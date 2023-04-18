Как происходили все семь покушений на Александра II

Шесть раз террористам мешала то нелепая случайность, то верноподданные, защищавшие царя. Но к седьмому финальному покушению царь буквально подошёл на своих ногах, несмотря на протесты «личников» из его охраны.

16 апреля 1866 произошёл первый революционный теракт в России – Каракозов стрелял в императора Александра Николаевича.

1. Дмитрий Каракозов, Санкт-Петербург, 16 апреля 1866

Выстрел Каракозова. Советская почтовая открытка Public domain Public domain

В погожий день император гулял в Летнем Саду. Когда он вышел из ворот, чтобы сесть в экипаж, из окружавшей императора толпы зевак раздался выстрел.

26-летний Дмитрий Каракозов писал в своей прокламации (найдена в кармане): «Погибает мой любимый народ, и вот я решил уничтожить царя-злодея». По руке с пистолетом ударил 28-летний мастер-картузник Осип Комиссаров, выстрел ушел выше.

Царь пригласил Осипа в Зимний дворец на прием тем же вечером, и возвел его в дворяне. Каракозов был повешен в сентябре 1866. Комиссаров из-за своей известности и неожиданного богатства впоследствии совершил самоубийство в приступе безумия.

2. Антон Березовский, Париж, 6 июня 1867

Покушение на Александра в Париже: в коляске Александр с сыновьями и Наполеоном III, стреляет Антон Березовский Legion Media Legion Media

Император Александр с сыновьями Владимиром и Александром посещал во Франции Наполеона III.

Во время прогулки в открытом экипаже по императору выстрелил поляк Антон Березовский, но его оружие взорвалось у него в руке, пострадал лишь сам стрелок.

Мотив – месть Александру за подавление польского восстания 1863 года. Березовский был отправлен французским судом на вечную каторгу.

3. Александр Соловьев, Санкт-Петербург, 14 апреля 1879 года

Атака императора Александром Соловьёвым. Иллюстрация из итальянской газеты L'Illustrazione Italiana от 4 мая 1879 Getty Images Getty Images

С утра император гулял возле Зимнего. Охранников на всем маршруте было 7, и они стояли у домов с большими интервалами. Несмотря на два покушения, император считал личную охрану знаком трусости. На набережной Мойки по императору открыл огонь Александр Соловьев – 32-летний отставной чиновник, дворянин, член революционной группы «Земля и воля».

Первый выстрел с 12 шагов мимо, царь начинает бежать по улице, Соловьев за ним, еще два выстрела на бегу, пуля пробивает пальто царя, третий выстрел мимо, жандарм Кох догоняет Соловьева, удар саблей по спине, Соловьев бежит, еще выстрел в царя, его окружает толпа, выстрел в толпу, его хватают, он разжевывает ампулу с цианистым калием, тут же дворцовые медики откачивают его.

Соловьев признался, что «действовал самостоятельно». Его повесили три дня спустя в присутствии около 70 000 человек.

4. «Народная воля», взрыв поезда, Москва, 1 декабря 1879 года

Крушение свитского поезда на станции Калитники, Москва Legion Media Legion Media

Поезд с царской семьей следовал из Крыма. Во втором поезде следовала свита и «обоз» – продукты и вещи. Между Харьковым и Москвой поезда поменяли очередность следования, однако террористы «Народной воли» не знали об этом и вместо вагона царской семьи подорвали вагон с фруктами поезда со свитой. Люди не пострадали.

5. Степан Халтурин, взрыв в Зимнем дворце, 17 февраля 1880

Взрыв в Зимнем дворце 5 (17) февраля 1880, художник Frédéric de Haenen (1853-1928). Getty Images Getty Images

В сентябре 1879, ещё до взрыва поезда, Степан Халтурин по поддельным документам устроился в Зимний плотником. К февралю он частями пронёс в свою каморку 32 килограмма динамита. Через этаж выше над каморкой была столовая, где царь должен был обедать с принцем Гессенским.

Принц опоздал на полчаса, но Халтурин не знал об этом. Взрыв застал царя за много комнат от столовой. В результате взрыва погибло 11 военных, 56 человек было ранено.

Степан Халтурин скрылся неузнанным. Он был повешен в Одессе в 1882 за участие в убийстве прокурора.

6. Николай Рысаков, взрыв кареты царя в Петербурге, 13 марта 1881

Взрыв бомбы Гриневицкого (второй взрыв) на набережной Екатерининского канала Public domain Public domain

Это покушение готовил исполком «Народной воли» под руководством Андрея Желябова. За два дня до назначенной даты он был схвачен, и покушение возглавила Софья Перовская, дочь бывшего губернатора Петербурга.

13 марта днём царь ехал в Михайловский дворец. На пути кареты на набережной Екатерининского канала оказался один из бомбистов-народовольцев Николай Рысаков. Он бросил бомбу под ноги лошадей – карета взорвалась, но царь не пострадал. Рысаков бросился бежать, но его сбили с ног и схватили.

После смерти царя многие считали цареубийцей именно Рысакова, так как реальный убийца не был опознан. Боясь казни, 19-летний юноша сдал своих сообщников, включая Софью Перовскую и вообще всю «Народную волю». Его всё равно повесили вместе с сообщниками 3 апреля 1881 года. На эшафоте Перовская, Желябов и прочие отказались проститься с Рысаковым, назвав его предателем.

7. Игнатий Гриневицкий, убийство царя гранатой, 13 марта 1881

Император с раздробленными ногами после взрыва Гриневицкого Public domain Public domain

Царь вышел из взорванной кареты, подошел к схваченному Рысакову, пошёл в сторону раненых казаков конвоя. Кучер и охрана убеждали царя скорее уезжать, но Александр «чувствовал, что… достоинство требует посмотреть на раненых… и сказать им несколько слов».

В это время 24-летний поляк и член «Народной воли» Игнатий Гриневицкий бросил под ноги императора еще одну бомбу, которая мгновенно взорвалась.

Царю раздробило ноги и его повезли в Зимний дворец, где он через полчаса умер от кровопотери. Гриневицкий тоже получил несовместимые с жизнью травмы и умер в госпитале тем же вечером. На вопрос о настоящей фамилии Игнатий перед смертью ответил «не знаю», и как убийца императора опознан не был. В тексте приговора по делу «первомартовцев» он фигурирует как «умерший 1 марта человек, проживавший под ложным именем Ельникова». Его истинная роль в убийстве стала ясна только через много лет.

Можно ли было спасти императора?

Александр II на смертном одре Getty Images Getty Images

Очнувшись после взрыва, император прошептал «Несите меня во дворец… там умереть». Этим приказом он погубил себя. Как напоминает историк Игорь Зимин, на противоположной стороне канала находился придворный госпиталь, где был в тот момент доступен «снаряд для переливания крови» и дежурили квалифицированные хирурги. Доктор Дворяшин, один из дворцовых врачей, послал за этим снарядом обратно в госпиталь, фактически, на место взрыва, как только царя привезли во дворец. Но, поскольку его везли, не наложив на раздробленные ноги жгут Эсмарха, кровопотеря уже была слишком сильна. Несмотря на получасовые реанимационные мероприятия, император скончался.