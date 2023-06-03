Московский Кремль на КАРТИНАХ русских художников

Московский Кремль волновал многих художников. Его рисовали Саврасов и Куинджи, Лентулов и Кандинский и даже маринист Айвазовский.

Федор Алексеев. Никольская башня и Алевизов ров, 1800

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Художник Федор Алексеев показывает Кремль с неожиданной стороны. До 1814 года вдоль его стен был фортификационный ров, позже его засыпали и сделали бульвар с деревьями.

Федор Алексеев. Красная площадь, 1801

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Художник показывает оживленную площадь с торговыми рядами, а также с функциональными Спасскими воротами через одноименную башню внутрь Кремля.

Иван Мошков. Москва. Кремль. Вид Спасской башни (Вид в Кремле на Спасские ворота), 1800–1802

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Художник Мошков позволяет нам взглянуть внутрь древнего Кремля. По центру – самая главная, Спасская башня, а слева от нее – Вознесенский монастырь, утраченный в советские годы.

Иван Айвазовский. Пожар Москвы 1812 года, 1851

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Неожиданный для мариниста Айвазовского пейзаж показывает не воду, но другую бушующую стихию – огонь. Очертания Кремля на фоне самого крупного пожара в истории города во время войны с Наполеоном. (Читайте подробнее о том, кто сжег Москву, тут.)

Алексей Саврасов. Вид на Московский Кремль. Весна, 1873

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Все картины Саврасова веют некой русской тоской. Его природа всегда печально увядшая, максимально реалистичная. И даже Кремль он изобразил на фоне старой изгороди. Но весеннее солнце вселяет оптимизм.

Архип Куинджи. Москва. Вид на Москворецкий мост, Кремль и храм Василия Блаженного, 1882

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На этой картине Кремль – композиционный центр, а все остальное словно графично намечено вокруг. И, конечно, Куинджи, как главный русский мастер по свету, потрясающе играет со светом и тенью, передавая оттенки солнечного дня.

Архип Куинджи. Москва. Вид на Кремль со стороны Замоскворечья, 1882

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Еще одна картина Куинджи показывает Кремль с другой стороны. И, кажется, как и в первом случае, главное тут не Кремль, а игра света.

Аристарх Лентулов. МОСКВА, 1913

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Архитектурный пейзаж представляет собой калейдоскоп зданий и образов Москвы. Всю эту «пестроту», «декоративно-пышную красоту», по словам самого художника, он расположил вокруг Ивановской колокольни Кремля как центральной точки. И, конечно, в этих красных мазках узнаются и стены Кремля, и яркий храм Василия Блаженного.

Василий Кандинский. Москва. Красная площадь, 1916

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

У другого авангардиста, Кандинского, Кремль был виден прямо из окон мастерской. На холсте он запечатлел целый московский оркестр из храмов, домов и заводских труб.

Борис Кустодиев. Вербный торг у Спасских ворот на Красной площади в Москве, 1917

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Любитель жанровых сцен, Кустодиев изобразил Красную площадь так, как она выглядела многие века – как торг, а именно предпасхальная суета. Можно разглядеть и купцов, и гимназистов, и дворян в мехах. Также нам открываются нарядный храм Василия Блаженного и кусочек Спасской башни.

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. Соборы, 1894

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Золотые купола кремлевских соборов, которые блестят на солнечном свете, – один из самых открыточных видов старой Москвы.

Аполлинарий Васнецов. Облака и золотые купола. Симонов монастырь, 1920-е

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Васнецов любуется красотой Симонова монастыря внутри Кремля. Утраченный в советское время, он так и остался только на полотнах художников и ретрофотографиях.

Аполлинарий Васнецов. Книжные лавочки на Спасском мосту, 1916

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Мастер исторического пейзажа, Васнецов показывает белокаменный средневековый Кремль.

Также у художника есть целая серия картин, в которой он прослеживает историю и изменения Московского Кремль от деревянного и белокаменного до краснокирпичного.

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите, 1921

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Аполлинарий Васнецов. Вероятный вид белокаменного Кремля Дмитрия Донского. Конец XIV века, 1922

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Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль при Иване III, 1921

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Аполлинарий Васнецов. Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века, 1922

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Михаил Бобышов. Салют. Москва. Кремль 1945, 1958

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На этой акварели световыми лучами отражены салют и радость по случаю Победы, а также народ, стекающийся на Красную площадь отметить этот долгожданный день.

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