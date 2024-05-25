7 самых красивых церквей Санкт-Петербурга

В этом самом европейском городе России вы не найдете милые древнерусские церквушки. Каждый здешний храм - это масштабный архитектурный шедевр.

1. Исаакиевский собор

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Самый большой храм Петербурга и один из крупнейших православных храмов страны. До революции он был кафедральным собором и настоящим духовным центром страны. Строительство по проекту архитектора Огюста де Монферрана растянулось на 40 лет, и в итоге получился храм невероятной красоты в стиле классицизм.

2. Казанский собор

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Колоннаду этого собора начала XIX века видно с Невского проспекта. Это визитная карточка храма - его не перепутать ни с одной другой церковью России. Идея строительство такого храма принадлежала Павлу I - он хотел, чтобы тот был похож на величественный ватиканский Собор Святого Петра.

3. Храм Спаса на Крови

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Эта церковь построена на месте смертельного ранения императора Александра II. В 1881 году террористы их революционной организации бросили бомбу под ноги монарху. Внутри храма сохранили часть мостовой и ограду канала, где произошло событие. Храм уникален и по декору фасада, и по внутреннему убранству, где абсолютно все стены выложены изображениями из мозаики.

4. Николо-Богоявленский морской собор

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Это первый морской собор Российской империи, прихожанами которого были военные моряки. Храм был построен в середине XVIII века ,и это ярчайший пример елизаветинского барокко, совершенно не похожий на церковную архитектуру России, которая была до него.

5. Петропавловский собор

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Собор строили в начале XVIII века в Петропавловской крепости - и это одно из старейших зданий города. С 1725 года именно в этом храме стали хоронить русских императоров. Шпиль Петропавловского собора тянется выше всех других строений исторической части Петербурга. Строгие геометрические формы храма говорят о петровском стиле в архитектуре.

6. Троице-Измайловский собор

A.Savin A.Savin

Огромный голубой купол с золотыми звездами виден из разных частей города. Храм строили на личные деньги Николая I, и именно он пожелал раскрасить купол подобным образом. Строительство завершилось к 1835 году, и стиль ампир этого храма говорит о сильнейшем влиянии Европы.

7. Смольный собор

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Строить монастырь и институт благородных девиц на этом месте императрица Елизавета Петровна велела своему любимому архитектору и специалисту по барокко, Бартоломео Растрелли. Большой Екатерининский дворец в Царском Селе и Зимний дворец в Петербурге также построил он, поэтому Смольный собор нежно голубого цвета очень похож на эти роскошные резиденции. Однако строительство затянулось почти на целый век из-за войн и смерти заказчицы. Заканчивали храм уже при Николае I.

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