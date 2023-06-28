10 самых красивых синагог России

С тех пор как на рубеже тысячелетий был разрушен единственный иудейский храм, евреи уповают на его восстановление. Пока же этого не произошло, они собираются по всему миру в «домах собрания», то есть синагогах.

Когда-то в России проживало почти 80% всего мирового еврейского населения. Сегодня количество российских евреев практически невозможно достоверно сосчитать. Но они продолжают оказывать заметное влияние на жизнь страны. В более чем ста городах есть свои общины. На Дальнем Востоке есть Еврейская автономная область – реликт утопического проекта Сталина создать советскую «Землю обетованную».

Каждый год под присмотром Федерации еврейских общин России открываются новые синагоги и восстанавливаются исторические. Давайте взглянем на самые интересные.

1. Московская хоральная синагога

A. Savin, WikiCommons A. Savin, WikiCommons

В 1850-х годах император Александр II смягчил законы еврейской черты оседлости. Приобретя статус купца первой гильдии, евреи могли уже жить вне черты оседлости. Позже в крупные города, в том числе Москву и Петербург, разрешили переезжать и ученым, студентам и ремесленникам.

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Городское еврейское население стало расти, и глава московской общины Лазарь Поляков попросил у градоначальника разрешение на строительство молельного дома. Поляков сам выделил деньги, и строительство было завершено еще в 1891 году. Синагогу венчает купол со звездой Давида.

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Из-за нового витка антисемитизма для верующих синагога открылась лишь в 1906 году. А в советское время снова закрылась. Уже после перестройки здание вновь передали общине, и в 2000-х же синагога была отреставрирована. Это самая большая синагога Москвы (а всего в столице их пять).

2. Синагога на Большой Бронной в Москве

Наталья Гарнелис/TASS Наталья Гарнелис/TASS

Эта синагога в Москве была построена в 1883 году как домашняя частная синагога Лазаря Полякова, главы общины. В 1937 году синагогу закрыли, а после распада СССР ее передали общине любавических хасидов.

Современное здание крайне интересно устроено: главный фасад представляет собой стеклянный витраж, за которым скрывается более старая стена синагоги, а также символическая Стена плача. Необычным архитектурным решением стала угловая башня, окно которой украшено менорой – ханукальным девятисвечником.

Сегодня в синагоге три молельных зала, а также работает высшая талмудическая школа (ешива «Махон Ран») и находится музей памяти евреев, погибших в XX веке.

3. Большая хоральная синагога в Санкт-Петербурге

Тулип (CC BY-SA 4.0) Тулип (CC BY-SA 4.0)

Еще одна синагога, обязанная своим появлением Александру II, который дал на нее разрешение в 1869 году. Синагогу в арабо-мавританском стиле построили только к 1893 году – сначала долго искали средства и место, а потом и долго строили.

Vaija (CC BY-SA 4.0) Vaija (CC BY-SA 4.0)

Молельный дом работал весь советский период, закрываясь лишь на короткое время.

4. Иркутская синагога

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В 2018 году иркутская еврейская община отметила свое 200-летие. Первые евреи в Сибири были ссыльными и каторжанами, а Иркутск был религиозным центром. Местная синагога – ныне старейшая действующая синагога в России.

В советское время синагога долго была закрыта, но после перестройки вновь возвращена иркутской общине.

5. Воронежская синагога

Вадим Швейбиш (CC BY-SA 4.0) Вадим Швейбиш (CC BY-SA 4.0)

В начале XX века в Воронеже жили несколько тысяч евреев (к 1917 году их насчитывалось более 6 тыс.). Синагога в неомавританском стиле была построена в 1903 году. В советское время здание использовали под склад, кроме того, оно пострадало от бомбы во время Второй мировой.

Еврейская община Воронежа (CC BY-SA 4.0) Еврейская община Воронежа (CC BY-SA 4.0)

Синагогу передали еврейской общине вновь только в 1997 году, и после длительной реконструкции, к 110-летию со дня постройки, она вновь открылась для верующих.

6. Самарская хоральная синагога

Сергей Прасолов (CC BY-SA 4.0) Сергей Прасолов (CC BY-SA 4.0)

К концу XIX века в Самаре проживали более тысячи евреев, и они попросили городские власти о строительстве большой синагоги. Молельный дом на тысячу мест – крупнейший в Поволжье – был возведен к 1908 году на средства городских купцов.

В советское время в здании устроили Дом культуры, но в 1990-х вернули обратно общине. Сегодня синагога не действует, она находится на реставрации.

7. Нижегородская синагога

Fruktuz (CC BY-SA 3.0) Fruktuz (CC BY-SA 3.0)

В торговый центр Российской империи – Нижний Новгород еще в первой четверти XIX века приезжало много еврейских купцов. И на территории самой крупной в стране ярмарки даже действовала временная синагога. Постоянную синагогу построили в городе к 1883 году, а в 1910-м была построена еще одна. Действовали еврейские клубы и школы с преподаванием на идише.

Kapustin5777 (CC BY-SA 4.0) Kapustin5777 (CC BY-SA 4.0)

В 1930-е синагога была закрыта для иудеев, но после распада СССР она вернулась к общине. Молельный зал был отреставрирован, также в синагоге появились кошерный ресторан и магазин. Сегодня из 20-тысячного еврейского населения города четверть активно участвует в жизни общины.

8. Биробиджанская синагога «Бейт Менахем»

Свое национально-территориальное образование появилось у евреев на Дальнем Востоке СССР в конце 1920-х. Сегодня в области лишь 1% еврейского населения, но действуют две общины, и у каждой есть своя синагога.

Биробиджанская синагога «Бейт Менахем» была построена в 2004 году к 70-летию области по инициативе общины «Фрейд».

9. Брянская синагога

Синагога была построена в Брянске в 1891 году, но в советское время ее отдали клубу швейной фабрики. В 2010-х годах здание вернули местной общине, и началась длительная реставрация, во время которой в проеме стены нашли тайник со старинными молитвенниками.

В 2023 году синагога вновь открылась для верующих, дав новый импульс жизни брянской общине и став новым культурным и духовным центром.

10. Новая либеральная синагога в Калининграде

Игорь Зарембо/Sputnik Игорь Зарембо/Sputnik

В XIX веке, когда Калининград был еще прусским городом Кёнигсбергом, здесь была построена синагога для местной еврейской общины. Но после прихода к власти нацистов, во время Хрустальной ночи 1938 года, синагога была сожжена.

Игорь Зарембо/Sputnik Игорь Зарембо/Sputnik

В 2018 году на ее месте построили новую синагогу, внешний вид которой вдохновлен архитектурой своей предшественницы. В ней есть не только молельный зал с витражными композициями, но также библиотека и кошерная столовая.

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