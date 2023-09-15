7 запоминающихся шедевров Алексея Боголюбова (КАРТИНЫ)

Окончив Морской кадетский корпус, Алексей Боголюбов (1824–1896) поступил на флот. Служба и дворянские кутежи, впрочем, не мешали ему отдавать достаточно времени главному увлечению – рисованию, которое к тому же помогало сводить концы с концами. Молодой любитель делает зарисовки оснащения кораблей, карикатуры и даже получает первый госзаказ.
В череде плаваний поход 1848 года на Мадейру стал судьбоносным – встретившись на острове с маститым художником Карлом Брюлловым, он получил от него одобрительную оценку своих работ. Но, главное, в море Боголюбов в тот раз оказался под началом герцога Максимилиана Лейхтенбергского, президента Императорской Академии художеств, который посоветовал ему всерьез заняться живописью.
Через некоторое время он поступил в академию вольнослушателем с оставлением на службе, чтобы были средства на жизнь. В 1853 году за три вида Ревеля и за «Вид Санкт-Петербурга от взморья» художник получил Большую золотую медаль.
Награда академии дала ему право на пенсионерскую поездку за границу. К этому времени морскую службу он уже оставил и отправился в Венецию в октябре 1854-го.
«Наступил теплый венецианский вечер, выплыла, как нарочно, полная луна, ночь упала, как занавес, и тут-то Венеция еще более мне понравилась. Черные гондолы серебрили поверхность канала Гранде и лагун. Все покрылось тонким голубоватым флером», – описал он свои впечатления в «Записках моряка-художника» и там же признался, что будет писать город до конца жизни. И, действительно, он написал и нарисовал не менее ста его вариантов.
За границей Боголюбов провел шесть лет, изучая шедевры мирового искусства, совершенствуясь в живописи у иностранных коллег. В Париже он отучился в школе Кутюра и у известного художника-мариниста Эжена Изабе, придворного художника короля Франции Луи-Филиппа I, познакомился с Энгром, позже с Коро, Добиньи, Руссо.
В Дюссельдорфе постигал секреты реалистической живописи в мастерской пейзажиста Андрея Ахенбаха и под его руководством написал несколько больших картин, в том числе и «Ярмарку в Амстердаме», программную работу, символически подводящую итог его пенсионерству.
В Россию Боголюбов вернулся в конце 1860 года со множеством картин и этюдов, которые с большим успехом были показаны на выставке в академии, утвердившей его в статусе большого художника. Император Александр II щедро заплатил за «Ярмарку в Амстердаме», все картины о Крымской войне 1853–1856 годов и сделал художнику новый заказ – написать историю морских сражений Петра Великого.
В свою эпоху он прославился как художник-маринист, мастер батальных сцен, равных которому благодаря опыту морского офицера не было. Он запечатлел эпизоды морских сражений, начиная с петровского времени и заканчивая событиями Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.
Над петровским циклом работал в 1860–1870-х годах, постоянно перемещаясь между странами. На картине изображен эпизод первой победы русского корабельного флота в море в тот момент, когда русский флагман «Портсмут» дает залп по шведскому кораблю. Этот эскиз среди прочих произведений он передал в основанный им Радищевский музей в Саратове, который был открыт в 1885 году и стал первым публичным музеем в России за пределами столицы.
Организация музея была делом всей жизни художника и немало сил потребовалось, чтобы он получил имя деда Боголюбова – опального писателя Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву». Во многом этому способствовала дружба с императором Александром III, но в приближенных к нему кругах еще долго судачили о том, на каком основании музей был назван именем революционера. Свое имущество и 200 тыс. рублей Боголюбов завещал музею.
В 1861 году художник с братом Николаем, моряком и писателем, отправился в путешествие по Волге, чтобы сделать путеводитель по региону.
Для Боголюбова, к тому времени долго прожившего за границей, это было знакомством со своей страной, которую, по собственному признанию, он мало понимал. К его удивлению, крестных ходов в Ярославле с Крещения и до поздней осени проходило больше двадцати. Эта тема пленила его и стала одной из центральных в творчестве.
Через пару лет художник провел в Ярославле пять дней в составе свиты великого князя Николая Александровича, который покупал у него работы. После безвременной кончины цесаревича они оказались в коллекции будущего императора Александра III, который, как известно, принял от старшего брата не только живопись, но и невесту – датскую принцессу Дагмар, будущую императрицу Марию Федоровну.
Боголюбов был не только одним из любимых художников Александра III, но и его другом, а также наставником в живописи Марии Федоровны. Также он преуспел в формировании коллекции императора, который собрал около 800 предметов, размещенных в разных дворцах.
В 1870 году в знак признания Александр III поместил около 30 полотен Боголюбова в столовой Александровского дворца и назвал это помещение Боголюбовским залом. А эта картина находилась в кабинете Александра III в Аничковом дворце, его резиденции.
После 1873 года Боголюбов из-за болезни сердца постоянно жил и работал за границей, изредка приезжая на родину. Что не мешало ему быть в курсе всех дел, участвовать в выставках передвижников и, используя свой административный ресурс, помогать художникам.
Так, в 1885 году он успешно ходатайствовал о снятии запрета на показ картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая не понравилась Александру III. Также он устраивал для художников выгодные заказы, в том числе для Поленова, Савицкого, Крамского. Творческие люди из России в Париже курсировали между мастерской Боголюбова на Рю-де-Рома, 95, которую называли «Русский Париж», и домом певицы Полины Виардо, где устраивал мероприятия в поддержку русской молодежи еще один ее покровитель, писатель Иван Тургенев.
Апофеозом «вторников» у Боголюбова и «четвергов» у Тургенева стала организация в Париже «Общества взаимного вспомоществования русских художников». Параллельно шла организация военно-политического союза Российской империи и Третьей Французской республики. После прибытия в Кронштадт французской эскадры в 1893 году в Тулон отправилась русская эскадра адмирала Авелана, что стало ключевым событием в сближении между странами и заключением Франко-русского союза. К этому времени Боголюбов стал главной фигурой культурных связей между Францией и Россией, поэтому именно он был выбран царем официальным художником для запечатления церемоний в Тулоне. Незадолго до своей смерти он был удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона.
Выставка «Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения» пройдет в Третьяковской галерее с 15 сентября 2023 года по 21 января 2024 года.
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