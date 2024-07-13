5 фактов о самой большой синагоге России

Большая Хоральная Синагога на Лермонтовском проспектеxstazio/Getty Images
До 1850-х годов в Российской империи действовали жесткие законы о черте оседлости для евреев. (Читайте подробнее о том, где разрешалось селиться евреям, тут). Но император Александр II смягчил ограничения для проживания евреев, и все больше еврейских купцов, ученых, студентов и ремесленников стало переезжать в Москву и конечно, в столицу тех времен — Санкт-Петербург.
Небольшие молельни в городе уже были, но растущей общине, которая насчитывала около 10 тысяч человек понадобился молельный дом побольше. И в 1869 году царь даровал петербургским евреям право построить в городе синагогу. В память об императоре Свадебный зал здесь назвали Александровским.
Барон Гинцбург и синагога в начале XX векаОбщественное достояние; Частное собрание
Здание начали строить лишь в 1883 году. Сначала долго искали подходящее место, которое в итоге нашлось в районе Коломна, недалеко от Мариинского театра.
Далее были проблемы с финансированием, и в итоге БОльшую часть денег выделил барон Гораций Гинцбург, один из богатейших людей империи. Гинцбург происходил из династии банкиров и был консулом герцогства Гессен в Петербурге, где ему и даровали титул барона, а уже Александр II разрешил пользоваться титулом в России. По воспоминаниям поэта Осипа Мандельштама, Гинцбург внес важнейший вклад и в жизнь общины, а на службах в синагоге всегда занимал самое главное и почетное место. Также немалую сумму внес железнодорожный магнат Самуил Поляков.
Арон Кодеш (священный ковчег для торы) и большой зал синагогиPascal Deloche/Getty Images; Legion Media
Своим обликом синагога обязана архитектурному критику и искусствоведу Василию Стасову: именно он предложил, чтобы она была построена в мавританском стиле, подобно Берлинской синагоге. Конкурсный проект выиграли архитекторы Иван Шапошников и Лев Бахман. Однако эскиз не был утвержден императором, он велел «переделать проект в более скромных размерах».
Строительство затянулось на 10 лет и завершилось лишь к 1893 году. В итоге здание все равно поражает своим размером — и это самая большая синагога России (с молельным залом на 1200 мест) и вторая по величине синагога Европы, после будапештской. Издалека виден и ее огромный купол, и здание выделяется из архитектурного облика города, отличаясь необычным для Петербурга терракотовым цветом и восточным колоритом.
Внутри особенно привлекает внимание богато украшенный Арон Кодеш (священный ковчег вроде алтаря), куда вложены семь свитков Торы, которые внесли сюда при освящении.
Решетка у входа в синагогу и лестничный декорKeith Levit/Design Pics/Getty Images
После революции исповедующие иудаизм в России подверглись гонениям, ровно как и представители других религий. И все-таки еврейская община просуществовала до лета 1929 года, когда ее закрыли, обвинив в буржуазности и национализме. 17 января 1930 года власти Ленинграда закрыли и синагогу, также как чрезмерно буржуазную, под предлогом, что евреи-трудящиеся ее не посещают. Но тогда евреи обратились с жалобой во Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), один из важнейших госорганов СССР. И ко всеобщему удивлению, это возымело действие — уже в июне 1930 года синагогу открыли вновь. И все же ценное имущество было изъято: что-то в пользу антирелигиозного музея, а что-то в Госфонд, где хранились все национализированные ценности.
В начале 1940-х власти предприняли еще одну попытка закрыть синагогу — предлагали отдать здание под киноконцертный зал. Это даже почти свершилось, но из-за войны ее так и не закрыли, и не перепрофилировали. Во время блокады в местный двор свозили трупы умерших евреев, которые потом похоронили в братских могилах на еврейском Преображенском кладбище.
К трехсотлетию Петербурга была проведена еще одна, уже более масштабная реставрацияLegion Media
Все советское время синагога была под пристальным вниманием КГБ. Говорят, агенты под прикрытием непременно присутствовали на всех собраниях и службах. При этом когда в Москве было решено провести Олимпийские Игры, ленинградская синагога удивительным образом попала в список главных экскурсионных объектов бывшей столицы. И за два года до Олимпиады-80 она была отремонтирована за государственный бюджет. Впервые со времен революции.
Ну а уже после развала СССР синагога и еврейская община начали новую страницу истории и активное развитие. К трехсотлетию Петербурга в 2003 году была проведена масштабная реставрация здания. И сегодня Большая Хоральная синагога — важный культурный центр для местной еврейской общины, при ней работает детские сады и школы, благотворительная столовая, кошерный магазин и ресторан.
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