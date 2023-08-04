Краткая история евреев в России

Несмотря на весьма отдаленное географическое положение от Израиля, Россия оказалась почти с момента своего появления связана с евреями. Когда князь Владимир в X веке выбирал веру для своего народа, то среди прочего он рассматривал и иудаизм. Сам этот факт говорит о том, что в то время русские уже имели тесный опыт соприкосновения с евреями. В летописи «Повесть временных лет» говорится о том, что в рассказе иудеев Владимира среди прочего смутило, что те были изгнаны со своей земли Израиль и рассеяны по чужим.
Иван Эггинк. Великий князь Владимир выбирает веру, 1822Общественное достояние
Рядом с русскими проживали и древний народ хазары, верхушка которого приняла иудаизм. С этим фактом даже связана гипотеза о том, что все европейские евреи-ашкеназы происходят вовсе не от израильских предков, а от исповедующих иудаизм полукочевых тюркских народов из Хазарского каганата, которые бежали в Европу после распада этого государства в X веке. Впрочем, эту теорию яростно опровергают многие израильские историки.
После изгнания евреев из множества европейских государств в XIV веке они поселились на территории Польши и Литвы, а также современных Украины и Белоруссии (сопредельных Руси того времени). Но на русских землях им долгое время не разрешалось селиться.
Особенно строг был Иван Грозный, и вовсе запретивший евреям въезд в страну. В основном, это было связано с религиозным неприятием людей иной веры. Единственным способом попасть в Россию был переход в православие. Тогда бывшим иудеям разрешалось селиться в России, и они даже получали за это выплаты.
В царствование Петра I отношение в евреям изменилось. Благоволивший всему иностранному и чуждому царь даже приблизил к себе несколько польских евреев, даровав им крупные государственные должности. Например, барон Петр Шафиров был важным дипломатом (в том числе общавшимся с польским королем) и руководителем всей почтой России.
Однако сразу после смерти Петра негативное отношение к евреям вновь вернулось. Вдова царя и новая императрица Екатерина I высылала их из страны. Дочь Петра, Елизавета, продолжила эту политику. Несмотря на то что Сенат убеждал ее пустить еврейских купцов хотя бы временно на ярмарки, в ее указе о «высылке жидов» была такая фраза: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли».
Евреи Одессы, 1876 годДжон Бьюкен Телфер
Свое значительное еврейское население у России появилось в конце XVIII века, когда в состав империи вошли части Польши (там проживало значительное число евреев-ашкенази) и Крым, где с давних времен жили крымские евреи – крымчаки и караимы (местные народы, принявшие иудаизм). Ненадолго Екатерина II позволила предприимчивым польским евреям жить даже в разных городах, торговать, заниматься ремеслами и ростовщичеством.
Однако очень скоро близость даже немногочисленного еврейского населения вызвало крайнее негодование русских. Евреи не хотели ассимилироваться, были очень религиозны (практикуемый иудаизм пугал православных), да и просто раздражали как конкуренты своими небывалыми успехами в коммерции. На евреев жаловались как на эксплуататоров наемного труда и обвиняли их в бедственном положении всех остальных.
Области черты оседлости на западе Российской Империи (1901)Общественное достояние
В 1791 году Екатерина II издала указ о том, что евреи могут проживать только на определенной территории на юго-западе Империи, где они и жили, когда стали частью империи. Это были территории современных Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, Молдавии.
Граница этой территории стала называться «чертой оседлости». Значительная часть евреев говорили на идише и жила в «местечках» – городах для «мещан», то есть торгово-ремесленного сословия. Так местечко Броды в Польше (ныне на Украине) дало фамилию множеству евреев – Бродских (эту фамилию носит и великий русский поэт Иосиф Бродский).
В итоге в конце XIX века в России проживало около 5 миллионов евреев, они были пятым по численности народом страны, почти все они проживали за чертой оседлости и были ограничены в правах. При этом у евреев была высокая рождаемость и относительно неплохие условия жизни. Если в первой четверти XIX века в Российской Империи проживало около половины всего еврейского населения мира, то к концу XIX века в России это цифра достигла 80% (такие цифры приводит израильский историк Шломо Занд в своей книге).
