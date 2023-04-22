Как выглядела Москва в начале XX века (ФОТО)

Трамвай на Красной площади, затопленные наводнением стены Кремля, а также здания и целые кварталы Москвы, которых уже давным-давно нет.

Мы уже показывали, как выглядела Москва в конце XIX века. Продолжим наше путешествие во времени по этому городу с начала XX века до 1917 года.

Первая линия трамвая открылась в 1899 году, как раз от Бутырской заставы (как написано и на трамвае на фото). Но развитию трамвайного движения мешали рельсы конной железной дороги, так что в первое десятилетие XX века избавлялись от конной дороги и прокладывали трамвайные маршруты (по тем же местам).

Люди наблюдают ледоход на Москве-реке.

Сегодня, когда мы говорим «Московский университет», то, скорее всего, возникает ассоциация с его нынешним главным зданием – сталинской высоткой на Воробьевых горах. Но до середины XX века именно это строение в центре города называлось просто «Московский университет».

Такой вид на Кремль больше не откроется туристу. Многие постройки уже исчезли – это и резная белая церковь Святой Великомученицы Екатерины Вознесенского монастыря, и целый архитектурный ансамбль памятника императору Александру II.

Посмотрите на этот памятник поближе (с парадной стороны).

У Кремля был целый район под названием «Зарядье», он был плотно застроен домами и торговыми улицами. В советское время место было расчищено, здесь была построена огромная гостиница «Россия», а сегодня на ее месте расположился новый современный парк «Зарядье».

В 1908 году в Москве произошло крупное наводнение. Передвигаться можно было только так! На фото Мокринский переулок в Зарядье, которого больше не существует.

Подтопило в 1908 году даже стены Кремля.

В советское время снесли практически всю Китайгородскую стену, которая окружала центр города. Сегодня остались лишь ее небольшие фрагменты. Эта башня Катушка, например, осталась лишь на фото. (Как и конный трамвай справа.)

А это Чудов монастырь на территории Кремля, который был безвозвратно утрачен в советское время.

Одно из самых красивых зданий Москвы, к счастью, осталось невредимым. В Доме Пашкова в начале века располагалась Румянцевская библиотека, которая стала основой Ленинской библиотеки в советское время. Сегодня это здание так и принадлежит главной библиотеке страны.

Никольская улица теперь пешеходная. Белая готическая Никольская башня Кремля (слева) в советское время была перекрашена в красный цвет, совершенно по-другому после перестройки в 1920-х стала выглядеть и Казанская церковь (справа). По центру – Исторический музей, построенный в конце XIX века.

Сейчас в это трудно поверить, но вплоть до 1930 года по самой Красной площади ходил трамвай.

А вот более общий вид на Красную площадь. Теперь, конечно, никаких экипажей, ни трамваев по ней не ездит, появился Мавзолей и ходят туристы.

С парадных видов переключимся на типичный московский дворик. Теперь не увидишь ни развешенного белья, ни самого дворика (практически все они закрыты для входа посторонним и служат парковкой).

На улице Кузнецкий Мост все так же множество лавок, магазинов и питейных заведений, вот только сама улица теперь пешеходная.

Еще одно место с оживленной торговлей – Сухаревский рынок. На заднем плане – здание утраченной в советское время Сухаревой башни.

Изменилась Театральная площадь перед Большим театром. Вот фото начала века.

А вот фото 1910 года. Проложена трамвайная линия и слева построен торговый дом «Мюр и Мерилиз», ныне известный как ЦУМ.

Редкие кадры – баррикады в Москве. В 1905 году произошла первая русская революция, и в Москве было крупное восстание.

В 1912 году в Москве открылся Музей изящных искусств им. императора Александра III, ныне известный как Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

На открытии присутствовал и Николай II.

Общественное достояние Общественное достояние

В 1913 году в Москве с размахом отпраздновали 300-летие дома Романовых.

Весь город был богато украшен, проходили многолюдные праздничные мероприятия. На фото ниже здание Дворянского (Благородного) собрания, которое в советское время превратилось в Дом Союзов.

Вот, например, толпа собралась у Триумфальной арки на площади Тверской Заставы. Эти ворота были посвящены победе в Отечественной войне 1812 года с Наполеоном. В 1930-е они были разобраны, но позже их копию возвели на Кутузовском проспекте.

Совсем скоро, в 1917 году, через арку будут идти уже не торжественные процессии, а революционные колонны демонстрантов.

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