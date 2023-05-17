5 КАРТИН Александра Иванова, которые должен знать каждый

Галереи
Анна Попова

Третьяковская галерея
Этот удивительный художник буквально всю свою жизнь посвятил созданию шедевра «Явление Христа народу». Завершив его, он вскоре умер.

1. «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», 1824

Третьяковская галерея

«Вижу в нем художника, обещающего много в будущем», – сказал об Александре Иванове профессор Академии искусств Василий Григорович, увидев его первую самостоятельную картину. В том, что сын художника Андрея Иванова пойдет по стопам отца, не было сомнений. В нем рано проявилась любовь к рисованию – он осваивал живопись в родительской мастерской в отличие от других студентов Академии художеств, которые жили при учебном заведении. Успехи Иванова-младшего были очевидны: он не просто освоил классическую живопись, но и создал глубоко драматическое полотно. За эту работу 18-летний художник получил малую золотую медаль. 

2. «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» (эскиз), 1834

Третьяковская галерея

Осенью 1830-го Иванов приехал в Рим на стажировку. Живописцу предстояло копирование «Сотворения Адама» в Сикстинской капелле и создание этюдов на библейскую тематику. Но все больше он думал над тем, чтобы написать картину о первом явлении Спасителя людям. В качестве разминки решил написать другой сюжет и выбрал момент, когда Мария Магдалина видит воскресшего Христа. Первые зрители были поражены: литератор Алексей Тимофеев не скрывал эмоций, говоря, что Иванову удалось изобразить величие и кротость Иисуса. После выставки в Капитолии картину отправили в Петербург, где ее ждал восторженный прием. Академия художеств присвоила Александру Иванову звание академика, а полотно подарили Николаю I. Эскиз к картине в 1877 году приобрел Павел Третьяков.

3. «Октябрьский праздник в Риме. Сцена в лоджии», 1842

Третьяковская галерея

Работа над «Явлением Христа» занимала практически все время художника. Но он успевал создавать жанровые зарисовки: коллизии, подсмотренные на римских улочках и площадях. На акварели «Октябрьский праздник в Риме» Иванов изобразил танец «Воздыхание», когда одна девушка спрашивает другую, кто украл ее сердце, а остальные подталкивают «виновника» в центр. В мастерскую к художнику то и дело наведывались гости, были среди них и члены императорской семьи. В 1838 году Иванова посетил цесаревич Александр Николаевич с наставником Василием Жуковским. Будущий Александр II остался доволен полотном и назначил художнику трехлетнее содержание, чтобы он мог закончить работу.  

4. «Аппиева дорога при закате солнца», 1845

Третьяковская галерея

Огромное полотно отнимало не только силы, но и здоровье художника. Из-за болезни глаз он несколько лет был вынужден отказаться от работы в мастерской. В 1845 году Иванов вместе с молодым мозаичистом Егором Солнцевым отправился в путешествие в предместья Рима – «отыскивать прекрасные места». Пейзаж в окрестностях Альбано настолько поразил их, что они немедленно взялись писать его. Картину с древними развалинами и видом Рима вдалеке в лучах закатного солнца сам художник считал незаконченной.  

5. «Явление Христа народу», 1837–1857

Третьяковская галерея

Над главным полотном своей жизни о явлении Христа людям во время крещения в реке Иордан Иванов работал двадцать лет. Сначала создал малый вариант картины, но затем принял решение сделать работу в размере исторических полотен.

Помимо многочисленных эскизов к «Явлению» Иванов создал около 200 этюдов на библейские темы, не связанных с картиной. В 1857-м, после визита в мастерскую императрицы Александры Федоровны и великой княгини Ольги Николаевны, Иванов на 10 дней открыл двери для всех. Желающих увидеть опус магнум художника оказалось так много, что пришлось продлить дни посещения.

В мае 1858 года он, спустя 28 лет вдали от родины, прибыл в Санкт-Петербург: «Явление» вместе с эскизами и этюдами выставили в Академии художеств, где ее увидели больше 300 тыс. посетителей. Через несколько недель художник скончался от холеры. А картину за 15 тыс. рублей серебром купил Александр II. Вскоре ее отправили на выставку в Москву – тогда же император решил передать картину Румянцевскому музею. В 1920-е годы «Явление Христа» перенесли в Третьяковскую галерею, где специально для этой огромной картины построили отдельный зал. 

Выставка «Александр Иванов – мастер акварели. Жанр и пейзаж» будет работать в Третьяковской галерее с 20 мая по 5 ноября 2023 года.

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