Юдель Пэн «Развод», 1907. Из серии картин о жизни в черте оседлостиОбщественное достояние
Выйти из-за черты оседлости было возможно, но очень сложно. Нужно было стать купцом первой гильдии, получить высшее образование, отслужить в армии или быть приписанным к определенному ремесленному цеху. Постепенно увеличивался и список профессий, которым разрешали селиться за чертой (доктора, фармацевты). При этом поступление их в школы и учебные заведения было осложнено.
Несколько мягче были правила для бухарских и горских евреев, которые жили на Кавказе и в Средней Азии, территориях присоединенных к Империи уже позже возникновения «черты оседлости».
Портрет еврея, из серии «Типы народностей Средней Азии», 1876Кунсткамера/russiainphoto.ru
В Москве евреям долгое время разрешали селиться только в определенном месте (Глебовское подворье, где в конце XIX века появилась первая синагога).
При этом евреям, принявших христианство, даровали все права, которые были у других подданных.
Политика властей в отношении евреев несколько раз менялась. Она либерализовалась при Александре I, который даже освободил евреев новоприобретенных земель от рекрутской повинности. Также царь-освободитель Александр II несколько смягчил законы. Он, например, разрешил общинам строить синагоги вне черты оседлости, и они буквально как грибы появились во многих городах, включая центральную Россию, Москву и Петербург, а также Сибирь, где жило много ссыльных и бывших каторжников.
При Александре II многие евреи добились больших успехов. Так на всю страну стали известны банкиры Гинцбурги, и им даже даровали баронство. Были и крупные еврейские промышленники, вроде сахарных магнатов Бродских.
Евреи беседуют у входа в лавку. Красилов, около 1916 годаОбщественное достояние
Еще с конца XIX века евреи стали активно интегрироваться в культурную жизнь страны и множество известных художников, музыкантов и других выдающихся людей были евреями. Например, художник Исаак Левитан поступил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества – и даже за свои таланты был освобожден от платы за обучение. В итоге именно Левитан достиг невероятных успехов в реалистическом русском пейзаже.
Широкую известность получили также скульптор Марк Антокольский и, например, пианист Антон Рубинштейн. А на рубеже XIX-XX веков, это были уже десятки имен, включая художника Марка Шагала, танцовщицу Иду Рубинштейн. Позже уже в XX веке сформировалась целая плеяда еврейских писателей – Исаак Бабель, Илья Ильф, Осип Мандельштам, Василий Гроссман, Иосиф Бродский, Михаил Жванецкий. Они все были представителями русской культуры, а вот писатель Шолом-Алейхем из украинского местечка, например, стал основоположником литературы на идише. Кстати, в семье петербургского еврея-фармацевта родилась и Алиса Розенбаум, более известная как Айн Рэнд, американская писательница, автор романа «Атлант расправил плечи».
Иосиф БродскийLegion Media
При этом много евреев уже тогда было среди революционно настроенной молодежи, в том числе и в организации «Народная воля», которая стояла за убийством Александра II в 1881 году.
При реакционном царе Александре III политика в отношении евреев ужесточилась, при этом прошли еврейские погромы, на которые власть фактически закрыла глаза. Считалось, что царь и лично был антисемитом. Закрылись некоторые синагоги, которые уже успели построить, и были запрещено строительство новых. Вновь укрепилась черта оседлости.
Исаак Левитан. Над вечным покоем. 1894Третьяковская галерея
Не смягчил политику в отношении евреев и Николай II, взошедший на престол в 1894 году. Из-за участившихся погромов евреи стали массово эмигрировать. Так, в 1903 году Российскую Империю вместе с родителями покинула Голда Меир, в будущем единственная женщина – премьер-министр Израиля и одна из основателей Государства Израиль. Она была родом из Киева, и ее отцу даже было даровано право селиться вне черты оседлости.
