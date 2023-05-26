20 главных достопримечательностей Санкт-Петербурга (ФОТО)

Выделить лишь 20 знаковых мест было сложно, ведь культурная столица – вся одна большая достопримечательность. Но мы попытались!

Исторический центр бывшей российской столицы и связанные с ним памятники вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1990 году. Это самый крупный историко-культурный объект перечня. Ниже – лишь основные достопримечательности Санкт-Петербурга, обязательные к знакомству. Также мы добавили в этот перечень несколько новых мест не из списка ЮНЕСКО.

Дворцы

1. Зимний дворец (Государственный Эрмитаж)

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На протяжении более полутора веков Зимний был главным императорским дворцом России. Он стал пятой монаршей резиденцией, которые строились на этом месте с 1712 года. Первой хозяйкой здания стала императрица Екатерина II.

Для хранения ее коллекции полотен и скульптур при царской резиденции построили флигель, получивший название «Эрмитаж». Сегодня главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира – объединяет шесть зданий, включая Зимний дворец.

О сокровищах Эрмитажа мы рассказывали тут, а о том, как НЕ надо планировать визит в этот музей, – здесь.

Читайте также, почему дворец называется Зимним и другие факты о бывшей императорской резиденции.

2. Михайловский дворец (Русский музей)

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Этот дворец известен прежде всего как крупнейшее в мире хранилище произведений русского искусства. В его основу легла частная коллекция императора Александра III – главного покровителя национальной культуры своей эпохи.

Здесь можно подробнее узнать о том, как появился Русский музей.

3. Юсуповский дворец на Мойке

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По роскоши убранства этот особняк мог составить конкуренцию резиденциям членов императорской фамилии. Это был один из 57 дворцов одной из богатейших дворянских семей России князей Юсуповых. Само здание известно и тем, что в нем убили Григория Распутина – старца, приближенного семьи императора Николая II.

Читайте подробнее о Юсуповском дворце.

Мосты

4. Дворцовый мост

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Знаменитый мост Санкт-Петербурга, ставший символом города. Его центральный двукрылый пролет, разведенный в сезон белых ночей (его можно застать за неделю до 21 июня и неделю после), пожалуй, самый фотографируемый объект города.

5. Большеохтинский мост (бывший мост Императора Петра Великого)

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Самый необычный петербургский мост через Неву был сдан в 1911 году. Он имеет две центральные башни и две арки. Мост соединяет две знаковые локации города – Смольный собор и Охтинский мыс, где находилась шведская крепость Ниеншанц, разобранная еще до середины XVIII века.

6. Аничков мост

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Этот трехпролетный неразводной мост через реку Фонтанку украшен композицией «Укрощение коня человеком», состоящей из четырех бронзовых скульптур авторства Петра Клодта. Аничков мост – любимая фотолокация Невского проспекта.

Подробнее об этих и других мостах Санкт-Петербурга.

Храмы

7. Храм Спаса на Крови

Westend61/Getty Images Westend61/Getty Images

Храм был построен на месте убийства императора Александра II: в 1881 году один из членов террористической организации «Народная воля» бросил бомбу под ноги монарху. Это шестое по счету покушение на его жизнь оказалось фатальным.

Строительство храма началось в 1883 году, освящен он был только в 1907-м. Внешне здание напоминает храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Изнутри его стены и своды сплошь покрыты мозаичными полотнами.

8. Исаакиевский собор

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Построенный в 1858 году Исаакиевский собор «наследовал» трем предыдущим храмам, расположенным на этом месте с 1710 года (напомним, что Петербург был основан в 1703 году). Возведение собора заняло 40 лет. Высота здания – 101,5 метра, на уровне 43 метров над землей находится колоннада, откуда открывается панорамный вид на город.

Храм Спаса на Крови и Исаакиевский собор работают как музеи. В выходные и по церковным праздникам здесь проходят богослужения, которые можно посетить бесплатно.

9. Казанский собор

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Кафедральный собор, расположенный в центре Невского проспекта, почитается как памятник русской воинской славы. Он был освящен в 1811 году, за год до победы в Отечественной войне 1812 года. Позднее сюда были доставлены военные трофеи, в 1813 году в левом приделе собора был захоронен главнокомандующий русской армией в этой войне фельдмаршал Михаил Кутузов. Здесь хранится одна из самых чтимых святынь Русской православной церкви – Казанская икона Божией Матери.

Набережные

10. Дворцовая набережная

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Самая парадная набережная Санкт-Петербурга занимает менее 2 километров. Вдоль нее расположены Зимний дворец и здания Государственного Эрмитажа, Летний сад, Мраморный дворец (филиал Русского музея) и другие примечательные дворцы и особняки. С набережной открывается вид на Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова.

11. Стрелка Васильевского острова

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Центральную часть архитектурного ансамбля стрелки формируют здания Биржи, Зоологического музея, Музея почвоведения и сквер со знаменитыми Ростральными колоннами: они служили маяками порта, который находился здесь до 1885 года. По обе стороны от стрелки раскинуты Дворцовый и Биржевой мосты.

