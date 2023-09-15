7 запоминающихся шедевров Алексея Боголюбова (КАРТИНЫ)

Внук писателя Александра Радищева и морской офицер не только сам стал замечательным художником, но и открыл первый публичный музей в провинции.

1. «Вид на Ревель с моря», 1852

Русский музей Русский музей

Окончив Морской кадетский корпус, Алексей Боголюбов (1824–1896) поступил на флот. Служба и дворянские кутежи, впрочем, не мешали ему отдавать достаточно времени главному увлечению – рисованию, которое к тому же помогало сводить концы с концами. Молодой любитель делает зарисовки оснащения кораблей, карикатуры и даже получает первый госзаказ.

В череде плаваний поход 1848 года на Мадейру стал судьбоносным – встретившись на острове с маститым художником Карлом Брюлловым, он получил от него одобрительную оценку своих работ. Но, главное, в море Боголюбов в тот раз оказался под началом герцога Максимилиана Лейхтенбергского, президента Императорской Академии художеств, который посоветовал ему всерьез заняться живописью.

Через некоторое время он поступил в академию вольнослушателем с оставлением на службе, чтобы были средства на жизнь. В 1853 году за три вида Ревеля и за «Вид Санкт-Петербурга от взморья» художник получил Большую золотую медаль.

2. «Венеция ночью», 1881

Тульский музей изобразительных искусств Тульский музей изобразительных искусств

Награда академии дала ему право на пенсионерскую поездку за границу. К этому времени морскую службу он уже оставил и отправился в Венецию в октябре 1854-го.

«Наступил теплый венецианский вечер, выплыла, как нарочно, полная луна, ночь упала, как занавес, и тут-то Венеция еще более мне понравилась. Черные гондолы серебрили поверхность канала Гранде и лагун. Все покрылось тонким голубоватым флером», – описал он свои впечатления в «Записках моряка-художника» и там же признался, что будет писать город до конца жизни. И, действительно, он написал и нарисовал не менее ста его вариантов.

3. «Ярмарка в Амстердаме», ок. 1859

Русский музей Русский музей

За границей Боголюбов провел шесть лет, изучая шедевры мирового искусства, совершенствуясь в живописи у иностранных коллег. В Париже он отучился в школе Кутюра и у известного художника-мариниста Эжена Изабе, придворного художника короля Франции Луи-Филиппа I, познакомился с Энгром, позже с Коро, Добиньи, Руссо.

В Дюссельдорфе постигал секреты реалистической живописи в мастерской пейзажиста Андрея Ахенбаха и под его руководством написал несколько больших картин, в том числе и «Ярмарку в Амстердаме», программную работу, символически подводящую итог его пенсионерству.

В Россию Боголюбов вернулся в конце 1860 года со множеством картин и этюдов, которые с большим успехом были показаны на выставке в академии, утвердившей его в статусе большого художника. Император Александр II щедро заплатил за «Ярмарку в Амстердаме», все картины о Крымской войне 1853–1856 годов и сделал художнику новый заказ – написать историю морских сражений Петра Великого.

4. «Первое сражение русского флота под командой Н. А. Сенявина около острова Эзель со шведским флотом», 1866

Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева

В свою эпоху он прославился как художник-маринист, мастер батальных сцен, равных которому благодаря опыту морского офицера не было. Он запечатлел эпизоды морских сражений, начиная с петровского времени и заканчивая событиями Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

Над петровским циклом работал в 1860–1870-х годах, постоянно перемещаясь между странами. На картине изображен эпизод первой победы русского корабельного флота в море в тот момент, когда русский флагман «Портсмут» дает залп по шведскому кораблю. Этот эскиз среди прочих произведений он передал в основанный им Радищевский музей в Саратове, который был открыт в 1885 году и стал первым публичным музеем в России за пределами столицы.

Организация музея была делом всей жизни художника и немало сил потребовалось, чтобы он получил имя деда Боголюбова – опального писателя Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву». Во многом этому способствовала дружба с императором Александром III, но в приближенных к нему кругах еще долго судачили о том, на каком основании музей был назван именем революционера. Свое имущество и 200 тыс. рублей Боголюбов завещал музею.

5. «Крестный ход в Ярославле», 1863

Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева

В 1861 году художник с братом Николаем, моряком и писателем, отправился в путешествие по Волге, чтобы сделать путеводитель по региону.

Для Боголюбова, к тому времени долго прожившего за границей, это было знакомством со своей страной, которую, по собственному признанию, он мало понимал. К его удивлению, крестных ходов в Ярославле с Крещения и до поздней осени проходило больше двадцати. Эта тема пленила его и стала одной из центральных в творчестве.

Через пару лет художник провел в Ярославле пять дней в составе свиты великого князя Николая Александровича, который покупал у него работы. После безвременной кончины цесаревича они оказались в коллекции будущего императора Александра III, который, как известно, принял от старшего брата не только живопись, но и невесту – датскую принцессу Дагмар, будущую императрицу Марию Федоровну.

6. «Вход рыбачьего судна в бурю в гавань Сен-Валери в Ко (Франция)», ок. 1859

Русский музей Русский музей

Боголюбов был не только одним из любимых художников Александра III, но и его другом, а также наставником в живописи Марии Федоровны. Также он преуспел в формировании коллекции императора, который собрал около 800 предметов, размещенных в разных дворцах.

В 1870 году в знак признания Александр III поместил около 30 полотен Боголюбова в столовой Александровского дворца и назвал это помещение Боголюбовским залом. А эта картина находилась в кабинете Александра III в Аничковом дворце, его резиденции.

7. «Тулон», 1893

Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева

После 1873 года Боголюбов из-за болезни сердца постоянно жил и работал за границей, изредка приезжая на родину. Что не мешало ему быть в курсе всех дел, участвовать в выставках передвижников и, используя свой административный ресурс, помогать художникам.

Так, в 1885 году он успешно ходатайствовал о снятии запрета на показ картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая не понравилась Александру III. Также он устраивал для художников выгодные заказы, в том числе для Поленова, Савицкого, Крамского. Творческие люди из России в Париже курсировали между мастерской Боголюбова на Рю-де-Рома, 95, которую называли «Русский Париж», и домом певицы Полины Виардо, где устраивал мероприятия в поддержку русской молодежи еще один ее покровитель, писатель Иван Тургенев.

Апофеозом «вторников» у Боголюбова и «четвергов» у Тургенева стала организация в Париже «Общества взаимного вспомоществования русских художников». Параллельно шла организация военно-политического союза Российской империи и Третьей Французской республики. После прибытия в Кронштадт французской эскадры в 1893 году в Тулон отправилась русская эскадра адмирала Авелана, что стало ключевым событием в сближении между странами и заключением Франко-русского союза. К этому времени Боголюбов стал главной фигурой культурных связей между Францией и Россией, поэтому именно он был выбран царем официальным художником для запечатления церемоний в Тулоне. Незадолго до своей смерти он был удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона.

Выставка «Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения» пройдет в Третьяковской галерее с 15 сентября 2023 года по 21 января 2024 года.

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