Краткая история евреев в России

Почему русская революция 1917 года считалась еврейской и как жилось евреям в СССР?

Несмотря на весьма отдаленное географическое положение от Израиля, Россия оказалась почти с момента своего появления связана с евреями. Когда князь Владимир в X веке выбирал веру для своего народа, то среди прочего он рассматривал и иудаизм. Сам этот факт говорит о том, что в то время русские уже имели тесный опыт соприкосновения с евреями. В летописи «Повесть временных лет» говорится о том, что в рассказе иудеев Владимира среди прочего смутило, что те были изгнаны со своей земли Израиль и рассеяны по чужим.

Иван Эггинк. Великий князь Владимир выбирает веру, 1822 Общественное достояние Общественное достояние

Рядом с русскими проживали и древний народ хазары, верхушка которого приняла иудаизм. С этим фактом даже связана гипотеза о том, что все европейские евреи-ашкеназы происходят вовсе не от израильских предков, а от исповедующих иудаизм полукочевых тюркских народов из Хазарского каганата, которые бежали в Европу после распада этого государства в X веке. Впрочем, эту теорию яростно опровергают многие израильские историки.

Евреи в древней Руси

После изгнания евреев из множества европейских государств в XIV веке они поселились на территории Польши и Литвы, а также современных Украины и Белоруссии (сопредельных Руси того времени). Но на русских землях им долгое время не разрешалось селиться.

Особенно строг был Иван Грозный, и вовсе запретивший евреям въезд в страну. В основном, это было связано с религиозным неприятием людей иной веры. Единственным способом попасть в Россию был переход в православие. Тогда бывшим иудеям разрешалось селиться в России, и они даже получали за это выплаты.

Евреи в Российской империи

В царствование Петра I отношение в евреям изменилось. Благоволивший всему иностранному и чуждому царь даже приблизил к себе несколько польских евреев, даровав им крупные государственные должности. Например, барон Петр Шафиров был важным дипломатом (в том числе общавшимся с польским королем) и руководителем всей почтой России.

Однако сразу после смерти Петра негативное отношение к евреям вновь вернулось. Вдова царя и новая императрица Екатерина I высылала их из страны. Дочь Петра, Елизавета, продолжила эту политику. Несмотря на то что Сенат убеждал ее пустить еврейских купцов хотя бы временно на ярмарки, в ее указе о «высылке жидов» была такая фраза: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли».

Евреи Одессы, 1876 год Джон Бьюкен Телфер Джон Бьюкен Телфер

Свое значительное еврейское население у России появилось в конце XVIII века, когда в состав империи вошли части Польши (там проживало значительное число евреев-ашкенази) и Крым, где с давних времен жили крымские евреи – крымчаки и караимы (местные народы, принявшие иудаизм). Ненадолго Екатерина II позволила предприимчивым польским евреям жить даже в разных городах, торговать, заниматься ремеслами и ростовщичеством.

Однако очень скоро близость даже немногочисленного еврейского населения вызвало крайнее негодование русских. Евреи не хотели ассимилироваться, были очень религиозны (практикуемый иудаизм пугал православных), да и просто раздражали как конкуренты своими небывалыми успехами в коммерции. На евреев жаловались как на эксплуататоров наемного труда и обвиняли их в бедственном положении всех остальных.

«Черта оседлости»

Области черты оседлости на западе Российской Империи (1901) Общественное достояние Общественное достояние

В 1791 году Екатерина II издала указ о том, что евреи могут проживать только на определенной территории на юго-западе Империи, где они и жили, когда стали частью империи. Это были территории современных Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, Молдавии.

Граница этой территории стала называться «чертой оседлости». Значительная часть евреев говорили на идише и жила в «местечках» – городах для «мещан», то есть торгово-ремесленного сословия. Так местечко Броды в Польше (ныне на Украине) дало фамилию множеству евреев – Бродских (эту фамилию носит и великий русский поэт Иосиф Бродский).

