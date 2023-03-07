Как в СССР делали иконы из фантиков и пионерских галстуков (ФОТО)

Застекленные иконы-киотки были очень популярны у простого народа еще до революции. В советское время изготовление таких образов возродилось с новой силой - только нелегально.

Иконы для домашнего использования в советское время создавали сельские мастера-кустари. За основу брали фотографии икон: в СССР их тиражирование было разрешено единичным церковным мастерским, но на местах их массово и тайно изготавливали фотографы в фотоателье. А для оформления образов в ход шло буквально всё, от фантиков из фольги и красных пионерских галстуков до фаты невесты.

Государственный музей истории религии Государственный музей истории религии

Иконы-киотки появились в России в первой половине XIX века. Они представляли собой деревянный ящик, закрытый стеклом: внутрь была вставлена цветная печатная или писаная икона, украшенная окладом из фольги и цветами из бумаги.

Дмитрий Антонов / Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Дмитрий Антонов / Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ

В царские времена производство таких икон для домашнего использования было массовым: работали фольгопрокатные мастерские, артели и мануфактуры, украшенные фольгой и цветами иконы производились миллионами.

Дмитрий Антонов / Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Дмитрий Антонов / Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ

«До революции иконы-киотки не только распространялись по стране, но и шли на экспорт в Европу. В конце XIX – начале ХХ в. их промысел расцвел, прежде всего, в Вязниковском районе Владимирской губернии», - рассказывает директор Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, профессор Дмитрий Антонов.

Дмитрий Антонов / Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Дмитрий Антонов / Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ

«При большевиках все производство было уничтожено, прекратилось официальное создание и распространение икон. Но победить веру и религиозность не удалось, и иконы, конечно, не исчезли. Советские мастера стали переизобретать традицию. Но работали они в других условиях — нелегально, тайно, при отсутствии материалов и инструментов. Они создали советскую икону, подобие той, что была в XIX веке, — но это уже совсем другое явление».

Дмитрий Антонов / Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Дмитрий Антонов / Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ

В условиях дефицита материалов и инструментов прибегали к самым неожиданным средствам оформления. Так, узоры на фольге могли выбивать с помощью донышка рюмок или стаканов, теснить ружейными патронами, использовать шестеренки от часов.

Дмитрий Антонов / Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Дмитрий Антонов / Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ

«В ход шла фольга разных типов: фантики от конфет, обертки из-под чая. Иногда фольгу выносили даже с предприятий атомной промышленности. Для декора использовали пионерские галстуки, еще чаще использовали фату, материю и цветы от свадебных платьев. С одной стороны, это было нарядно и красиво. С другой - материалы связаны со свадебной символикой, а многие иконы-киотки создавали именно к свадьбе, как "венчальные пары", чтобы благословить молодых», — отмечает Антонов.

Дмитрий Антонов (справа) Государственный музей истории религии Государственный музей истории религии

Выставка «Советские иконы. Религиозные артефакты эпохи гонений» проходит до 21 марта 2023 года в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене