриллиантами и изумрудами.

3. Казанская икона Божией Матери, 1775

Эрмитаж Эрмитаж

Этот образ Богородицы почитали все, от крестьян до монархов. Также она считалась покровительницей дома Романовых. В собрании Эрмитажа хранится икона в серебряном золоченом окладе с чеканным пышным узором. Риза Богородицы и младенца Иисуса усыпана жемчугом с выложенными из него крупными цветами, аметистами и гранатами.

4. «Спас Вседержитель», X–XI вв.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Не только украшение, но и материал для образа бывал весьма необычным. Например, эта небольшая наперсная икона вырезана византийскими мастерами на яшме и окружена золотой оправой с изумрудами, агатами, альмандинами. Такие иконы носили на груди: считалось, что наперсные образы охраняли своих владельцев от всяких бед.

5. «Похвала Богоматери», XVII в.

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Икона «Похвала Богоматери» принадлежала старшему брату Петра I и его соправителю Ивану Алексеевичу. У него было очень слабое здоровье. А образ славился своими чудесами исцеления. Икону, написанную мастерами Московского Кремля, украсили драгоценным золотым окладом и драгоценными камнями, на которых вырезаны изображения святых, в том числе святого Иоанна Предтечи – небесного покровителя Ивана V. Но взгляд притягивает невероятных размеров сапфировая камея с образом Богоматери с младенцем на троне. Она старше иконы: ее сделали константинопольские мастера в XII веке.

6. «Алексей – Человек Божий», 1629

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

В царской семье существовала традиция на крещение ребенка создавать особую, мерную икону. Называлась она так потому, что выполнялась в рост младенца, а изображали на ней его святого покровителя. Для царя Алексея Михайловича Тишайшего мастера Московского Кремля изготовили икону «Алексей – Человек Божий», укрыли ее золотым окладом и украсили драгоценными камнями и жемчугом. Этот образ сопровождал монарха на протяжении всей жизни, а после находился в его надгробном иконостасе в Архангельском соборе Кремля.

7. Ковчежец, 1589

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Небольшая икона-мощевик принадлежала царице Ирине Годуновой. Она состоит из двух створок, и каждая украшена цветком с ярким сапфиром. Слева изображение святой Ирины – икона окружена пышным растительным орнаментом и черненой вязью. Справа Богородица с младенцем. Оклад украшен рубинами, бериллами и крупными жемчужинами и придает образу особую торжественность.

8. Богоматерь «Взыграние», XVII в.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Мягкое сияние металлических створок складня с изображением архангелов Михаила и Гавриила окружает икону Богородицы. Образ украшен короной и жемчужными подвесками-ряснами, а сам складень – венцом. Владельцем иконы был думный дьяк Посольского приказа Иван Грязев. Он участвовал в посольстве в Данию, ездил с царской грамотой к английскому королю Якову, а во время воеводства в Астрахани привел в русское подданство ногайских мурз.

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