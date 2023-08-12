10 фактов про парк Горького, самое популярное место Москвы

Это огромный зеленый массив в самом центре города. Там можно бесконечно гулять вдоль реки, затеряться среди деревьев и одновременно оказаться в эпицентре модного фестиваля и современного искусства.

1. Занимает почти 220 гектаров на берегу Москвы-реки

ЦПКиО имени Горького. Летнее кафе. Конец 1930-х Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького – именно так официально называется это общественное пространство, в народе известное просто как парк Горького.

Аллеи и фонтаны парка Горького Алексей Майшев/Sputnik Алексей Майшев/Sputnik

Он располагается к юго-западу от центра столицы, вытянувшись вдоль изгиба Москвы-реки.

Уличные танцы на набережной Global Look Press Global Look Press

Современный парк Горького раскинулся почти на 220 гектарах, вобрав в себя также большие зеленые массивы – Нескучный сад и Воробьевы горы, а также парк искусств «Музеон».

2. Начал свою историю еще до революции

Александринская (ныне Пушкинская) набережная. Вид на Крымский мост, 1912–1914 Архивное фото Архивное фото

История парка Горького началась с Нескучного сада. В XVIII веке здесь, на правом берегу Москвы-реки, располагались загородные усадьбы знатных русских фамилий – Голицыных, Орловых и Трубецких. Усадьба последних называлась Нескучное.

Голицынская беседка XIX века, 1910-е Архивное фото Архивное фото

Здесь были разбиты огромные сады, где любила прогуливаться столичная знать, для которой были устроены различные увеселения. Один за другим эти владения выкупил Николай I и в 1820–1830-х образовал тут Нескучный сад и построил летний театр.

3. Был витриной советской власти

Парк Горького в 1930 глазами американского фотографа Брэнсон Деку Брэнсон Деку

После революции Нескучный сад был национализирован и открыт для посещения. В 1923 году здесь провели первую крупную сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку, задолго до того, как для нее построили отдельный парк, ныне известный как ВДНХ.

Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года. Павильон «Машины и орудия» в центре Союз фотохудожников России/russiainphoto.ru

До наших дней сохранился построенный для выставки павильон «Машины и орудия», конструктивистское здание в форме шестигранника. Сегодня его реконструкцию проводит Музей современного искусства «Гараж» (о нем читайте чуть ниже).

Проект музея «Гараж» по реконструкции павильона «Машины и орудия» («Шестигранник») Пресс-фото Пресс-фото

Планировку будущего парка возглавил архитектор-авангардист Константин Мельников, а в строительстве принимали участие другие видные архитекторы-новаторы – Эль Лисицкий, Алексей Щусев и Александр Власов.

Вход в парк Горького в новогодние праздники Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Знаменитую арку главного входа в 1950-х спроектировал Георгий Щуко.

4. Проектировался не только как парк отдыха, но и культуры

Отдых на веранде в Парке культуры, 1932 Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

12 августа 1928 года здесь был открыт один из первых советских парков культуры и отдыха. Кафе, танцевальные и физкультурные площадки, гамаки – для рабочего люда были созданы все условия для отдыха.

Открытие Центрального парка культуры и отдыха в Москве. Выступает агитационный коллектив «Синяя блуза», 1928 Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск/russiainphoto.ru

Помимо этого они должны были еще и культурно проводить время. Для пролетариев тут читали «устные» газеты с последними новостями и проводили выступления агитбригад.

Осень в парке Горького Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

В 1934 году был открыт Зеленый театр под открытым небом на 20 тыс. человек, где проводили музыкальные, театральные и цирковые представления.

5. Носит имя главного советского писателя

Главная аллея Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, 1935 Иван Шагин/russiainphoto.ru Иван Шагин/russiainphoto.ru

В 1932 году парк стал носить имя главного советского писателя Максима Горького, причем назван так был еще при его жизни.

