10 культовых мужских персонажей советского кино

Вячеслав Тихонов в роли ШтирлицаТатьяна Лиознова/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1973
Штирлиц — советский разведчик, который внедрился во время войны в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Герой, эталон выдержки и спокойствия, сыгранный Вячеславом Тихоновым, вызвал невероятное уважение и доверие у публики. Народная любовь проявилась и во множестве анекдотов, которые родились после выхода сериала в 1973 году.
Образцовый советский студент очень полюбился публике потому, что буквально у каждого был похожий знакомый. Он максимально честный, немного наивный и простоватый, местами чудаковатый. Впервые образ Шурика появляется в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», потом выходит «Кавказская пленница» и уже позврослевший Шурик появляется в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Актер Александр Демьяненко стал «заложником» образа и не сыграл других значимых ролей. Всю жизнь его даже на улицах называли Шуриком.
Главная советская кинотроица: Вицин, Никулин и МоргуновЛеонид Гайдай/Мосфильм, 1962
Эта троица мелких хулиганов и алкоголиков в гениальном исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова появляется сразу в нескольких фильмах (впервые в короткометражках «Пёс Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики»). И непременно вместе. Они полюбились публики едва ли не больше, чем сам Шурик, против которого они время от времени выступают. . Каждый имеет яркое амплуа, емко отраженное в их кличках. В Москве даже есть Музей трёх актёров, посвященный этому комичному трио, и несколько памятников им же.
Андрей Миронов и Арчил Гомиашвили в роли БендераМарк Захаров/ТО "Экран", 1976; Леонид Гайдай/Мосфильм, 1971
Главный авантюрист советской литературы, невероятный харизматик и источник емких красочных цитат. В советском кино герой проявился сразу в двух экранизациях, и до сих пор зрители делятся на тех, кто фанатеет от исполнения Андрея Миронова и тех, кто без ума от Арчила Гомиашвили. А вы на чьей стороне?
Иннокентий Смоктуновский в роли Юрия ДеточкинаЭльдар Рязанов/Мосфильм, 1966
Его называют советским Робином Гудом — крал у богатых в пользу бедных. Благородный вор (в гениальном исполнении Иннокентия Смоктуновского) вызывает симпатию не только у публики, но даже у советского милиционера, который должен поймать преступника.
«Доцент» Евгений ЛеоновАлександр Серый/Мосфильм, 1971
Простой педагог из детского сада очень похож на криминального авторитета. И милиция просит его «сыграть» бандита, сесть в тюрьму, внедриться в банду и навести на след украденного шлема Александра Македонского. «Пасть порву, моргалы выколю», — фраза в исполнении актера Евгения Леонова стала советским мемом.
Владимир Высоцкий в роли Глеба ЖегловаСтанислав Говорухин/Одесская киностудия, 1979
Советский сыщик в исполнении великого поэта Владимира Высоцкого — образец честности, отваги, мужества и непримиримой борьбы с криминалом. Когда премьера сериала шла по телевизору, в стране даже сократилась преступность — все прильнули к экранам.
Михаил Боярский в роли д'АртаньянаГеоргий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1979
Приключенческий роман Александра Дюма в России любят настолько, что считают почти что своим, родным. А советская экранизация стала настолько культовой, что никто уже не может себе представить другого исполнителя, кроме как Михаила Боярского. Актер всю жизнь плотно ассоциируется со своим киногероем и яркими фразами, вроде «Тысяча чертей!»
Андрей Мягков в роли Жени ЛукашинаЭльдар Рязанов/Мосфильм, 1975
Никто из советских актеров так мастерски не играет пьяного человека, как Андрей Мягков в роли Жени Лукашина из культовой трагикомедии. Почти 40-летний холостяк перед Новым Годом выпивает лишнего и оказывается по ошибке в квартире незнакомой женщины. Сначала он ей отвратителен, но постепенно между ними появляется искра.
Василий Ливанов в роли Шерлока ХолмсаИгорь Масленников/Ленфильм, 1980
Советский Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова считается лучшим не только на просторах бывшего СССР. Его заслуги признали даже на родине его «отца» Артура Конан Дойла, наградив актера орденом Британской Империи. Удивительным образом Лондон, «сыгранный» в сериале Таллинном и Петербургом, тоже получился очень неплохо.
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