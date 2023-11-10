Самые необычные вещи российских космонавтов, побывавшие в космосе (ФОТО)

Такие необычные для космоса предметы доставили на борт МКС не просто так – обручальное кольцо и галстук-бабочку привезли именно для орбитальной свадебной церемонии. В 2003 году российский космонавт Юрий Маленченко заочно обручился со своей возлюбленной Екатериной Дмитриевой: вся церемония проходила по видеосвязи, а кольца молодожены надели сами себе. У жениха даже был космический свидетель – астронавт Эдвард Лу.
Космонавты Александр Иванченков (с гитарой) и Владимир КоваленокАрхивное фото
Чтобы как-то коротать космические вечера, многие космонавты берут с собой на орбиту музыкальные инструменты. Одним из первых это сделал Александр Иванченков, который в 1978 году играл для своих коллег на акустической гитаре. Ее специально доставили на борт станции «Салют-6» с помощью грузового корабля «Прогресс-2». Чтобы гитара могла нормально звучать в невесомости, пришлось немного ослабить натяжение струн, а внутрь самого инструмента вставить поролон.
Более экзотичный инструмент выбрал космонавт Олег Кононенко. В 2011 году он взял с собой национальный якутский инструмент хомус и сыграл на нем в невесомости.
Олег Кононенко играет на хомусеРоскосмос
А вот космонавт Роман Романенко в 2012 году предпочел губную гармошку. Сам он еще до полета признавался, что играть на ней не умеет, но сказал, что во время своего полета хочет этому научиться, чтобы поддерживать команду.
В космосе успел побывать даже главный символ Олимпиады. В 2013 году российские космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский доставили факел на МКС: его пронесли по всем помещениям станции, и он побывал в руках каждого члена экипажа, включая зарубежных коллег. Факел даже вынесли в открытый космос: там Котов и Рязанский передавали его друг другу, имитируя эстафету, а затем сняли это событие на видеокамеру. Символ Олимпиады позднее вернули на Землю и передали представителям оргкомитета Олимпийских игр.
Еще одна традиция – брать с собой в полет небольшие мягкие игрушки. Она является не только своеобразным ритуалом, но и имеет практическую пользу, поскольку при изменении гравитации первыми взлетают именно самые легкие предметы. Так космонавтам проще отслеживать свой путь с космодрома до верхних слоев атмосферы и рассчитывать свои дальнейшие действия.
Среди таких игрушек даже оказался символ Олимпийских игр 1980 года – плюшевый мишка по имени Миша. Его дизайн придумали еще за два года до самих игр, поэтому в 1978 году Миша оказался на станции «Салют-6». В космос его доставили советские космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков.
А вот знаменитый герой мультфильма Чебурашка был в космосе целых два раза. Первый полет состоялся в 2016 году, а второй – в 2022-м. Последний раз Чебурашку передала студия «Союзмультфильм» лично командиру корабля «Союз МС-22» Сергею Прокопьеву.
Да, в космос однажды доставили клюшку и мячи для гольфа! В 2006 году российский космонавт Михаил Тюрин во время выхода в открытый космос отправил мяч для гольфа на орбиту Земли. Однако сделал он это не для развлечения, а в рамках рекламной акции канадской компании Element 21. Мяч для гольфа был не совсем обычный – его сделали из специального сплава металлов, и по весу он был в 15 раз легче стандартного мяча (всего 3 грамма). Вскоре после удара мяч сгорел в плотных слоях атмосферы.
Это достаточно частые гости на российских космических кораблях. Зачем это нужно? Например, космонавт Олег Артемьев на этот вопрос отвечает, что берет их по просьбе священнослужителей, а также добавляет, что брать иконы – «потребность людей, которые летают в космос». Особых условий хранения у икон нет, а держать их могут где угодно, от грузового отсека до скафандра.
Арт-объект Тараса Желтышева в невесомостиYoomoota
Из всех вещей, которые российские космонавты привозили на МКС, эта самая необычная. Скульптура Тараса Желтышева Aspr1m (Асприм) отправилась в космос в конце августа 2023 года и спустя месяц вернулась на Землю. Арт-объект является лишь малой частью большой коллекции арт-игрушек Желтышева, у каждой из которых есть свое имя и история. Асприм представляет в вымышленной вселенной художника Станцию Любопытства. «Для меня это возможность показать, что искусство может выходить за пределы привычных рамок», – так сам автор прокомментировал отправку Асприма в космос.
В 1977 году космонавты Юрий Романенко и Георгий Гречко отправились на станцию «Салют-6». С собой они решили взять кассету с песнями Владимира Высоцкого. Когда пришло время возвращаться на Землю, они хотели подарить ее самому артисту, поставив на ней печать станции в качестве подтверждения, что его песни правда побывали на околоземной орбите. Однако позже решили оставить ее на борту для следующих экипажей. И хотя сама кассета осталась на станции, коробку с суперобложкой космонавты все же решили забрать с собой и подарили Высоцкому после одного из его выступлений.