Legion Media Legion Media

В те годы советская власть создала целый культ вокруг имени Горького, поэтому и в других городах СССР появлялись улицы, парки и площади его имени. Да что уж говорить, еще при жизни Горького его родной город Нижний Новгород переименовали в Горький. Причем писатель был против.

6. Здесь работала первая парашютная вышка

Парашютная вышка в парке Горького, 1955 Архив А. Е. Архипова/russiainphoto.ru

В 1930-х в СССР был настоящий бум парашютного спорта, и в парке Горького появилась уникальная постройка – парашютная вышка. Она была довольно популярным аттракционом, и любой желающий мог спрыгнуть с нее на парашюте или спускаться вниз по спиральному лотку, усевшись на особый коврик.

Парк культуры и отдыха в 1931 году Брэнсон Деку Брэнсон Деку

В 1950-х башню разобрали, признав травмо опасной, но до этого подобные постройки были растиражированы по всему СССР и другим странам.

7. В 1990-х здесь открыли парк аттракционов

Аттракционы на набережной Москвы-реки в парке Горького, 1989 Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

У первого поколения детей, родившихся после развала Союза, парк Горького ассоциировался со сладкой ватой, пончиками и, главное, с аттракционами.

Аттракцион «Брейк данс», 1995 Андрей Соломонов/Sputnik Андрей Соломонов/Sputnik

В советское время здесь тоже были простейшие карусели, но с 1990-х и до начала 2010-х в парке работали десятки аттракционов, практически свой «Диснейленд».

Карусель «Кондор», 1998 Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Американские горки, комната ужасов, водная горка «Ниагара», летающие машины, батуты, страшные башни с вращающимися кабинами, тарзанка над прудом и многое-многое другое. Было в парке Горького и два колеса обозрения – поменьше и побольше.

8. Реконструирован в 2010-х

Вид на главную аллею парка Александр Савин Александр Савин

К началу нулевых большинство аттракционов убрали, советские павильоны были в запустении и парк представлял достаточно печальное зрелище.

До 2014 года в парке Горького располагался макет космического корабля «Буран» (позже его перенесли на ВДНХ) Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

С мая 2011 года началась масштабная реконструкция, в ходе которой он стал самым модным и современным местом столицы. Ландшафтный дизайн, велодорожки, спортивные площадки, новые кафе, первые коворкинги и один из первых бесплатных общественных вайфаев появились именно здесь.

9. Главный московский каток

Каток в Парке культуры и отдыха имени М. Горького, конец 1930-х Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Дорожки парка и в советское время зимой заливали льдом для катания на коньках. Но в 2011 году в парке оборудовали самый большой на то время в Европе каток с искусственным льдом. Впервые кататься можно было, не дожидаясь минусовой температуры, а сезон длился до середины марта.

Каток в парке Горького – один из самых больших в Европе Артем Житенев/Sputnik Артем Житенев/Sputnik

Площадь всех дорожек и ледового покрытия составила 15 тыс. кв. м. Музыка, палатки с чаем и глинтвейном, теплые комнаты для переодевания и прокат коньков сопутствовали катку.

10. Тут располагается Музей современного искусства «Гараж»

Музей современного искусства «Гараж» garagemca.org

В 2012 году в парк Горького переехала одна из самых модных и влиятельных культурных институций – Музей современного искусства «Гараж», основанный Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем в 2008 году. Во многом именно он теперь отвечает за «культурный отдых» москвичей в парке, проводя обширную выставочную и лекционную программу.

Сохранившаяся советская мозаика в музее «Гараж» Иван Баан/OMA Иван Баан/OMA

Музей расположился в бывшем здании ресторана «Времена года», построенном в 1968 году. Для «Гаража» его реконструировали известный голландский архитектор Рем Колхас и его бюро OMA. По сути руинированное советское здание он превратил в современный музей, при этом с большим вниманием отнесся к сохранившимся деталям, удачно вписав их в новый дизайн. Одной из фишек нового музея стало старое советское мозаичное панно.

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