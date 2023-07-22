10 самых известных картин русского неоклассицизма

Художники-мечтатели и идеалисты, опираясь на античность, дали импульс новому направлению в живописи. Вы их хорошо знаете: Зинаида Серебрякова, Кузьма Петров-Водкин, Казимир Малевич и другие.

На рубеже XIX-XX веков талантливейшие художники своего времени в поисках нового художественного языка вновь обратились к античности и Эпохе Возрождения. Так родился новый стиль – русский неоклассицизм, – который противопоставлял себя реализму передвижников и социальным темам в искусстве.

Приверженцы нового направления были идеалистами и мечтателями, в едином эстетическом видении они сплотились вокруг журнала «Мир искусства». Среди самых громких имен были художники Лев Бакст, Зинаида Серебрякова, Александр Самохвалов, Кузьма Петров-Водкин и даже Казимир Малевич.

Они вышли за рамки академической живописи, проникли в книжную графику, в дизайн и архитектуру, в сценографию (чего стоят только костюмы и декорации балетов Дягилева!).

1. Лев Бакст «Древний ужас», 1908

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2. Борис Кустодиев «Портрет Ренэ Ивановны Нотгафт», 1909

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3. Валентин Серов «Похищение Европы», 1910

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4. Зинаида Серебрякова «Купальщица», 1911

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5. Александр Яковлев и Василий Шухаев «Автопортреты (Арлекин и Пьеро)», 1914

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6. Кузьма Петров-Водкин «Мать», 1915

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7. Константин Сомов «Портрет Мефодия Лукьянова», 1928

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8. Александр Самохвалов «Девушка в футболке», 1932

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9. Казимир Малевич «Автопортрет (Художник)», 1933

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10. Александр Дейнека «Раздолье», 1944

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Выставка «Вдохновленные классикой» проходит в Корпусе Бенуа Русского музея до 11 сентября 2023 года.

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