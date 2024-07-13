5 фактов о самой большой синагоге России

Когда-то в России проживало почти 80% всего мирового еврейского населения. Сегодня в более чем ста городах есть свои общины, и действует более 40 синагог по всей стране. А самая крупная – Большая Хоральная синагога находится в Санкт-Петербурге.

1. Разрешение на строительство дал император Александр II

Большая Хоральная Синагога на Лермонтовском проспекте xstazio/Getty Images xstazio/Getty Images

До 1850-х годов в Российской империи действовали жесткие законы о черте оседлости для евреев. (Читайте подробнее о том, где разрешалось селиться евреям, тут). Но император Александр II смягчил ограничения для проживания евреев, и все больше еврейских купцов, ученых, студентов и ремесленников стало переезжать в Москву и конечно, в столицу тех времен — Санкт-Петербург.

Небольшие молельни в городе уже были, но растущей общине, которая насчитывала около 10 тысяч человек понадобился молельный дом побольше. И в 1869 году царь даровал петербургским евреям право построить в городе синагогу. В память об императоре Свадебный зал здесь назвали Александровским.

2. Деньги выделил богатейший еврей империи

Барон Гинцбург и синагога в начале XX века Общественное достояние; Частное собрание Общественное достояние; Частное собрание

Здание начали строить лишь в 1883 году. Сначала долго искали подходящее место, которое в итоге нашлось в районе Коломна, недалеко от Мариинского театра.

Далее были проблемы с финансированием, и в итоге БОльшую часть денег выделил барон Гораций Гинцбург, один из богатейших людей империи. Гинцбург происходил из династии банкиров и был консулом герцогства Гессен в Петербурге, где ему и даровали титул барона, а уже Александр II разрешил пользоваться титулом в России. По воспоминаниям поэта Осипа Мандельштама, Гинцбург внес важнейший вклад и в жизнь общины, а на службах в синагоге всегда занимал самое главное и почетное место. Также немалую сумму внес железнодорожный магнат Самуил Поляков.

3. Построена в мавританском стиле

Арон Кодеш (священный ковчег для торы) и большой зал синагоги Pascal Deloche/Getty Images; Legion Media Pascal Deloche/Getty Images; Legion Media

Своим обликом синагога обязана архитектурному критику и искусствоведу Василию Стасову: именно он предложил, чтобы она была построена в мавританском стиле, подобно Берлинской синагоге. Конкурсный проект выиграли архитекторы Иван Шапошников и Лев Бахман. Однако эскиз не был утвержден императором, он велел «переделать проект в более скромных размерах».

Строительство затянулось на 10 лет и завершилось лишь к 1893 году. В итоге здание все равно поражает своим размером — и это самая большая синагога России (с молельным залом на 1200 мест) и вторая по величине синагога Европы, после будапештской. Издалека виден и ее огромный купол, и здание выделяется из архитектурного облика города, отличаясь необычным для Петербурга терракотовым цветом и восточным колоритом.

Внутри особенно привлекает внимание богато украшенный Арон Кодеш (священный ковчег вроде алтаря), куда вложены семь свитков Торы, которые внесли сюда при освящении.

4. В советское время закрывалась лишь ненадолго

Решетка у входа в синагогу и лестничный декор Keith Levit/Design Pics/Getty Images Keith Levit/Design Pics/Getty Images

После революции исповедующие иудаизм в России подверглись гонениям, ровно как и представители других религий. И все-таки еврейская община просуществовала до лета 1929 года, когда ее закрыли, обвинив в буржуазности и национализме. 17 января 1930 года власти Ленинграда закрыли и синагогу, также как чрезмерно буржуазную, под предлогом, что евреи-трудящиеся ее не посещают. Но тогда евреи обратились с жалобой во Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), один из важнейших госорганов СССР. И ко всеобщему удивлению, это возымело действие — уже в июне 1930 года синагогу открыли вновь. И все же ценное имущество было изъято: что-то в пользу антирелигиозного музея, а что-то в Госфонд, где хранились все национализированные ценности.

В начале 1940-х власти предприняли еще одну попытка закрыть синагогу — предлагали отдать здание под киноконцертный зал. Это даже почти свершилось, но из-за войны ее так и не закрыли, и не перепрофилировали. Во время блокады в местный двор свозили трупы умерших евреев, которые потом похоронили в братских могилах на еврейском Преображенском кладбище.

5. Отремонтирована к Олимпиаде-80

К трехсотлетию Петербурга была проведена еще одна, уже более масштабная реставрация Legion Media Legion Media

Все советское время синагога была под пристальным вниманием КГБ. Говорят, агенты под прикрытием непременно присутствовали на всех собраниях и службах. При этом когда в Москве было решено провести Олимпийские Игры, ленинградская синагога удивительным образом попала в список главных экскурсионных объектов бывшей столицы. И за два года до Олимпиады-80 она была отремонтирована за государственный бюджет. Впервые со времен революции.

Ну а уже после развала СССР синагога и еврейская община начали новую страницу истории и активное развитие. К трехсотлетию Петербурга в 2003 году была проведена масштабная реставрация здания. И сегодня Большая Хоральная синагога — важный культурный центр для местной еврейской общины, при ней работает детские сады и школы, благотворительная столовая, кошерный магазин и ресторан.

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