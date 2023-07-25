10 главных русских художников всех времен

Андрей Рублев. Икона «Троица», 1425–1427Общественное достояние
Самый известный русский иконописец, живший на рубеже XIV–XV веков. Мало что из его работ – икон и храмовых росписей – дошло до наших дней. Самая знаменитая рублевская икона «Троица» была написана в 1420-х годах для Троице-Сергиевой Лавры. В ней художник смог впервые визуально сформулировать один из главных христианских догматов о божественном триединстве. (Читайте подробнее тут.) Недавно было решено вернуть «Троицу» в Лавру из Третьяковской галереи, где она хранилась с советских времен.
Александр Иванов. Явление Христа народу, 1837–1857Третьяковская галерея
Религиозная живопись занимает большой пласт в русской живописи вплоть до конца XIX века. Один из выдающихся ее представителей – Александр Иванов. Свою самую известную картину «Явление Христа народу» он писал 20 лет, и ее появление стало большим событием. Картину купил император Александр II и подарил ее московскому Румянцевскому музею, где для нее был построен специальный зал.
Поразившая современников работа и сегодня является одним из главных хитов Третьяковки и продолжает влиять на художников: например, классик современного искусства Эрик Булатов посвятил ей свое произведение «Картина и зрители».
Иван Айвазовский. Девятый вал, 1850Русский музей
Главный русский маринист родился на берегу Черного моря в Крыму и бóльшую часть времени проводил там же, наблюдая за морским пейзажем и изображая его. Айвазовский был также офицером, живописцем Главного морского штаба, много путешествовал по Европе, бывал и в Америке – и везде неизменно изображал водную стихию. Самой известной и выразительной картиной художника считается «Девятый вал». На ней изображено море после шторма. Люди, потерпевшие кораблекрушение, спасаются на обломках мачты и с тревогой смотрят на огромную волну, которая готова обрушиться на них.
Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, 1883–1885Третьяковская галерея
Один из главных русских реалистов прославился в самых разных жанрах. Его портреты отличаются невероятной естественностью и живостью (в частности, он написал с десяток портретов Льва Толстого). Были у него и легендарные исторические полотна вроде «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Или монументальное «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года», на котором более 60 портретов чиновников.
Илья Репин. Бурлаки на Волге, 1870–1873Русский музей
Одна из самых известных картин Репина «Бурлаки на Волге» относится к жанровой живописи.
Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу, 1889Третьяковская галерея
Гений реалистичного пейзажа и фанат русского леса написал десятки картин, главными героями которых становились боры, рощи и дубравы. Его самая известная картина, конечно, «Утро в сосновом лесу» (медведей на ней писал Константин Савицкий).
Иван Шишкин. Рожь, 1878Третьяковская галерея
Шишкин невероятно играет со светотенью, его лес бывает туманным или зимним, а бывает, что через кроны деревьев пробиваются лучи солнечного света. Другая его знаменитая картина «Рожь» показывает сельскую дорогу по золотистому полю с рожью и также любимые художником сосны. Шишкина нещадно тиражировали в советское время, его работы, как известно, печатали на почтовых марках, плакатах и конфетных обертках.
Валентин Серов. Девочка с персиками, 1887Третьяковская галерея
Реалист и модернист Серов был учеником Репина. Известен прежде всего как портретист – он писал на заказ портреты членов царской семьи, самих императоров, а также известных людей вроде княгини Юсуповой или композитора Римского-Корсакова, своих коллег-художников.
Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн, 1910Русский музей
Одна из самых прославленных его работ сегодня «Девочка с персиками» – портрет дочери мецената Саввы Мамонтова.
В поздних картинах Серов отдаляется от реализма и испытывает влияние модерна. Знаменитые картины этого времени – портрет обнаженной танцовщицы Иды Рубинштейн и «Похищение Европы».
Василий Суриков. Утро стрелецкой казни, 1881Третьяковская галерея
Суриков – главный мастер историзма в русской живописи. Он «оживил» целый ряд забытых сюжетов. Одна из первых и известных его исторических работ – «Утро стрелецкой казни». На ней изображены Красная площадь, храм Василия Блаженного и стрельцы, которых по велению Петра I казнили за бунт в 1698 году.
Василий Суриков. Боярыня Морозова, 1884–1887Третьяковская галерея
Многие картины так или иначе были связаны с Сибирью, ведь сам художник был родом из Красноярска и наблюдал, как жили старообрядцы (что в итоге вылилось в полотно «Боярыня Морозова»), ссыльные и переселенцы (картина «Меншиков в Берёзове» показывает, как некогда важнейший государственный сановник и приближенный Петра I теперь находится в сибирской ссылке в маленькой бедной избе).
Василий Кандинский. Композиция VII, 1913Третьяковская галерея
Кандинского называют одним из родоначальников абстракции. В 1910-х годах, после длительных экспериментов, он создал первые беспредметные картины и композиции, которые впоследствии стали его визитными карточками. Он бесконечно играл с формами, геометрией и цветом. Не приемля проникновение идеологии в советское искусство, художник эмигрировал в Германию, а затем во Францию, откуда его картины разъехались по музеям всего мира. А «Картина с белыми линиями» стала одним из самых дорогих полотен, когда либо проданных на аукционах.
Казимир Малевич. Черный квадрат, 1915Третьяковская галерея
Малевич – один из самых самобытных художников русского авангарда. Его ранние картины были вполне фигуративны, в них чувствуется влияние импрессионизма («Весна. Цветущий сад», 1914) и фовизма («Автопортрет», 1908). Но постепенно он двигался к собственным открытиям в живописи и изобретению супрематизма, квинтэссенцией которого стал в 1915 году его «Черный квадрат». Он был впервые показан на выставке футуристов, да еще и скандальным образом – его повесили в красный угол, словно икону. Сегодня картины Малевича – одни из самых дорогих в мире. В 2018 году его «Супрематическая композиция» была продана на аукционе Christie's за 85,8 млн долларов, и этот рекорд еще не побит.
Инсталляция «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» в Центре Помпиду в ПарижеЕ. Алексеев/Третьяковская галерея
Советский художник и иллюстратор стал главным русским концептуалистом и прославился на весь мир. Первые работы он писал в классической манере под влиянием своего учителя Роберта Фалька, затем, официально работая художником-оформителем, параллельно искал свои способы художественного высказывания. Он создал целое направление, которое потом назовут московским концептуализмом, и объединил вокруг себя массу единомышленников. В 1980-х Кабаков одним из первых в мире начал делать тотальные инсталляции. Самые известные из них – «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», «Туалет», «В будущее возьмут не всех» – и сегодня показывают в крупнейших музеях мира. В этих работах на примере советского быта он размышлял о прошлом, настоящем и будущем.
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