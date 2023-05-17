5 КАРТИН Александра Иванова, которые должен знать каждый

Этот удивительный художник буквально всю свою жизнь посвятил созданию шедевра «Явление Христа народу». Завершив его, он вскоре умер.

1. «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», 1824

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

«Вижу в нем художника, обещающего много в будущем», – сказал об Александре Иванове профессор Академии искусств Василий Григорович, увидев его первую самостоятельную картину. В том, что сын художника Андрея Иванова пойдет по стопам отца, не было сомнений. В нем рано проявилась любовь к рисованию – он осваивал живопись в родительской мастерской в отличие от других студентов Академии художеств, которые жили при учебном заведении. Успехи Иванова-младшего были очевидны: он не просто освоил классическую живопись, но и создал глубоко драматическое полотно. За эту работу 18-летний художник получил малую золотую медаль.

2. «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (эскиз), 1834

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Осенью 1830-го Иванов приехал в Рим на стажировку. Живописцу предстояло копирование «Сотворения Адама» в Сикстинской капелле и создание этюдов на библейскую тематику. Но все больше он думал над тем, чтобы написать картину о первом явлении Спасителя людям. В качестве разминки решил написать другой сюжет и выбрал момент, когда Мария Магдалина видит воскресшего Христа. Первые зрители были поражены: литератор Алексей Тимофеев не скрывал эмоций, говоря, что Иванову удалось изобразить величие и кротость Иисуса. После выставки в Капитолии картину отправили в Петербург, где ее ждал восторженный прием. Академия художеств присвоила Александру Иванову звание академика, а полотно подарили Николаю I. Эскиз к картине в 1877 году приобрел Павел Третьяков.

3. «Октябрьский праздник в Риме. Сцена в лоджии», 1842

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Работа над «Явлением Христа» занимала практически все время художника. Но он успевал создавать жанровые зарисовки: коллизии, подсмотренные на римских улочках и площадях. На акварели «Октябрьский праздник в Риме» Иванов изобразил танец «Воздыхание», когда одна девушка спрашивает другую, кто украл ее сердце, а остальные подталкивают «виновника» в центр. В мастерскую к художнику то и дело наведывались гости, были среди них и члены императорской семьи. В 1838 году Иванова посетил цесаревич Александр Николаевич с наставником Василием Жуковским. Будущий Александр II остался доволен полотном и назначил художнику трехлетнее содержание, чтобы он мог закончить работу.

4. «Аппиева дорога при закате солнца», 1845

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Огромное полотно отнимало не только силы, но и здоровье художника. Из-за болезни глаз он несколько лет был вынужден отказаться от работы в мастерской. В 1845 году Иванов вместе с молодым мозаичистом Егором Солнцевым отправился в путешествие в предместья Рима – «отыскивать прекрасные места». Пейзаж в окрестностях Альбано настолько поразил их, что они немедленно взялись писать его. Картину с древними развалинами и видом Рима вдалеке в лучах закатного солнца сам художник считал незаконченной.

5. «Явление Христа народу», 1837–1857

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Над главным полотном своей жизни о явлении Христа людям во время крещения в реке Иордан Иванов работал двадцать лет. Сначала создал малый вариант картины, но затем принял решение сделать работу в размере исторических полотен.

Помимо многочисленных эскизов к «Явлению» Иванов создал около 200 этюдов на библейские темы, не связанных с картиной. В 1857-м, после визита в мастерскую императрицы Александры Федоровны и великой княгини Ольги Николаевны, Иванов на 10 дней открыл двери для всех. Желающих увидеть опус магнум художника оказалось так много, что пришлось продлить дни посещения.

В мае 1858 года он, спустя 28 лет вдали от родины, прибыл в Санкт-Петербург: «Явление» вместе с эскизами и этюдами выставили в Академии художеств, где ее увидели больше 300 тыс. посетителей. Через несколько недель художник скончался от холеры. А картину за 15 тыс. рублей серебром купил Александр II. Вскоре ее отправили на выставку в Москву – тогда же император решил передать картину Румянцевскому музею. В 1920-е годы «Явление Христа» перенесли в Третьяковскую галерею, где специально для этой огромной картины построили отдельный зал.

Выставка «Александр Иванов – мастер акварели. Жанр и пейзаж» будет работать в Третьяковской галерее с 20 мая по 5 ноября 2023 года.

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