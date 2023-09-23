10 лучших советских фильмов для детей

В СССР внимательно относились к воспитанию нового поколения. Кино для детей и подростков должно было привить будущим строителям коммунизма правильные ценности.

1. Королевство кривых зеркал (1963)

Александр Роу/Киностудия им. М. Горького, 1963 Александр Роу/Киностудия им. М. Горького, 1963

Сказка о том, как непослушная девочка Оля прямо из своей квартиры попадает в волшебный зазеркальный мир, где встречается со своим альтер-эго – Яло. В этом мире все названия перевернуты: короля зовут Йагупоп (Попугай), а его главных министров – Абаж (Жаба) и Нушрок (Коршун). Оля и Яло сталкиваются со злом и различными препятствиями, чтобы спасти от казни мальчика по имени Гурд (Друг).

Успешно возвращаясь домой, Оля говорит бабушке, что посмотрела на себя со стороны и теперь будет вести себя хорошо.

Смотрите фильм тут.

2. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен… (1964)

Элем Климов/«Мосфильм», 1964 Элем Климов/«Мосфильм», 1964

Лето, пионерский лагерь. Строгий директор Дынин следует всем правилам (пусть даже абсурдным) и исключает пионера Костю за проступок. Но мальчик не уезжает из лагеря, а тайно живет под трибуной, куда друзья бегают к нему в гости. В это время весь лагерь готовится к концерту по случаю родительского дня…

Комедия Элема Климова столкнулась с серьезной цензурой из-за излишней сатиры (фильм высмеял даже кукурузу, которую особенно культивировал Никита Хрущев). Но именно Хрущеву фильм очень понравился, и он лично допустил его к прокату. Сегодня это один из самых любимых фильмов у всех, кто вырос в СССР, и самая смешная комедия о пионерских лагерях.

Смотрите фильм тут.

3. Морозко, 1965

Александр Роу/Киностудия им. М. Горького, 1964 Александр Роу/Киностудия им. М. Горького, 1964

Фильм по мотивам народной сказки про Морозко чем-то напоминает сюжет Золушки. Злая мачеха не любит Настеньку, скромную красавицу-дочь своего мужа от первого брака. Зато потакает капризам собственной избалованной дочери Марфуши и хочет выдать ее замуж за красавца Ивана, которому понравилась Настенька.

Мачеха велит мужу увезти Настеньку в лес зимой, чтобы та замерзла. Но девушку спасает Дед Мороз, бродивший по лесу и удивившийся, что на вопрос «Тепло ли тебе, девица?» замерзающая скромница отвечает утвердительно.

В 1965 году фильм выиграл Гран-при молодежной программы Венецианского кинофестиваля, а позже получил Всесоюзную премию на родине.

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4. Мама, 1976

Элизабета Бостан/«Мосфильм», 1976 Элизабета Бостан/«Мосфильм», 1976

Музыкальный фильм стал вольной интерпретацией сказки про волка и семеро козлят. Пока мать-коза отправляется за покупками, волк похищает козлят и требует выкуп. В главных ролях – звездные Людмила Гурченко и Михаил Боярский.

В 1977 году фильм совместного советско-французско-румынского производства получил специальный приз жюри «Серебряный кубок» на кинофестивале для детей и юношества в Венеции.

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5. Приключения Буратино, 1976

Леонид Нечаев/«Беларусьфильм», 1975 Леонид Нечаев/«Беларусьфильм», 1975

Этот культовый двухсерийный музыкальный фильм был создан по мотивам повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», которая в свою очередь вольный пересказ «Пиноккио» Карло Коллоди. Правда, у Буратино в отличие от его итальянского собрата не растет нос, когда он лжет.

В фильме снималось целое созвездие знаменитых актеров, от Владимира Басова и Ролана Быкова до Рины Зеленой. Музыку к фильму написал известный композитор кино Алексей Рыбников.

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6. Приключения Электроника (1979)

Константин Бромберг/Гостелерадио СССР, 1979 Константин Бромберг/Гостелерадио СССР, 1979

В СССР профессор Громов создает робота с искусственным интеллектом – Электроника. Он выглядит как обычный мальчик и ходит в школу, где демонстрирует невероятные знания и быструю обучаемость. Электроник начинает испытывать даже чувства и дружит с другими детьми, вот только бандиты крадут его, чтобы использовать в своих криминальных целях.

Этот музыкальный трехсерийный фильм стал культовым, а песни оттуда – невероятно популярными. Одна из самых известных – «Крылатые качели» Юрия Энтина и композитора Евгения Крылатова.

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7. Сказка странствий, 1982

Александр Митта/«Мосфильм», 1982 Александр Митта/«Мосфильм», 1982

В вымышленном княжестве жил мальчик Май, который обладал волшебной способностью находить золото. Но каждый раз, когда он ей пользовался, у него болела голова, поэтому сестра Марта запрещала ему это делать и они жили в нищете. Как-то раз злодей Горгон похитил мальчика, чтобы использовать его суперспособность, и тогда храбрая сестра отправилась на поиска брата, вот только нашла его уже спустя 10 лет странствий.

Фильм Александра Митты, снятый совместно с Чехословакией и Румынией, совмещает элементы фэнтези, сказки, а также имеет серьезный философский подтекст. Поэтому часто он атрибутируется как картина для взрослых.

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8. Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные, 1983

Владимир Алеников/Одесская киностудия, 1983 Владимир Алеников/Одесская киностудия, 1983

Двое друзей-пионеров – храбрый Петя Васечкин и застенчивый Вася Петров – влюблены в одноклассницу Машу Старцеву. Каждый пытается продемонстрировать девочке свои таланты и самоутвердиться (нередко за счет другого).

«Петров и Васечкин» стал одним из любимых фильмов всех советских пионеров. Двухсерийная комедия полна музыки и песен, а также театрализованных постановок, в которых участвуют дети. Фильм имеет продолжение – «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» вышли в 1984-м.

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9. Мэри Поппинс, до свидания (1983)

Леонид Квинихидзе/Гостелерадио СССР, 1983 Леонид Квинихидзе/Гостелерадио СССР, 1983

Фильм-мюзикл, прославивший на весь СССР произведения английской писательницы Памелы Трэверс о необычной няне Мэри Поппинс. Она строгая, но справедливая, может разговаривать с птицами и у нее прекрасно получается воспитывать детей, которые с интересом и восторгом смотрят на нее.

Главную роль сыграла Наталья Андрейченко, а пела за нее в фильме Татьяна Воронина. Картина подарила СССР несколько бессмертных хитов, самый известный из которых «Ветер перемен».

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10. Гостья из будущего (1984)

Павел Арсенов/Киностудия им. М. Горького, 1984 Павел Арсенов/Киностудия им. М. Горького, 1984

Школьник Коля Герасимов случайно переносится на сто лет вперед во времени. Он гуляет по Москве будущего и знакомится с прекрасной девочкой Алисой Селезневой, дочерью профессора.

Пятисерийный научно-фантастический фильм основан на повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Его показали в кино во время школьных каникул, и он тут же снискал успех у юных зрителей. В Алису Селезневу была влюблена вся страна, а песня из фильма «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко!» стала хитом на все времена.

Смотрите тут.

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