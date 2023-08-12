10 фактов про парк Горького, самое популярное место Москвы

Галереи
Александра Гузева

Legion Media
Это огромный зеленый массив в самом центре города. Там можно бесконечно гулять вдоль реки, затеряться среди деревьев и одновременно оказаться в эпицентре модного фестиваля и современного искусства.

1. Занимает почти 220 гектаров на берегу Москвы-реки

ЦПКиО имени Горького. Летнее кафе. Конец 1930-х

ЦПКиО имени Горького. Летнее кафе. Конец 1930-х

Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького – именно так официально называется это общественное пространство, в народе известное просто как парк Горького. 

Аллеи и фонтаны парка Горького

Аллеи и фонтаны парка Горького

Алексей Майшев/Sputnik

Он располагается к юго-западу от центра столицы, вытянувшись вдоль изгиба Москвы-реки.

Уличные танцы на набережной

Уличные танцы на набережной

Global Look Press

Современный парк Горького раскинулся почти на 220 гектарах, вобрав в себя также большие зеленые массивы – Нескучный сад и Воробьевы горы, а также парк искусств «Музеон».

2. Начал свою историю еще до революции

Александринская (ныне Пушкинская) набережная. Вид на Крымский мост, 1912–1914

Александринская (ныне Пушкинская) набережная. Вид на Крымский мост, 1912–1914

Архивное фото

История парка Горького началась с Нескучного сада. В XVIII веке здесь, на правом берегу Москвы-реки, располагались загородные усадьбы знатных русских фамилий – Голицыных, Орловых и Трубецких. Усадьба последних называлась Нескучное.

Голицынская беседка XIX века, 1910-е

Голицынская беседка XIX века, 1910-е

Архивное фото

Здесь были разбиты огромные сады, где любила прогуливаться столичная знать, для которой были устроены различные увеселения. Один за другим эти владения выкупил Николай I и в 1820–1830-х образовал тут Нескучный сад и построил летний театр. 

3. Был витриной советской власти

Парк Горького в 1930 глазами американского фотографа

Парк Горького в 1930 глазами американского фотографа

Брэнсон Деку

После революции Нескучный сад был национализирован и открыт для посещения. В 1923 году здесь провели первую крупную сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку, задолго до того, как для нее построили отдельный парк, ныне известный как ВДНХ.

Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года. Павильон «Машины и орудия» в центре

Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года. Павильон «Машины и орудия» в центре

Союз фотохудожников России/russiainphoto.ru

До наших дней сохранился построенный для выставки павильон «Машины и орудия», конструктивистское здание в форме шестигранника. Сегодня его реконструкцию проводит Музей современного искусства «Гараж» (о нем читайте чуть ниже).

Проект музея «Гараж» по реконструкции павильона «Машины и орудия» («Шестигранник»)

Проект музея «Гараж» по реконструкции павильона «Машины и орудия» («Шестигранник»)

Пресс-фото

Планировку будущего парка возглавил архитектор-авангардист Константин Мельников, а в строительстве принимали участие другие видные архитекторы-новаторы – Эль Лисицкий, Алексей Щусев и Александр Власов.

Вход в парк Горького в новогодние праздники

Вход в парк Горького в новогодние праздники

Константин Кокошкин/Global Look Press

Знаменитую арку главного входа в 1950-х спроектировал Георгий Щуко. 

4. Проектировался не только как парк отдыха, но и культуры

Отдых на веранде в Парке культуры, 1932

Отдых на веранде в Парке культуры, 1932

Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

12 августа 1928 года здесь был открыт один из первых советских парков культуры и отдыха. Кафе, танцевальные и физкультурные площадки, гамаки – для рабочего люда были созданы все условия для отдыха.

Открытие Центрального парка культуры и отдыха в Москве. Выступает агитационный коллектив «Синяя блуза», 1928

Открытие Центрального парка культуры и отдыха в Москве. Выступает агитационный коллектив «Синяя блуза», 1928

Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск/russiainphoto.ru

Помимо этого они должны были еще и культурно проводить время. Для пролетариев тут читали «устные» газеты с последними новостями и проводили выступления агитбригад.

Осень в парке Горького

Осень в парке Горького

Константин Кокошкин/Global Look Press

В 1934 году был открыт Зеленый театр под открытым небом на 20 тыс. человек, где проводили музыкальные, театральные и цирковые представления. 

5. Носит имя главного советского писателя

Главная аллея Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, 1935

Главная аллея Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, 1935

Иван Шагин/russiainphoto.ru

В 1932 году парк стал носить имя главного советского писателя Максима Горького, причем назван так был еще при его жизни.

