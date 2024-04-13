10 культовых мужских персонажей советского кино

Хладнокровный отважный разведчик, чудаковатый студент, подвыпивший холостяк и принципиальный следователь. Как получилось, что эти советские киногерои так полюбились публике, что их цитируют и в современной России?

1. Штирлиц из «Семнадцать мгновений весны»

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица Татьяна Лиознова/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1973 Татьяна Лиознова/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1973

Штирлиц — советский разведчик, который внедрился во время войны в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Герой, эталон выдержки и спокойствия, сыгранный Вячеславом Тихоновым, вызвал невероятное уважение и доверие у публики. Народная любовь проявилась и во множестве анекдотов, которые родились после выхода сериала в 1973 году.

2. Шурик из комедий Гайдая

Образцовый советский студент очень полюбился публике потому, что буквально у каждого был похожий знакомый. Он максимально честный, немного наивный и простоватый, местами чудаковатый. Впервые образ Шурика появляется в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», потом выходит «Кавказская пленница» и уже позврослевший Шурик появляется в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Актер Александр Демьяненко стал «заложником» образа и не сыграл других значимых ролей. Всю жизнь его даже на улицах называли Шуриком.

3. Трус, Балбес и Бывалый из комедий Гайдая

Главная советская кинотроица: Вицин, Никулин и Моргунов Леонид Гайдай/Мосфильм, 1962 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1962

Эта троица мелких хулиганов и алкоголиков в гениальном исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова появляется сразу в нескольких фильмах (впервые в короткометражках «Пёс Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики»). И непременно вместе. Они полюбились публики едва ли не больше, чем сам Шурик, против которого они время от времени выступают. . Каждый имеет яркое амплуа, емко отраженное в их кличках. В Москве даже есть Музей трёх актёров, посвященный этому комичному трио, и несколько памятников им же.

4. Остап Бендер из «Двенадцати стульев»

Андрей Миронов и Арчил Гомиашвили в роли Бендера Марк Захаров/ТО "Экран", 1976; Леонид Гайдай/Мосфильм, 1971 Марк Захаров/ТО "Экран", 1976; Леонид Гайдай/Мосфильм, 1971

Главный авантюрист советской литературы, невероятный харизматик и источник емких красочных цитат. В советском кино герой проявился сразу в двух экранизациях, и до сих пор зрители делятся на тех, кто фанатеет от исполнения Андрея Миронова и тех, кто без ума от Арчила Гомиашвили. А вы на чьей стороне?

5. Юрий Деточкин из«Берегись автомобиля»

Иннокентий Смоктуновский в роли Юрия Деточкина Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1966 Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1966

Его называют советским Робином Гудом — крал у богатых в пользу бедных. Благородный вор (в гениальном исполнении Иннокентия Смоктуновского) вызывает симпатию не только у публики, но даже у советского милиционера, который должен поймать преступника.

6. Доцент из «Джентльменов удачи»

«Доцент» Евгений Леонов Александр Серый/Мосфильм, 1971 Александр Серый/Мосфильм, 1971

Простой педагог из детского сада очень похож на криминального авторитета. И милиция просит его «сыграть» бандита, сесть в тюрьму, внедриться в банду и навести на след украденного шлема Александра Македонского. «Пасть порву, моргалы выколю», — фраза в исполнении актера Евгения Леонова стала советским мемом.

7. Глеб Жеглов из «Место встречи изменить нельзя»

Владимир Высоцкий в роли Глеба Жеглова Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1979 Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1979

Советский сыщик в исполнении великого поэта Владимира Высоцкого — образец честности, отваги, мужества и непримиримой борьбы с криминалом. Когда премьера сериала шла по телевизору, в стране даже сократилась преступность — все прильнули к экранам.

8. Д'Артаньян, «Д’Артаньян и три мушкетера»

Михаил Боярский в роли д'Артаньяна Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1979 Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1979

Приключенческий роман Александра Дюма в России любят настолько, что считают почти что своим, родным. А советская экранизация стала настолько культовой, что никто уже не может себе представить другого исполнителя, кроме как Михаила Боярского. Актер всю жизнь плотно ассоциируется со своим киногероем и яркими фразами, вроде «Тысяча чертей!»

9. Женя Лукашин из «Иронии судьбы»

Андрей Мягков в роли Жени Лукашина Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1975 Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1975

Никто из советских актеров так мастерски не играет пьяного человека, как Андрей Мягков в роли Жени Лукашина из культовой трагикомедии. Почти 40-летний холостяк перед Новым Годом выпивает лишнего и оказывается по ошибке в квартире незнакомой женщины. Сначала он ей отвратителен, но постепенно между ними появляется искра.

10. Шерлок Холмс из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса Игорь Масленников/Ленфильм, 1980 Игорь Масленников/Ленфильм, 1980

Советский Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова считается лучшим не только на просторах бывшего СССР. Его заслуги признали даже на родине его «отца» Артура Конан Дойла, наградив актера орденом Британской Империи. Удивительным образом Лондон, «сыгранный» в сериале Таллинном и Петербургом, тоже получился очень неплохо.

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