Московский Кремль на КАРТИНАХ русских художников

Художник Федор Алексеев показывает Кремль с неожиданной стороны. До 1814 года вдоль его стен был фортификационный ров, позже его засыпали и сделали бульвар с деревьями.
Художник показывает оживленную площадь с торговыми рядами, а также с функциональными Спасскими воротами через одноименную башню внутрь Кремля.
Художник Мошков позволяет нам взглянуть внутрь древнего Кремля. По центру – самая главная, Спасская башня, а слева от нее – Вознесенский монастырь, утраченный в советские годы.
Неожиданный для мариниста Айвазовского пейзаж показывает не воду, но другую бушующую стихию – огонь. Очертания Кремля на фоне самого крупного пожара в истории города во время войны с Наполеоном. (Читайте подробнее о том, кто сжег Москву, тут.)
Все картины Саврасова веют некой русской тоской. Его природа всегда печально увядшая, максимально реалистичная. И даже Кремль он изобразил на фоне старой изгороди. Но весеннее солнце вселяет оптимизм.
На этой картине Кремль – композиционный центр, а все остальное словно графично намечено вокруг. И, конечно, Куинджи, как главный русский мастер по свету, потрясающе играет со светом и тенью, передавая оттенки солнечного дня.
Еще одна картина Куинджи показывает Кремль с другой стороны. И, кажется, как и в первом случае, главное тут не Кремль, а игра света.
Архитектурный пейзаж представляет собой калейдоскоп зданий и образов Москвы. Всю эту «пестроту», «декоративно-пышную красоту», по словам самого художника, он расположил вокруг Ивановской колокольни Кремля как центральной точки. И, конечно, в этих красных мазках узнаются и стены Кремля, и яркий храм Василия Блаженного.
У другого авангардиста, Кандинского, Кремль был виден прямо из окон мастерской. На холсте он запечатлел целый московский оркестр из храмов, домов и заводских труб.
Любитель жанровых сцен, Кустодиев изобразил Красную площадь так, как она выглядела многие века – как торг, а именно предпасхальная суета. Можно разглядеть и купцов, и гимназистов, и дворян в мехах. Также нам открываются нарядный храм Василия Блаженного и кусочек Спасской башни.
Золотые купола кремлевских соборов, которые блестят на солнечном свете, – один из самых открыточных видов старой Москвы.
Васнецов любуется красотой Симонова монастыря внутри Кремля. Утраченный в советское время, он так и остался только на полотнах художников и ретрофотографиях.
Мастер исторического пейзажа, Васнецов показывает белокаменный средневековый Кремль.
Также у художника есть целая серия картин, в которой он прослеживает историю и изменения Московского Кремль от деревянного и белокаменного до краснокирпичного.
На этой акварели световыми лучами отражены салют и радость по случаю Победы, а также народ, стекающийся на Красную площадь отметить этот долгожданный день.
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