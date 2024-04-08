10 фактов, которые нужно знать о московском парке «Зарядье»

Название «Зарядье» обозначает, что этот район, расположенный за Кремлем, между Москвой-рекой и Варваркой, находится «за рядами» – торговлю здесь вели с XII века. С XV века жить в Зарядье считалось очень престижным. Именно здесь родился будущий царь Михаил Федорович, первый из Романовых. Кстати, увидеть колыбель царской династии можно и сегодня: Палаты бояр Романовых в парке – один из самых старых домов Москвы.
Несколько столетий Зарядье, а вместе с ним и весь район Китай-город, было окружено каменной стеной. Построили ее в XVI веке для защиты от набегов те же мастера, что возводили Кремль. Протяженность Китайгородской стены составляла 2,6 км, толщина – шесть метров. В XX веке обветшавшую стену снесли – от нее остались лишь фрагменты. Один из них находится в Подземном музее «Зарядья».
Место по соседству Кремлем не давало покоя советским архитекторам. Казалось, оно идеально для суперсовременного здания, которое заменит старые старые посадские постройки и будет возвышаться над Москвой-рекой.
Небоскреб вместо старинных домов? Почему бы и нет: в 1940-х московские власти решили, что Зарядье отлично подходит для 32-этажного административного здания, восьмой сталинской высотки Москвы. Строительство начали в 1947 году, но после смерти Сталина проект закрыли. В итоге на этом месте появилась гостиница «Россия» – в конце 1960-х она считалась крупнейшей в мире.
В 2017 году на месте гостиницы «Россия» появился современный парк, в котором гармонично сочетаются городская застройка и природный ландшафт. Его построили по проекту американских бюро Diller Scofidio + Renfro и мастерской Hargreaves Associates и московской компании Citymakers.
“Зарядье” - самый инновационный парк страны. Например, в Медиакомплексе “Полет” можно совершить виртуальное путешествие по России и увидеть ее горы, озера и леса с высоты птичьего полета. А мороженое и кофе тут продают роботы-бариста.
Прогулка по аллеям и террасам парка – своего рода знакомство с природой России: здесь представлены больше 120 видов растений из разных уголков страны, от тундры и тайги до болот и степей. В «Зарядье» почти не слышен городской шум, только негромко играет музыка и практически с любой точки открывается фантастический вид на старую Москву.
Московский парк стал единственным российским объектом, который журнал Time в 2018 году включил в свой список ста лучших мест мира. Издание отметило, что впервые за полвека в российской столице появился новый публичный парк.
В Зарядье несколько музеев, в том числе старинные Палаты Старого Английского двора (здесь находилось первое иностранное представительство в Московском княжестве) и палаты бояр Романовых с экспозицией об истории боярства в XV-XVI веках. В Подземном музее, выставочном зале Медиацентра и Паркинг-галерее проходят выставки современного искусства.
Главная точка притяжения в «Зарядье» – Парящий мост, который дугой словно завис над Москвой-рекой. Отсюда отлично видно Кремль, Москворецкую и Раушскую набережные, Большой Москворецкий мост и высотку на Котельнической набережной. Здесь всегда людно: тут получаются самые атмосферные фото с видом на столицу.
Специально для «Зарядья» художник Александр Пономарев создал арт-инсталляцию из 14 км изогнутых труб, в которых заморожено 70 тонн воды. В этой пещере – пространстве вечной зимы – можно представить себя где-то на крайнем севере России.
Хотите максимально быстро совершить путешествие по России? Тогда вам во Флорариум – футуристическую аэропонную оранжерею, где растения обходятся без воды и земли. Даже выглядит она не так, как обычный дендрарий, а закручивается спиралью. Здесь в 89 специальных фитобоксах собрано больше трехсот видов растений со всех регионов России. Весь маршрут по Флорариуму занимает всего 49,5 м и официально считается самым коротким вариантом путешествия по стране.
В «Зарядье» можно не только гулять, но и слушать музыку. Концертный зал похож на хрустальную шкатулку – его пространство накрыто «стеклянной корой»: через прозрачные стены проникает дневной свет, а вечером превращает здание в переливающийся огнями громадный кристалл. Акустику для зала создавал известный японский инженер Ясухиса Тоета, автор аналогичных проектов для концертных залов Мариинского театра, Эльбской филармонии в Гамбурге, концертного зала имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. А открывал концертный зал худрук Мариинки Валерий Гергиев.
Еще одна фишка “Зарядья” - кинотеатр, где показывают фильмы в формате 360 градусов. Здесь нет мест, во время сеанса можно ходить, выбирая ракурс поэффектней. Зрители чувствуют дуновение ветра и различные запахи, полностью погружаясь в сюжет. Например, тут можно отправится в полет вместе с Юрием Гагариным – медиахудожники Ян Калнберзин и Евгений Афонин придумали видеоряд, который создает впечатление путешествия в космическом пространстве.
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