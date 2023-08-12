10 фактов про парк Горького, самое популярное место Москвы

ЦПКиО имени Горького. Летнее кафе. Конец 1930-хЭммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького – именно так официально называется это общественное пространство, в народе известное просто как парк Горького.
Аллеи и фонтаны парка ГорькогоАлексей Майшев/Sputnik
Он располагается к юго-западу от центра столицы, вытянувшись вдоль изгиба Москвы-реки.
Уличные танцы на набережнойGlobal Look Press
Современный парк Горького раскинулся почти на 220 гектарах, вобрав в себя также большие зеленые массивы – Нескучный сад и Воробьевы горы, а также парк искусств «Музеон».
Александринская (ныне Пушкинская) набережная. Вид на Крымский мост, 1912–1914Архивное фото
История парка Горького началась с Нескучного сада. В XVIII веке здесь, на правом берегу Москвы-реки, располагались загородные усадьбы знатных русских фамилий – Голицыных, Орловых и Трубецких. Усадьба последних называлась Нескучное.
Голицынская беседка XIX века, 1910-еАрхивное фото
Здесь были разбиты огромные сады, где любила прогуливаться столичная знать, для которой были устроены различные увеселения. Один за другим эти владения выкупил Николай I и в 1820–1830-х образовал тут Нескучный сад и построил летний театр.
Парк Горького в 1930 глазами американского фотографаБрэнсон Деку
После революции Нескучный сад был национализирован и открыт для посещения. В 1923 году здесь провели первую крупную сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку, задолго до того, как для нее построили отдельный парк, ныне известный как ВДНХ.
Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года. Павильон «Машины и орудия» в центреСоюз фотохудожников России/russiainphoto.ru
До наших дней сохранился построенный для выставки павильон «Машины и орудия», конструктивистское здание в форме шестигранника. Сегодня его реконструкцию проводит Музей современного искусства «Гараж» (о нем читайте чуть ниже).
Проект музея «Гараж» по реконструкции павильона «Машины и орудия» («Шестигранник»)Пресс-фото
Планировку будущего парка возглавил архитектор-авангардист Константин Мельников, а в строительстве принимали участие другие видные архитекторы-новаторы – Эль Лисицкий, Алексей Щусев и Александр Власов.
Вход в парк Горького в новогодние праздникиКонстантин Кокошкин/Global Look Press
Знаменитую арку главного входа в 1950-х спроектировал Георгий Щуко.
Отдых на веранде в Парке культуры, 1932Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
12 августа 1928 года здесь был открыт один из первых советских парков культуры и отдыха. Кафе, танцевальные и физкультурные площадки, гамаки – для рабочего люда были созданы все условия для отдыха.
Открытие Центрального парка культуры и отдыха в Москве. Выступает агитационный коллектив «Синяя блуза», 1928Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск/russiainphoto.ru
Помимо этого они должны были еще и культурно проводить время. Для пролетариев тут читали «устные» газеты с последними новостями и проводили выступления агитбригад.
Осень в парке ГорькогоКонстантин Кокошкин/Global Look Press
В 1934 году был открыт Зеленый театр под открытым небом на 20 тыс. человек, где проводили музыкальные, театральные и цирковые представления.
Главная аллея Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, 1935Иван Шагин/russiainphoto.ru
В 1932 году парк стал носить имя главного советского писателя Максима Горького, причем назван так был еще при его жизни.
В те годы советская власть создала целый культ вокруг имени Горького, поэтому и в других городах СССР появлялись улицы, парки и площади его имени. Да что уж говорить, еще при жизни Горького его родной город Нижний Новгород переименовали в Горький. Причем писатель был против.
Парашютная вышка в парке Горького, 1955Архив А. Е. Архипова/russiainphoto.ru
В 1930-х в СССР был настоящий бум парашютного спорта, и в парке Горького появилась уникальная постройка – парашютная вышка. Она была довольно популярным аттракционом, и любой желающий мог спрыгнуть с нее на парашюте или спускаться вниз по спиральному лотку, усевшись на особый коврик.
Парк культуры и отдыха в 1931 годуБрэнсон Деку
В 1950-х башню разобрали, признав травмо опасной, но до этого подобные постройки были растиражированы по всему СССР и другим странам.
Аттракционы на набережной Москвы-реки в парке Горького, 1989Владимир Вяткин/Sputnik
У первого поколения детей, родившихся после развала Союза, парк Горького ассоциировался со сладкой ватой, пончиками и, главное, с аттракционами.
Аттракцион «Брейк данс», 1995Андрей Соломонов/Sputnik
В советское время здесь тоже были простейшие карусели, но с 1990-х и до начала 2010-х в парке работали десятки аттракционов, практически свой «Диснейленд».
Карусель «Кондор», 1998Дмитрий Коробейников/Sputnik
Американские горки, комната ужасов, водная горка «Ниагара», летающие машины, батуты, страшные башни с вращающимися кабинами, тарзанка над прудом и многое-многое другое. Было в парке Горького и два колеса обозрения – поменьше и побольше.
Вид на главную аллею паркаАлександр Савин
К началу нулевых большинство аттракционов убрали, советские павильоны были в запустении и парк представлял достаточно печальное зрелище.
До 2014 года в парке Горького располагался макет космического корабля «Буран» (позже его перенесли на ВДНХ)Владимир Астапкович/Sputnik
С мая 2011 года началась масштабная реконструкция, в ходе которой он стал самым модным и современным местом столицы. Ландшафтный дизайн, велодорожки, спортивные площадки, новые кафе, первые коворкинги и один из первых бесплатных общественных вайфаев появились именно здесь.
Каток в Парке культуры и отдыха имени М. Горького, конец 1930-хЭммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Дорожки парка и в советское время зимой заливали льдом для катания на коньках. Но в 2011 году в парке оборудовали самый большой на то время в Европе каток с искусственным льдом. Впервые кататься можно было, не дожидаясь минусовой температуры, а сезон длился до середины марта.
Каток в парке Горького – один из самых больших в ЕвропеАртем Житенев/Sputnik
Площадь всех дорожек и ледового покрытия составила 15 тыс. кв. м. Музыка, палатки с чаем и глинтвейном, теплые комнаты для переодевания и прокат коньков сопутствовали катку.
Музей современного искусства «Гараж»garagemca.org
В 2012 году в парк Горького переехала одна из самых модных и влиятельных культурных институций – Музей современного искусства «Гараж», основанный Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем в 2008 году. Во многом именно он теперь отвечает за «культурный отдых» москвичей в парке, проводя обширную выставочную и лекционную программу.
Сохранившаяся советская мозаика в музее «Гараж»Иван Баан/OMA
Музей расположился в бывшем здании ресторана «Времена года», построенном в 1968 году. Для «Гаража» его реконструировали известный голландский архитектор Рем Колхас и его бюро OMA. По сути руинированное советское здание он превратил в современный музей, при этом с большим вниманием отнесся к сохранившимся деталям, удачно вписав их в новый дизайн. Одной из фишек нового музея стало старое советское мозаичное панно.
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