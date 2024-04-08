10 фактов, которые нужно знать о московском парке «Зарядье»

Самый современный парк столицы находится недалеко от Кремля. Как он появился и чем там можно там заняться?

1 Хранит остатки средневековой столицы

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Название «Зарядье» обозначает, что этот район, расположенный за Кремлем, между Москвой-рекой и Варваркой, находится «за рядами» – торговлю здесь вели с XII века. С XV века жить в Зарядье считалось очень престижным. Именно здесь родился будущий царь Михаил Федорович, первый из Романовых. Кстати, увидеть колыбель царской династии можно и сегодня: Палаты бояр Романовых в парке – один из самых старых домов Москвы.

Несколько столетий Зарядье, а вместе с ним и весь район Китай-город, было окружено каменной стеной. Построили ее в XVI веке для защиты от набегов те же мастера, что возводили Кремль. Протяженность Китайгородской стены составляла 2,6 км, толщина – шесть метров. В XX веке обветшавшую стену снесли – от нее остались лишь фрагменты. Один из них находится в Подземном музее «Зарядья».

2 На его месте могла быть сталинская высотка

Главархив Москвы Главархив Москвы

Место по соседству Кремлем не давало покоя советским архитекторам. Казалось, оно идеально для суперсовременного здания, которое заменит старые старые посадские постройки и будет возвышаться над Москвой-рекой.

Небоскреб вместо старинных домов? Почему бы и нет: в 1940-х московские власти решили, что Зарядье отлично подходит для 32-этажного административного здания, восьмой сталинской высотки Москвы. Строительство начали в 1947 году, но после смерти Сталина проект закрыли. В итоге на этом месте появилась гостиница «Россия» – в конце 1960-х она считалась крупнейшей в мире.

3 Стал самым инновационным парком России

парк «Зарядье» парк «Зарядье»

В 2017 году на месте гостиницы «Россия» появился современный парк, в котором гармонично сочетаются городская застройка и природный ландшафт. Его построили по проекту американских бюро Diller Scofidio + Renfro и мастерской Hargreaves Associates и московской компании Citymakers.

“Зарядье” - самый инновационный парк страны. Например, в Медиакомплексе “Полет” можно совершить виртуальное путешествие по России и увидеть ее горы, озера и леса с высоты птичьего полета. А мороженое и кофе тут продают роботы-бариста.

Прогулка по аллеям и террасам парка – своего рода знакомство с природой России: здесь представлены больше 120 видов растений из разных уголков страны, от тундры и тайги до болот и степей. В «Зарядье» почти не слышен городской шум, только негромко играет музыка и практически с любой точки открывается фантастический вид на старую Москву.

4 Единственный в России включен в список журнала Time

Андрей Любимов/Агентство «Москва» Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Московский парк стал единственным российским объектом, который журнал Time в 2018 году включил в свой список ста лучших мест мира. Издание отметило, что впервые за полвека в российской столице появился новый публичный парк.

5 Есть выставочные залы и музеи

Реда Кербуш (CC-BY-SA) Реда Кербуш (CC-BY-SA)

В Зарядье несколько музеев, в том числе старинные Палаты Старого Английского двора (здесь находилось первое иностранное представительство в Московском княжестве) и палаты бояр Романовых с экспозицией об истории боярства в XV-XVI веках. В Подземном музее, выставочном зале Медиацентра и Паркинг-галерее проходят выставки современного искусства.

6 Является лучшей локацией для фото

Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Главная точка притяжения в «Зарядье» – Парящий мост, который дугой словно завис над Москвой-рекой. Отсюда отлично видно Кремль, Москворецкую и Раушскую набережные, Большой Москворецкий мост и высотку на Котельнической набережной. Здесь всегда людно: тут получаются самые атмосферные фото с видом на столицу.

7 Здесь воссоздана ледяная пещера

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Специально для «Зарядья» художник Александр Пономарев создал арт-инсталляцию из 14 км изогнутых труб, в которых заморожено 70 тонн воды. В этой пещере – пространстве вечной зимы – можно представить себя где-то на крайнем севере России.

8 Можно совершить самое быстрое путешествие по России

Пелагия Тихонова/Агентство «Москва» Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Хотите максимально быстро совершить путешествие по России? Тогда вам во Флорариум – футуристическую аэропонную оранжерею, где растения обходятся без воды и земли. Даже выглядит она не так, как обычный дендрарий, а закручивается спиралью. Здесь в 89 специальных фитобоксах собрано больше трехсот видов растений со всех регионов России. Весь маршрут по Флорариуму занимает всего 49,5 м и официально считается самым коротким вариантом путешествия по стране.

9 Здесь самый современный в России зал для концертов

Софья Сандурская/Агентство «Москва» Софья Сандурская/Агентство «Москва»

В «Зарядье» можно не только гулять, но и слушать музыку. Концертный зал похож на хрустальную шкатулку – его пространство накрыто «стеклянной корой»: через прозрачные стены проникает дневной свет, а вечером превращает здание в переливающийся огнями громадный кристалл. Акустику для зала создавал известный японский инженер Ясухиса Тоета, автор аналогичных проектов для концертных залов Мариинского театра, Эльбской филармонии в Гамбурге, концертного зала имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. А открывал концертный зал худрук Мариинки Валерий Гергиев.

10 Можно смотреть фильмы в формате 360 градусов

парк «Зарядье» парк «Зарядье»

Еще одна фишка “Зарядья” - кинотеатр, где показывают фильмы в формате 360 градусов. Здесь нет мест, во время сеанса можно ходить, выбирая ракурс поэффектней. Зрители чувствуют дуновение ветра и различные запахи, полностью погружаясь в сюжет. Например, тут можно отправится в полет вместе с Юрием Гагариным – медиахудожники Ян Калнберзин и Евгений Афонин придумали видеоряд, который создает впечатление путешествия в космическом пространстве.

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