10 главных русских художников всех времен

Их произведения хранятся в музеях по всему миру. Они столь плотно вошли в русский культурный код, что их знает буквально каждый школьник.

1. Андрей Рублев (ок. 1360–1440)

Андрей Рублев. Икона «Троица», 1425–1427 Общественное достояние Общественное достояние

Самый известный русский иконописец, живший на рубеже XIV–XV веков. Мало что из его работ – икон и храмовых росписей – дошло до наших дней. Самая знаменитая рублевская икона «Троица» была написана в 1420-х годах для Троице-Сергиевой Лавры. В ней художник смог впервые визуально сформулировать один из главных христианских догматов о божественном триединстве. (Читайте подробнее тут.) Недавно было решено вернуть «Троицу» в Лавру из Третьяковской галереи, где она хранилась с советских времен.

2. Александр Иванов (1806–1858)

Александр Иванов. Явление Христа народу, 1837–1857 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Религиозная живопись занимает большой пласт в русской живописи вплоть до конца XIX века. Один из выдающихся ее представителей – Александр Иванов. Свою самую известную картину «Явление Христа народу» он писал 20 лет, и ее появление стало большим событием. Картину купил император Александр II и подарил ее московскому Румянцевскому музею, где для нее был построен специальный зал.

Поразившая современников работа и сегодня является одним из главных хитов Третьяковки и продолжает влиять на художников: например, классик современного искусства Эрик Булатов посвятил ей свое произведение «Картина и зрители».

3. Иван Айвазовский (1817–1900)

Иван Айвазовский. Девятый вал, 1850 Русский музей Русский музей

Главный русский маринист родился на берегу Черного моря в Крыму и бóльшую часть времени проводил там же, наблюдая за морским пейзажем и изображая его. Айвазовский был также офицером, живописцем Главного морского штаба, много путешествовал по Европе, бывал и в Америке – и везде неизменно изображал водную стихию. Самой известной и выразительной картиной художника считается «Девятый вал». На ней изображено море после шторма. Люди, потерпевшие кораблекрушение, спасаются на обломках мачты и с тревогой смотрят на огромную волну, которая готова обрушиться на них.

4. Илья Репин (1844–1930)

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, 1883–1885 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Один из главных русских реалистов прославился в самых разных жанрах. Его портреты отличаются невероятной естественностью и живостью (в частности, он написал с десяток портретов Льва Толстого). Были у него и легендарные исторические полотна вроде «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Или монументальное «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года», на котором более 60 портретов чиновников.

Илья Репин. Бурлаки на Волге, 1870–1873 Русский музей Русский музей

Одна из самых известных картин Репина «Бурлаки на Волге» относится к жанровой живописи.

5. Иван Шишкин (1832–1898)

Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу, 1889 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Гений реалистичного пейзажа и фанат русского леса написал десятки картин, главными героями которых становились боры, рощи и дубравы. Его самая известная картина, конечно, «Утро в сосновом лесу» (медведей на ней писал Константин Савицкий).

Иван Шишкин. Рожь, 1878 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Шишкин невероятно играет со светотенью, его лес бывает туманным или зимним, а бывает, что через кроны деревьев пробиваются лучи солнечного света. Другая его знаменитая картина «Рожь» показывает сельскую дорогу по золотистому полю с рожью и также любимые художником сосны. Шишкина нещадно тиражировали в советское время, его работы, как известно, печатали на почтовых марках, плакатах и конфетных обертках.

6. Валентин Серов (1865–1911)

Валентин Серов. Девочка с персиками, 1887 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Реалист и модернист Серов был учеником Репина. Известен прежде всего как портретист – он писал на заказ портреты членов царской семьи, самих императоров, а также известных людей вроде княгини Юсуповой или композитора Римского-Корсакова, своих коллег-художников.

Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн, 1910 Русский музей Русский музей

Одна из самых прославленных его работ сегодня «Девочка с персиками» – портрет дочери мецената Саввы Мамонтова.

В поздних картинах Серов отдаляется от реализма и испытывает влияние модерна. Знаменитые картины этого времени – портрет обнаженной танцовщицы Иды Рубинштейн и «Похищение Европы».

7. Василий Суриков (1848–1916)

Василий Суриков. Утро стрелецкой казни, 1881 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Суриков – главный мастер историзма в русской живописи. Он «оживил» целый ряд забытых сюжетов. Одна из первых и известных его исторических работ – «Утро стрелецкой казни». На ней изображены Красная площадь, храм Василия Блаженного и стрельцы, которых по велению Петра I казнили за бунт в 1698 году.

Василий Суриков. Боярыня Морозова, 1884–1887 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Многие картины так или иначе были связаны с Сибирью, ведь сам художник был родом из Красноярска и наблюдал, как жили старообрядцы (что в итоге вылилось в полотно «Боярыня Морозова»), ссыльные и переселенцы (картина «Меншиков в Берёзове» показывает, как некогда важнейший государственный сановник и приближенный Петра I теперь находится в сибирской ссылке в маленькой бедной избе).

8. Василий Кандинский (1866–1944)

Василий Кандинский. Композиция VII, 1913 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Кандинского называют одним из родоначальников абстракции. В 1910-х годах, после длительных экспериментов, он создал первые беспредметные картины и композиции, которые впоследствии стали его визитными карточками. Он бесконечно играл с формами, геометрией и цветом. Не приемля проникновение идеологии в советское искусство, художник эмигрировал в Германию, а затем во Францию, откуда его картины разъехались по музеям всего мира. А «Картина с белыми линиями» стала одним из самых дорогих полотен, когда либо проданных на аукционах.

9. Казимир Малевич (1879–1935)

Казимир Малевич. Черный квадрат, 1915 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Малевич – один из самых самобытных художников русского авангарда. Его ранние картины были вполне фигуративны, в них чувствуется влияние импрессионизма («Весна. Цветущий сад», 1914) и фовизма («Автопортрет», 1908). Но постепенно он двигался к собственным открытиям в живописи и изобретению супрематизма, квинтэссенцией которого стал в 1915 году его «Черный квадрат». Он был впервые показан на выставке футуристов, да еще и скандальным образом – его повесили в красный угол, словно икону. Сегодня картины Малевича – одни из самых дорогих в мире. В 2018 году его «Супрематическая композиция» была продана на аукционе Christie's за 85,8 млн долларов, и этот рекорд еще не побит.

10. Илья Кабаков (1933–2023)

Инсталляция «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» в Центре Помпиду в Париже Е. Алексеев/Третьяковская галерея Е. Алексеев/Третьяковская галерея

Советский художник и иллюстратор стал главным русским концептуалистом и прославился на весь мир. Первые работы он писал в классической манере под влиянием своего учителя Роберта Фалька, затем, официально работая художником-оформителем, параллельно искал свои способы художественного высказывания. Он создал целое направление, которое потом назовут московским концептуализмом, и объединил вокруг себя массу единомышленников. В 1980-х Кабаков одним из первых в мире начал делать тотальные инсталляции. Самые известные из них – «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», «Туалет», «В будущее возьмут не всех» – и сегодня показывают в крупнейших музеях мира. В этих работах на примере советского быта он размышлял о прошлом, настоящем и будущем.

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