Legion Media

В те годы советская власть создала целый культ вокруг имени Горького, поэтому и в других городах СССР появлялись улицы, парки и площади его имени. Да что уж говорить, еще при жизни Горького его родной город Нижний Новгород переименовали в Горький. Причем писатель был против.

6. Здесь работала первая парашютная вышка

Парашютная вышка в парке Горького, 1955

Парашютная вышка в парке Горького, 1955

Архив А. Е. Архипова/russiainphoto.ru

В 1930-х в СССР был настоящий бум парашютного спорта, и в парке Горького появилась уникальная постройка – парашютная вышка. Она была довольно популярным аттракционом, и любой желающий мог спрыгнуть с нее на парашюте или спускаться вниз по спиральному лотку, усевшись на особый коврик.

Парк культуры и отдыха в 1931 году

Парк культуры и отдыха в 1931 году

Брэнсон Деку

В 1950-х башню разобрали, признав травмо опасной, но до этого подобные постройки были растиражированы по всему СССР и другим странам. 

7. В 1990-х здесь открыли парк аттракционов

Аттракционы на набережной Москвы-реки в парке Горького, 1989

Аттракционы на набережной Москвы-реки в парке Горького, 1989

Владимир Вяткин/Sputnik

У первого поколения детей, родившихся после развала Союза, парк Горького ассоциировался со сладкой ватой, пончиками и, главное, с аттракционами.

Аттракцион «Брейк данс», 1995

Аттракцион «Брейк данс», 1995

Андрей Соломонов/Sputnik

В советское время здесь тоже были простейшие карусели, но с 1990-х и до начала 2010-х в парке работали десятки аттракционов, практически свой «Диснейленд».

Карусель «Кондор», 1998

Карусель «Кондор», 1998

Дмитрий Коробейников/Sputnik

Американские горки, комната ужасов, водная горка «Ниагара», летающие машины, батуты, страшные башни с вращающимися кабинами, тарзанка над прудом и многое-многое другое. Было в парке Горького и два колеса обозрения – поменьше и побольше.

8. Реконструирован в 2010-х

Вид на главную аллею парка

Вид на главную аллею парка

Александр Савин

К началу нулевых большинство аттракционов убрали, советские павильоны были в запустении и парк представлял достаточно печальное зрелище.

До 2014 года в парке Горького располагался макет космического корабля «Буран» (позже его перенесли на ВДНХ)

До 2014 года в парке Горького располагался макет космического корабля «Буран» (позже его перенесли на ВДНХ)

Владимир Астапкович/Sputnik

С мая 2011 года началась масштабная реконструкция, в ходе которой он стал самым модным и современным местом столицы. Ландшафтный дизайн, велодорожки, спортивные площадки, новые кафе, первые коворкинги и один из первых бесплатных общественных вайфаев появились именно здесь. 

9. Главный московский каток

Каток в Парке культуры и отдыха имени М. Горького, конец 1930-х

Каток в Парке культуры и отдыха имени М. Горького, конец 1930-х

Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Дорожки парка и в советское время зимой заливали льдом для катания на коньках. Но в 2011 году в парке оборудовали самый большой на то время в Европе каток с искусственным льдом. Впервые кататься можно было, не дожидаясь минусовой температуры, а сезон длился до середины марта. 

Каток в парке Горького – один из самых больших в Европе

Каток в парке Горького – один из самых больших в Европе

Артем Житенев/Sputnik

Площадь всех дорожек и ледового покрытия составила 15 тыс. кв. м. Музыка, палатки с чаем и глинтвейном, теплые комнаты для переодевания и прокат коньков сопутствовали катку. 

10. Тут располагается Музей современного искусства «Гараж»

Музей современного искусства «Гараж»

Музей современного искусства «Гараж»

garagemca.org

В 2012 году в парк Горького переехала одна из самых модных и влиятельных культурных институций – Музей современного искусства «Гараж», основанный Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем в 2008 году. Во многом именно он теперь отвечает за «культурный отдых» москвичей в парке, проводя обширную выставочную и лекционную программу. 

Сохранившаяся советская мозаика в музее «Гараж»

Сохранившаяся советская мозаика в музее «Гараж»

Иван Баан/OMA

Музей расположился в бывшем здании ресторана «Времена года», построенном в 1968 году. Для «Гаража» его реконструировали известный голландский архитектор Рем Колхас и его бюро OMA. По сути руинированное советское здание он превратил в современный музей, при этом с большим вниманием отнесся к сохранившимся деталям, удачно вписав их в новый дизайн. Одной из фишек нового музея стало старое советское мозаичное панно.

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