12. Севкабель-порт

Ev shkl (CC BY-SA 4.0) Ev shkl (CC BY-SA 4.0)

Самая модная набережная города расположена на территории общественного пространства, открытого на месте первого в России кабельного завода. С нее открывается вид на Вантовый мост через корабельный фарватер, Морской вокзал, а также порт и краны Канонерского судоремонтного завода.

Резиденты Севкабель-порта – кафе, рестораны, дизайнерские магазины. Здесь также проводятся выставки, экскурсии, концерты, фестивали и маркеты.

Площади

13. Дворцовая площадь

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Главная площадь города: здесь расположены Зимний дворец, здание Главного штаба (поделенное между Государственным Эрмитажем и военным ведомством), а также другие объекты Эрмитажа. В центре площади расположена увенчанная ангелом Александровская колонна.

Подробнее об ангеле и других фантастических созданиях Петербурга.

В 1924 году власти страны рассматривали возможность заменить скульптуру ангела на статую умершего в том году Ленина, но так и не решились на это. Сегодня на Дворцовой площади проводят главные городские массовые мероприятия.

14. Сенатская площадь

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Площадь получила свое название по зданию Сената – высшего органа государственной власти Российской империи (ныне здание занимает Конституционный суд РФ). Здесь же находится Медный всадник – памятник, открытый в 1782 году и посвященный Петру I.

Читайте 10 фактов о Медном всаднике – знаменитом символе города.

В 1925 году Сенатская была переименована в площадь Декабристов – в честь членов дворянских тайных обществ, устроивших на этом месте восстание в декабре 1825 года. Столетие попытки государственного переворота с целью упразднить самодержавие и ликвидировать крепостное право отмечалось в СССР весьма масштабно. Оригинальное название было возвращено площади в 2008 году.

15. Марсово поле

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Со времен Петра I на этом месте, которое представляло собой большой луг, устраивали парады и смотры войск, а позднее начали проводить и спортивные праздники. Название «Марсово поле» – в честь древнеримского бога войны – закрепилось только в 1805 году.

В апреле 1917 года здесь появились братские могилы убитых в ходе Февральской революции (23–27 февраля 1917 года).

В ноябре 1918 года Марсово поле, которое превратили в некрополь большевиков, переименовали в площадь Жертв Революции: захоронения здесь производили до 1933 года. В 1942 году, во время блокады Ленинграда, площадь была отдана под огороды. В 1944 году ей вернули историческое название, а в 1957-м здесь появился первый на территории СССР официальный Вечный огонь, от которого спустя 10 лет зажгли огонь на Могиле Неизвестному Солдату в Москве.

Сады и общественные пространства

16. Летний сад

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Этот парк, заложенный Петром I в 1704 году, занимает небольшой остров. Первоначально здесь была закрытая для посторонних летняя резиденция монарха, устроенная по образцу парка Версаля. По указанию основателя парк был украшен мраморными скульптурами авторства итальянских мастеров (ныне в Летнем саду можно увидеть их копии) и фонтанами, утраченными из-за наводнения 1777 года и восстановленными только в XXI веке. Для широкой публики Летний сад впервые открыла дочь Петра императрица Елизавета в 1752 году.

17. Остров Новая Голландия

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Наряду с Севкабель-портом еще одно модное общественное пространство, открытое на месте бывшего промышленного объекта. В петровские времена здесь сушили лес, предназначенный для строительства кораблей. Позднее тут же появилась тюрьма, затем – объекты военно-морского ведомства.

Сейчас в здании морской тюрьмы работают бутики и рестораны, в доме коменданта – детский центр, на лужайке в центре острова летом проводят фестивали, а зимой заливают каток.

18. Михайловский сад

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Этот сад появился на карте Санкт-Петербурга по указу Петра I одновременно с расположенным неподалеку Летним садом. Он примыкает к Михайловскому дворцу (Русскому музею) и Спасу на Крови, представляет собой небольшой парк с широкими аллеями и небольшим прудом.

19. Ботанический сад

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Один из старейших ботанических садов России. Его коллекция начала складыватьсяв XVIII веке после того, как Петр I перенес столицу в Санкт-Петербург и дал распоряжение о создании Аптекарского огорода. В комплекс входят оранжереи, парк с японским садом, музей и питомник растений.

20. Петропавловская крепость

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История Санкт-Петербурга началась на Заячьем острове со строительства этой крепости, не участвовавшей ни в одном сражении. Дата ее закладки – 27 мая 1703 года – считается днем основания города.

По периметру острова выстроена система фортификационных сооружений, внутри него расположены Петропавловской собор – усыпальница российских императоров, действующий с 1724 года Монетный двор, бывшая тюрьма для политических преступников, офицерские и инженерные дома и другие строения. Ныне их занимают музейные экспозиции. По традиции с 1873 года каждый полдень с Нарышкина бастиона крепости производится артиллерийский сигнальный выстрел.

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