В итоге в конце XIX века в России проживало около 5 миллионов евреев, они были пятым по численности народом страны, почти все они проживали за чертой оседлости и были ограничены в правах. При этом у евреев была высокая рождаемость и относительно неплохие условия жизни. Если в первой четверти XIX века в Российской Империи проживало около половины всего еврейского населения мира, то к концу XIX века в России это цифра достигла 80% (такие цифры приводит израильский историк Шломо Занд в своей книге).

Юдель Пэн «Развод», 1907. Из серии картин о жизни в черте оседлости Общественное достояние Общественное достояние

Выйти из-за черты оседлости было возможно, но очень сложно. Нужно было стать купцом первой гильдии, получить высшее образование, отслужить в армии или быть приписанным к определенному ремесленному цеху. Постепенно увеличивался и список профессий, которым разрешали селиться за чертой (доктора, фармацевты). При этом поступление их в школы и учебные заведения было осложнено.

Несколько мягче были правила для бухарских и горских евреев, которые жили на Кавказе и в Средней Азии, территориях присоединенных к Империи уже позже возникновения «черты оседлости».

Портрет еврея, из серии «Типы народностей Средней Азии», 1876 Кунсткамера/russiainphoto.ru

В Москве евреям долгое время разрешали селиться только в определенном месте (Глебовское подворье, где в конце XIX века появилась первая синагога).

При этом евреям, принявших христианство, даровали все права, которые были у других подданных.

Либерализация и усиление еврейского вопроса

Политика властей в отношении евреев несколько раз менялась. Она либерализовалась при Александре I, который даже освободил евреев новоприобретенных земель от рекрутской повинности. Также царь-освободитель Александр II несколько смягчил законы. Он, например, разрешил общинам строить синагоги вне черты оседлости, и они буквально как грибы появились во многих городах, включая центральную Россию, Москву и Петербург, а также Сибирь, где жило много ссыльных и бывших каторжников.

При Александре II многие евреи добились больших успехов. Так на всю страну стали известны банкиры Гинцбурги, и им даже даровали баронство. Были и крупные еврейские промышленники, вроде сахарных магнатов Бродских.

Евреи беседуют у входа в лавку. Красилов, около 1916 года Общественное достояние Общественное достояние

Еще с конца XIX века евреи стали активно интегрироваться в культурную жизнь страны и множество известных художников, музыкантов и других выдающихся людей были евреями. Например, художник Исаак Левитан поступил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества – и даже за свои таланты был освобожден от платы за обучение. В итоге именно Левитан достиг невероятных успехов в реалистическом русском пейзаже.

Широкую известность получили также скульптор Марк Антокольский и, например, пианист Антон Рубинштейн. А на рубеже XIX-XX веков, это были уже десятки имен, включая художника Марка Шагала, танцовщицу Иду Рубинштейн. Позже уже в XX веке сформировалась целая плеяда еврейских писателей – Исаак Бабель, Илья Ильф, Осип Мандельштам, Василий Гроссман, Иосиф Бродский, Михаил Жванецкий. Они все были представителями русской культуры, а вот писатель Шолом-Алейхем из украинского местечка, например, стал основоположником литературы на идише. Кстати, в семье петербургского еврея-фармацевта родилась и Алиса Розенбаум, более известная как Айн Рэнд, американская писательница, автор романа «Атлант расправил плечи».

Иосиф Бродский Legion Media Legion Media

При этом много евреев уже тогда было среди революционно настроенной молодежи, в том числе и в организации «Народная воля», которая стояла за убийством Александра II в 1881 году.

При реакционном царе Александре III политика в отношении евреев ужесточилась, при этом прошли еврейские погромы, на которые власть фактически закрыла глаза. Считалось, что царь и лично был антисемитом. Закрылись некоторые синагоги, которые уже успели построить, и были запрещено строительство новых. Вновь укрепилась черта оседлости.

Исаак Левитан. Над вечным покоем. 1894 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Не смягчил политику в отношении евреев и Николай II, взошедший на престол в 1894 году. Из-за участившихся погромов евреи стали массово эмигрировать. Так, в 1903 году Российскую Империю вместе с родителями покинула Голда Меир, в будущем единственная женщина – премьер-министр Израиля и одна из основателей Государства Израиль. Она была родом из Киева, и ее отцу даже было даровано право селиться вне черты оседлости.

