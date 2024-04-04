10 главных фактов о храме Христа Спасителя в Москве

Он должен был стоять на Воробьевых горах, но в итоге появился в московском Чертолье. Его строили при четырех императорах и воссоздали после того, как большевики взорвали этот храм-памятник.

1. Храм-памятник в честь победы в войне 1812 года

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Идею строительства собора-памятника предложил участник Бородинского сражения генерал-майор Петр Кикин. Император Александр I ее одобрил, и 25 декабря 1812 года опубликовал манифест о возведении в Москве церкви во имя Спасителя Христа. В этот день в дореволюционной России отмечали не только Рождество, но и праздник «в воспоминание избавления Церкви и Державы Российские от нашествия галлов и с ними двадесяти язык».

Традиция обетных храмов (как напоминание о победе и в благодарность за нее Богу и в память о погибших) существовала в России с давних времен. Иван Грозный построил храм Покрова на Рву по случаю победы над Казанью, Казанский собор на Красной площади возвели в память о победе над польско-литовским войском в Московской битве 1612 года. Императрица Елизавета Петровна велела построить Спасо-Преображенский собор – взойти на престол ей помогал Преображенский полк. А Никольский морской собор в Кронштадте посвящен памяти погибших в боях моряков.

2. Могли построить на Воробьевых горах

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В конкурсе на проект храма участвовали самые известные архитекторы того времени, в том числе Андрей Воронихин, Алексей Мельников, Василий Стасов. Но Александр I выбрал художника Александра Витберга, о проекте которого сказал: «Вы заставили камни говорить».

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Огромный собор высотой 240 метров с Пантеоном погибшим, колоннадой из трофейного оружия и многочисленными памятниками военным, планировали построить на Воробьевых горах. Выбрали это место не случайно: храм оказался бы между Смоленской и Калужской дорогами: по одной из них французские войска входили в Москву, а по другой – уходили из города. Строительство начали в 1817 году, но дальше что-то пошло не так, и через семь лет работы заморозили.

3. Строили при четырех императорах

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Николай I, наследник Александра I, объявил новый конкурс – в 1831 году победил проект в русско-византийском стиле Константина Тона, автора Большого Кремлевского дворца. Было решено возвести храм Христа Спасителя вблизи Кремля, в районе Чертолье. Для этого пришлось снести стоявшие здесь Алексеевский женский монастырь и церковь Всех Святых. Строили собор 44 года на народные пожертвования. Завершили его уже при Александре II, а освятили только в 1883 году, после коронации Александра III.

4. Взорвали в 1931 году

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После революции храм некоторое время продолжал работать, но летом 1931 года на его месте решили построить исполинский Дворец Советов. В этом здании высотой 415 метров с огромной статуей Ленина на вершине планировалось проводить сессии Верховного Совета СССР, партийные съезды и демонстрации. В декабре 1931-го окрестности Остоженки, Волхонки и Пречистенки содрогнулись от страшных взрывов, которые уничтожили собор. Его обломки разбирали еще полтора года, и все же некоторые реликвии и произведения искусства удалось спасти. Но проект Дворца Советов так и не воплотили в жизнь: началась Вторая мировая война. Однако площадка по соседству с Кремлем пустовала недолго: в 1960 на месте разрушенного храма построили открытый бассейн «Москва», который работал до 1994 года.

5. Гагарин жалел, что храм уничтожили

Иван Денисенко/Sputnik Иван Денисенко/Sputnik

В конце 1980-х заговорили о восстановлении собора. Однако одним из первых о нем вспомнил знаменитый космонавт Юрий Гагарин. В 1965 году на пленуме ЦК ВЛКСМ он рассуждал о том, что в стране не сохранились важные памятники: «В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года, был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Я бы мог продолжать перечень жертв варварского отношения к памяти прошлого. Примеров таких, к сожалению, много».

6. Убранство восстанавливали по старым эскизам

Валерий Шустов/Sputnik Валерий Шустов/Sputnik

Воссозданный храм Христа Спасителя открылся для прихожан 31 декабря 1999 года. В течение пяти лет архитекторы и художники бережно восстанавливали его облик и внутреннее убранство. Фасад, как и раньше, украшают 48 горельефов на темы библейской и русской истории, изображения святых, чьи дни памяти приходятся на сражения Отечественной войны 1812 года. А в нижней галерее храма, как и в оригинале, располагаются доски с именами героев войны 1812 года.

Игорь Зотин/TASS Игорь Зотин/TASS

В главном алтаре находится сохранившийся трон Патриарха Тихона. Над новыми скульптурами работали Иулиан Рукавишников, Владимир Цигаль, Дмитрий Тугаринов. Зураб Церетели воссоздал кресты, врата и большие люстры храма, над фресками и живописью работали Евгений Максимов, Василий Нестеренко, Сергей Оссовский, Николай Мухин, Владимир Ананьев.

7. Главный и крупнейший храм России

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В кафедральном соборе Христа Спасителя совершает богослужения Патриарх Московский и всея Руси. Он также считается самым большим (храм вмешает 10 тысяч человек) и самым высоким в России (его высота - 103 метра).

Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

В комплекс собора входят верхний храм Христа Спасителя, нижняя Преображенская церковь (она построена в память об Алексеевском монастыре) и стилобатная часть, где располагаются музей и зал Церковных соборов.

8. Здесь хранятся мощи и религиозные святыни

Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

В храме хранятся мощи Иоанна Крестителя, князя Александра Невского, гвоздь из Креста Господня и частица ризы Христа, а также частица ризы Богородицы.

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9. Остатки от старого храма

Олег Ласточкин/Sputnik Олег Ласточкин/Sputnik

В Спасо-Преображенской церкви на нижнем уровне находится единственная сохранившаяся икона - «Спас Нерукотворный» Евграфа Сорокина. В алтарной части также находятся полотна Василия Верещагина «Се человек», «Несение Креста», «Моление о чаше», «Снятие с Креста», «Распятие» и «Положение во гроб», спасенные от уничтожения в 1930-е.

10. Есть смотровая площадка

А. Савин (CC BY-SA 3.0) А. Савин (CC BY-SA 3.0)

Строго говоря, смотровая площадка у храма Христа Спасителя не одна — их четыре, и расположены они на высоте сорока метров между его колокольнями. С крытых галерей открываются фантастические виды Москвы. Попасть на смотровую площадку можно в часы работы собора – достаточно купить билет в кассе.

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