Самые красивые московские парки (ФОТО)

Несмотря на плотную застройку, в Москве много больших зеленых уголков с многовековой историей.

Зарядье

Этот парк появился совсем недавно на месте гостиницы «Россия» (это огромное уродливое здание советской постройки устарело морально и физически и его было решено снести). На освободившейся буквально напротив Кремля площади было решено разбить общественный парк. Природа в нем соседствует с современными технологиями. В парке есть крупнейшая в мире светопрозрачная конструкция для создания специального микроклимата для растений, а на ее поверхности установлены солнечные батареи. В парке много других умных систем.

Роман Денисов/Global Look Press Роман Денисов/Global Look Press

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Аптекарский огород

Это старейший ботанический сад в России, основанный еще Петром I. «Аптекарским огородом» его называют потому, что изначально здесь выращивали лекарственные растения. Сегодня в саду чего только не выращивают!

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Нескучный сад

Нескучный сад – часть парка имени Горького, центрального парка Москвы. По одной из версий, сад получил такое интересное название в XVIII веке из-за владельца местной усадьбы – князь Никита Трубецкой устраивал для гостей всевозможные развлечения.

Это наиболее уединенная и зеленая часть парка.

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Царицынский парк

Царицыно – комплекс дворцовых построек XVIII века. Обычно архитектура перетягивает внимание на себя, но парк вокруг дворца не менее живописен. На сегодняшний день облик парка восстановлен с максимально возможной достоверностью. В парке есть музыкальный фонтан, лодочные станции, специально оборудованные зоны отдыха с бесплатными шезлонгами, прокат самокатов и велоспедов, а также экскурсии на электромобилях.

Александр Гришин/Global Look Press Александр Гришин/Global Look Press

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Измайловский парк

310 гектаров леса в черте города с теннисными кортами, лодочной станцией, парком аттракционов и множеством других развлечений. Также в парке каждый день проводят разнообразные занятия: тренировки по стретчингу, танцам, DJ-школа, вокал и песочная анимация – и все это совершенно бесплатно.

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Японский сад

Этот сад оформили при участии японского архитектора. В парке есть павильоны в японском стиле, маленькие водопады, пруды и мостики. Некоторые из растений специально привезли из Японии. Сад расположен довольно далеко от центра, на севере Москвы. Работает с апреля по сентябрь.

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Сокольники

У парка древняя история – еще в XV веке русские цари приезжали сюда на соколиную охоту. Так и появилось название района, на территории которого расположился парк.

Сегодня помимо прогулки здесь можно заняться вейкбордингом, отдохнуть у бассейна или устроить пикник в специально оборудованной зоне.

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Парк «Фили»

Огромный зеленый парк проходит вдоль Москвы-реки. Здесь помимо типичных велопрогулок можно бесплатно посетить занятия по медитации, присоединиться к беговому клубу, принять участие в тренировках по пляжному волейболу или скандинавской ходьбе и даже заняться изучением испанского языка.

Parkfili (CC BY-SA 4.0) Parkfili (CC BY-SA 4.0)

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Мещерский парк

В парке площадью более 465 гектаров можно найти множество необычных детских площадок. Например, площадка «Город птиц» имитирует условия проживания разных птиц, а «Панда-парк» – площадка с экстремальными маршрутами для любого уровня подготовки. В пяти минутах ходьбы от парка располагается Переделкино – городок писателей, в котором жили и творили многие известные авторы XX века. Сейчас он восстановлен и даже принимает новых резидентов – писателей, поэтов и переводчиков.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Красная Пресня

Раньше на месте парка располагалась усадьба Студенец, которую современники называли «абсолютной Венецией в садах» из-за голландских прудов с маленькими мостиками. Как и в других парках, здесь можно прогуляться или заняться йогой. Еще в парке есть трехуровневая скейт-площадка.

Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Олег Ласточкин/Sputnik Олег Ласточкин/Sputnik

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