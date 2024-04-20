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10 культовых женских персонажей советского кино

Тексты
Александра Гузева
Роковая красотка, спортсменка, недалекая кокетка, проститутка... Как получилось, что эти советские киногероини так полюбились, что их любят до сих пор?

И не пропустите первую часть, где мы рассказывали о самых культовых мужских образах.

1. Эллочка-людоедка из «Двенадцати стульев»

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1971

Эту безвкусную дамочку интересуют лишь мода и безделушки. Она живет за счет мужа, а в ее словарном запасе от силы 30 слов. Однако яркие междометия и словечки вроде «Хо-хо!», «Блеск!» или «Мрак!» выражают все оттенки ее мыслей и чувств. Героиня культового романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сыгранная Натальей Воробьевой в экранизации Леонида Гайдая 1971 года, стала особенно известной.

2. Людмила Прокофьевна из «Служебного романа»

Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1977

Серьезная женщина, которую играет Алиса Фрейндлих, — директор большого советского учреждения. Она не пользуется косметикой, одевается в строгие невзрачные костюмы, ее походка напоминает скорее мужскую Ее боятся сотрудники и даже представить себе не могут, что этой «старухе» на самом деле всего 36 лет. Но даже такого склада дама в одночасье меняется, когда встречает свою любовь.

3. «Гостья из будущего» Алиса Селезнева

Павел Арсенов/Киностудия имени М. Горького, 1984

Девочка с голубыми глазами и звонким голосом в исполнении Наташи Гусевой в 1980-х покорила всю страну. «Неземная» Алиса из фантастических повестей Кира Булычева — дочь космического зоолога. Она побывала уже на других планетах и в будущем, при этом сейчас учится в советской школе и носит пионерский галстук.

4. Ляля из «Подкидыша»

Sputnik

Знаменитая роль легендарной Фаины Раневской запомнилась более всего фразой «Муля, не нервируй меня», обращенной ее героиней к мужу. Эту фразу актриса потом всю жизнь слышала на улицах. Есть и легенда, что даже генсек Леонид Брежнев произнес ее, вручая артистке орден.

5. Тося из «Девчат»

Sputnik

Юная комсомолка из детдома (в исполнении Надежды Румянцевой) приехала на большую стройку — фактически оказалась во взрослой жизни. Она учится общаться с подругами-соседками и, конечно, с мужчинами. Одновременно всего боится, но и остается быть верной самой себе. А насмотревшись на сложные отношения других, она говорит культовую фразу, что никогда не выйдет замуж, ведь одной спокойнее: «Хочу халву ем, хочу — пряники».

6. Нина из«Кавказской пленницы»

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1967

Героиня, известная как «студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, просто красавица». В исполнении Натальи Варлей, Нина из эксцентричной комедии Гайдая — настоящий эталон советской девушки. Она одна ходит в сложнейшие туристические походы и одна может противостоять бандитам, которые похитили ее, чтобы выдать замуж.

7. Миледи из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1978

Приключенческий роман Александра Дюма в России любят настолько, что считают почти что родным. А советская экранизация стала по-настоящему культовой. Миледи в исполнении Маргариты Тереховой — роковая женщина и главная злодейка советского кино. А ее обнаженное плечо с лилией поражало воображение всех советских мужчин.

8. Управдом Варвара Плющ из «Бриллиантовой руки»

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1969

Сатирический образ этой принципиальной советской женщины, блюстительницы порядка и нравов, доведен до абсурда. Она в прямом смысле сует свой нос в чужие личные дела и следит за каждым вокруг. Гениальная роль Нонны Мордюковой более всего запомнилась фразой «Наши люди в булочную на такси не ездят».

9. Вера из «Маленькой Веры»

Global Look Press

Молодой актрисе Наталье Негоде роль в этом фильме принесла настоящую известность, даже немного скандальную. Ведь это был первый советский фильм с эротическими сценами. А фигура разгульной Веры стала одним из символов перестройки.

10. Таня Зайцева из «Интердевочки»

В. Мапешин/Sputnik

Днем Таня (в исполнении Елены Яковлевой) — медсестра, а по ночам — валютная проститутка, которая охотится на иностранцев. Один из самых популярных фильмов перестройки изобразил новые реалии и поразил публику новыми ценностями и условиями, когда «хорошая» девочка так зарабатывает на жизнь, при этом весьма цинична и не стыдится происходящего.

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