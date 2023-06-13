Лицевое шитье: как древнерусские женщины иглой писали картины (ФОТО)

Многие из работ этих мастериц – настоящие шедевры, не уступающие по художественной силе лучшим образцам русской иконописи.

В древней Руси рукоделием занимались в каждом доме: от царских палат до крестьянской избы. Вышивку применяли для украшения самых простых бытовых предметов, но лицевая вышивка была особенной. На полотнах изображали святых, и поэтому произведения обычно дарили храмам.

Богоугодное ремесло

Вышивка появилась на Руси еще до принятия христианства. На самых древних полотнах можно найти языческие символы: древо жизни, богиня-мать, символы солнца. Но наибольшее распространение это искусство получило после крещения Руси благодаря влиянию Византии.

Покров. Филипп митрополит Московский. Москва. Мастерская Ирины Федоровны Годуновой (?). 1592 (?) Атлас, шелковая ткань, золотная нить, серебряная нить, шелковая нить. Русский музей Русский музей

Постепенно языческие элементы вышивки преобразились в орнаменты вокруг изображений святых. Наряду со святыми, вышивали библейские сюжеты, поэтому произведения лицевого шитья можно было часто встретить в храмах на одежде духовенства, на надгробных покровах, на престоле (стол в середине алтаря). Их также использовали для богослужений, известны даже редкие образцы вышитых икон.

Положение во гроб. Плащаница. Сольвычегодск. Мастерская Евпраксии, жены Никиты Григорьевича Строганова. 1592. Камка, золотная нить, серебряная нить, шелковая нить, подкладка новая — синяя крашенина. Русский музей Русский музей

Богоматерь Воплощение. Покровец 1630. Мастерская царицы Евдокии Лукьяновны, Москва. Камка, золотная нить, серебряная нить, шелковая нить. Русский музей Русский музей

Благородное занятие

В «Домострое», знаменитом произведение русской литературы о правильном ведении быта, говорится, что хорошая жена должна быть домовита и рукодельна. Это правило распространялось на все слои населения, так что вышивке учили как простолюдинок, так и знатных девочек. Но лицевым шитьем занимались только девушки из богатых семей – шелк, золотые и серебряные нити и другие материалы для такой вышивки были очень дорогими.

Покров «Сергий Радонежский» 15 в. 1422-1424 гг. Материал: Шелк, шелковые, золотные и серебряные нити. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

К тому же лицевое шитье – сложный процесс. В богатых домах была специальная комната, в которой занималась рукоделием и хозяйка дома, и ее мастерицы. В царицыной мастерской могло работать до 100 девушек, но для лицевого шитья требовались еще и знаменщики, травщики и словописцы. Обычно в этой роли выступали мужчины. Они рисовали святых, орнаменты и надписи на бумаге, а мастерицы накладывали ее на ткань и прокалывали по контуру, таким образом перенося рисунок для будущей работы.

Покров «Сергий Радонежский» 15 в. 1422-1424 гг. Материал: Шелк, шелковые, золотные и серебряные нити. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

Иногда рисунок выполнялся прямо на ткани, швеи обметывали его белыми нитками и потом вышивали.

Чудо Архангела Михаила в Хонех. Покровец 1501-1503. Общественное достояние Общественное достояние

«Живопись иглой»

Второе название лицевого шитья появилось в 15 веке, когда полотна начали расшивать разноцветными шелками. Шелк привозили из Китая, Ирана, Турции, иногда Италии и Испании. Часто лицевое шитье дополнительно украшалось драгоценными камнями и жемчугом.

Богоматерь Знамение. Икона шитая. Царские мастерские. 1630. Мастерская царицы Евдокии Лукьяновны, Москва. Атлас, крашенина, холст, золотная нить, серебряная нить, шелковая нить, жемчуг, сапфиры, серебро. Русский музей Русский музей

Пелена подвесная. Богоматерь Одигитрия (Седмизерная). 1620-1630. Пермская художественная галерея Пермская художественная галерея

Некоторые особо сложные работы могли вышивать несколько лет. При этом над одним полотном работали сразу несколько мастериц, выполнявших разные задачи. Например, некоторые девушки занимались именно сажанием на полотно жемчуга. Работали хорошие мастерицы в светлице долго – 35-50 лет.

Пермская художественная галерея Пермская художественная галерея

Пермская художественная галерея Пермская художественная галерея

Продолжение традиции

Многие работы не дошли до наших дней. Но современные мастерские лицевого шитья продолжают древнюю традицию. Например, этим ремеслом занимаются в мастерской при Троице-Сергиевой Лавре.

Золотошвейная мастерская лавры/Свято-Троицкая Сергиева Лавра Золотошвейная мастерская лавры/Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Золотошвейная мастерская лавры/Свято-Троицкая Сергиева Лавра Золотошвейная мастерская лавры/Свято-Троицкая Сергиева Лавра

За пределами церковных учреждений также работают независимые мастерские и рукодельницы. Можно даже найти школу вышивки, в которой любой желающий может овладеть древней техникой.

Золотошвейная мастерская «Убрус» Золотошвейная мастерская «Убрус»

Золотошвейная мастерская «Убрус» Золотошвейная мастерская «Убрус»

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