Считается, что и сама русская революция была в значительной степени осуществлена молодыми и амбициозными евреями, которые стремились получить доступ к «общественным лифтам». Среди лидеров и важных имен революции было немало евреев: и Лев Троцкий (настоящая фамилия - Бронштейн), и Григорий Зиновьев (Апфельбаум), и Лев Каменев (Розенфельд), и Яков Свердлов.
Лев Троцкий, 1918Рейксмузеум
Большое количество евреев-революционеров способствовали рождению теории коммунистического заговора евреев, на чем позже «сыграют» нацистские пропагандисты, отождествившие большевизм и коммунизм с евреями.
Революция 1917 года и советская власть позволили евреям не только селиться, где они хотят, но и впервые занимать важные государственные посты, получать образование и заниматься любыми профессиями. Одновременно это вызвало и некоторую волну антисемитизма среди противников революции в том числе. Например, известен ярая юдофобия белого генерала Деникина, который фактически благоволил погромам на юге России. Кроме того, если раньше антисемитизм имел скорее религиозный характер, то теперь «жидов» стали недолюбливать и на бытовом уровне (считалось, что они живут лучше за счет других).
Сталин проводил жесткую национальную политику, переселял народы, в том числе и евреев. Он планировал создать на Дальнем Востоке свою советскую «землю обетованную», так появилась Еврейская Автономная область, которая и ныне является регионом России. Правда, проект не удался: немногие добровольно захотели ехать в столь удаленный и суровый край.
Считается, что при Сталине также был новый виток государственного антисемитизма – «Дело врачей» (которых судили за якобы намеренное отравление) часто называют «последним еврейским заговором».
В СССР с иудаизмом боролись также рьяно, как с другими религиями, синагоги позакрывали и отдали помещения под склады или в лучшем случае дома культуры.
Раввин Я. Л. Фишман во время праздника Рош-ха-Шана в Московской Хоральной синагоге, 27 сентября 1973Музей истории евреев в России/russiainphoto.ru
К моменту нападения нацистской Германии в СССР было все еще самое большое число евреев в мире - почти 5 миллионов постоянного населения, а также до полумиллиона беженцев. После войны по разным причинам осталось менее половины из них. Кто-то погиб, кто-то переселился на другие территории, а кто-то репатриировался.
Многие советские евреи стали атеистами и порвали с традициям. С началом оттепели в 1960-х многие евреи в СССР стали чувствовать себя ущемленными. Слово «еврей» в графе «национальность» в советском паспорте было почти как клеймо, его неловко было озвучивать, многих евреев негласно не брали в высшие учебные заведения и не давали им двигаться по карьерной лестнице. Помимо этого существовал и бытовой антисемитизм. Многие стали скрывали свое происхождение и даже подделывать документы. (В частности, из-за этого в будущем у многих были проблемы с репатриацией и отсутствием нужных документов, подтверждающих происхождение).
Проводы отъезжающих в Израиль в аэропорту Шереметьево, 1970-еjewish-museum.ru
Это привело к массовому исходу евреев в Израиль, начиная с 1970-х и особенно активно во время перестройки. Порядка 600 тысяч евреев тогда эмигрировало или репатриировалось из СССР. К слову, население современного Израиля более чем на четверть состоит из выходцев из СССР и говорит по-русски.
Сегодня, согласно всероссийской переписи населения 2020 года, в России проживает более 82 тысяч людей, называющих себя евреями (но так как графу национальности в паспорте отменили, то проверить эту цифру не представляется возможным).
Москва. Верующие во время вечерней праздничной молитвы по случаю Дня спасения и освобождения в Большой хоральной синагогеМихаил Терещенко/TASS
По данным Федерации еврейских общин России, более, чем в 100 городах России есть еврейские общины, в 45 городах – свои раввины. Также по всей стране работают более 30 кошерных ресторанов и магазинов, а также множество детских школ, профильных издательств, СМИ и книжных магазинов.
Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене