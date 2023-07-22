10 самых известных картин русского неоклассицизма

Александр Дейнека «Раздолье», 1944Русский музей
На рубеже XIX-XX веков талантливейшие художники своего времени в поисках нового художественного языка вновь обратились к античности и Эпохе Возрождения. Так родился новый стиль – русский неоклассицизм, – который противопоставлял себя реализму передвижников и социальным темам в искусстве.
Приверженцы нового направления были идеалистами и мечтателями, в едином эстетическом видении они сплотились вокруг журнала «Мир искусства». Среди самых громких имен были художники Лев Бакст, Зинаида Серебрякова, Александр Самохвалов, Кузьма Петров-Водкин и даже Казимир Малевич.
Они вышли за рамки академической живописи, проникли в книжную графику, в дизайн и архитектуру, в сценографию (чего стоят только костюмы и декорации балетов Дягилева!).
Выставка «Вдохновленные классикой» проходит в Корпусе Бенуа Русского музея до 11 сентября 2023 года.
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