«Еврейская» революция

Считается, что и сама русская революция была в значительной степени осуществлена молодыми и амбициозными евреями, которые стремились получить доступ к «общественным лифтам». Среди лидеров и важных имен революции было немало евреев: и Лев Троцкий (настоящая фамилия - Бронштейн), и Григорий Зиновьев (Апфельбаум), и Лев Каменев (Розенфельд), и Яков Свердлов.

Лев Троцкий, 1918 Рейксмузеум Рейксмузеум

Большое количество евреев-революционеров способствовали рождению теории коммунистического заговора евреев, на чем позже «сыграют» нацистские пропагандисты, отождествившие большевизм и коммунизм с евреями.

Революция 1917 года и советская власть позволили евреям не только селиться, где они хотят, но и впервые занимать важные государственные посты, получать образование и заниматься любыми профессиями. Одновременно это вызвало и некоторую волну антисемитизма среди противников революции в том числе. Например, известен ярая юдофобия белого генерала Деникина, который фактически благоволил погромам на юге России. Кроме того, если раньше антисемитизм имел скорее религиозный характер, то теперь «жидов» стали недолюбливать и на бытовом уровне (считалось, что они живут лучше за счет других).

Сталин проводил жесткую национальную политику, переселял народы, в том числе и евреев. Он планировал создать на Дальнем Востоке свою советскую «землю обетованную», так появилась Еврейская Автономная область, которая и ныне является регионом России. Правда, проект не удался: немногие добровольно захотели ехать в столь удаленный и суровый край.

Считается, что при Сталине также был новый виток государственного антисемитизма – «Дело врачей» (которых судили за якобы намеренное отравление) часто называют «последним еврейским заговором».

Советские евреи

В СССР с иудаизмом боролись также рьяно, как с другими религиями, синагоги позакрывали и отдали помещения под склады или в лучшем случае дома культуры.

Раввин Я. Л. Фишман во время праздника Рош-ха-Шана в Московской Хоральной синагоге, 27 сентября 1973 Музей истории евреев в России/russiainphoto.ru

К моменту нападения нацистской Германии в СССР было все еще самое большое число евреев в мире - почти 5 миллионов постоянного населения, а также до полумиллиона беженцев. После войны по разным причинам осталось менее половины из них. Кто-то погиб, кто-то переселился на другие территории, а кто-то репатриировался.

Многие советские евреи стали атеистами и порвали с традициям. С началом оттепели в 1960-х многие евреи в СССР стали чувствовать себя ущемленными. Слово «еврей» в графе «национальность» в советском паспорте было почти как клеймо, его неловко было озвучивать, многих евреев негласно не брали в высшие учебные заведения и не давали им двигаться по карьерной лестнице. Помимо этого существовал и бытовой антисемитизм. Многие стали скрывали свое происхождение и даже подделывать документы. (В частности, из-за этого в будущем у многих были проблемы с репатриацией и отсутствием нужных документов, подтверждающих происхождение).

Проводы отъезжающих в Израиль в аэропорту Шереметьево, 1970-е jewish-museum.ru

Это привело к массовому исходу евреев в Израиль, начиная с 1970-х и особенно активно во время перестройки. Порядка 600 тысяч евреев тогда эмигрировало или репатриировалось из СССР. К слову, население современного Израиля более чем на четверть состоит из выходцев из СССР и говорит по-русски.

Евреи в современной России

Сегодня, согласно всероссийской переписи населения 2020 года, в России проживает более 82 тысяч людей, называющих себя евреями (но так как графу национальности в паспорте отменили, то проверить эту цифру не представляется возможным).

Москва. Верующие во время вечерней праздничной молитвы по случаю Дня спасения и освобождения в Большой хоральной синагоге Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

По данным Федерации еврейских общин России, более, чем в 100 городах России есть еврейские общины, в 45 городах – свои раввины. Также по всей стране работают более 30 кошерных ресторанов и магазинов, а также множество детских школ, профильных издательств, СМИ и книжных магазинов.

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