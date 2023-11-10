Самые необычные вещи российских космонавтов, побывавшие в космосе (ФОТО)

Обручальное кольцо и галстук-бабочка

Джеймс Нельсон/Houston Chronicle, Getty Images; DawnPoland/Getty Images; artpartner-images/Getty Images Джеймс Нельсон/Houston Chronicle, Getty Images; DawnPoland/Getty Images; artpartner-images/Getty Images

Такие необычные для космоса предметы доставили на борт МКС не просто так – обручальное кольцо и галстук-бабочку привезли именно для орбитальной свадебной церемонии. В 2003 году российский космонавт Юрий Маленченко заочно обручился со своей возлюбленной Екатериной Дмитриевой: вся церемония проходила по видеосвязи, а кольца молодожены надели сами себе. У жениха даже был космический свидетель – астронавт Эдвард Лу.

Музыкальные инструменты

Космонавты Александр Иванченков (с гитарой) и Владимир Коваленок Архивное фото Архивное фото

Чтобы как-то коротать космические вечера, многие космонавты берут с собой на орбиту музыкальные инструменты. Одним из первых это сделал Александр Иванченков, который в 1978 году играл для своих коллег на акустической гитаре. Ее специально доставили на борт станции «Салют-6» с помощью грузового корабля «Прогресс-2». Чтобы гитара могла нормально звучать в невесомости, пришлось немного ослабить натяжение струн, а внутрь самого инструмента вставить поролон.

Более экзотичный инструмент выбрал космонавт Олег Кононенко. В 2011 году он взял с собой национальный якутский инструмент хомус и сыграл на нем в невесомости.

Олег Кононенко играет на хомусе Роскосмос Роскосмос

А вот космонавт Роман Романенко в 2012 году предпочел губную гармошку. Сам он еще до полета признавался, что играть на ней не умеет, но сказал, что во время своего полета хочет этому научиться, чтобы поддерживать команду.

Олимпийский факел

Роскосмос Роскосмос

В космосе успел побывать даже главный символ Олимпиады. В 2013 году российские космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский доставили факел на МКС: его пронесли по всем помещениям станции, и он побывал в руках каждого члена экипажа, включая зарубежных коллег. Факел даже вынесли в открытый космос: там Котов и Рязанский передавали его друг другу, имитируя эстафету, а затем сняли это событие на видеокамеру. Символ Олимпиады позднее вернули на Землю и передали представителям оргкомитета Олимпийских игр.

Мягкие игрушки

Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

Еще одна традиция – брать с собой в полет небольшие мягкие игрушки. Она является не только своеобразным ритуалом, но и имеет практическую пользу, поскольку при изменении гравитации первыми взлетают именно самые легкие предметы. Так космонавтам проще отслеживать свой путь с космодрома до верхних слоев атмосферы и рассчитывать свои дальнейшие действия.

Среди таких игрушек даже оказался символ Олимпийских игр 1980 года – плюшевый мишка по имени Миша. Его дизайн придумали еще за два года до самих игр, поэтому в 1978 году Миша оказался на станции «Салют-6». В космос его доставили советские космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков.

А вот знаменитый герой мультфильма Чебурашка был в космосе целых два раза. Первый полет состоялся в 2016 году, а второй – в 2022-м. Последний раз Чебурашку передала студия «Союзмультфильм» лично командиру корабля «Союз МС-22» Сергею Прокопьеву.

Космический гольф

Сергей Ильницкий/AFP Сергей Ильницкий/AFP

Да, в космос однажды доставили клюшку и мячи для гольфа! В 2006 году российский космонавт Михаил Тюрин во время выхода в открытый космос отправил мяч для гольфа на орбиту Земли. Однако сделал он это не для развлечения, а в рамках рекламной акции канадской компании Element 21. Мяч для гольфа был не совсем обычный – его сделали из специального сплава металлов, и по весу он был в 15 раз легче стандартного мяча (всего 3 грамма). Вскоре после удара мяч сгорел в плотных слоях атмосферы.

Иконы

Роскосмос Роскосмос

Это достаточно частые гости на российских космических кораблях. Зачем это нужно? Например, космонавт Олег Артемьев на этот вопрос отвечает, что берет их по просьбе священнослужителей, а также добавляет, что брать иконы – «потребность людей, которые летают в космос». Особых условий хранения у икон нет, а держать их могут где угодно, от грузового отсека до скафандра.

Арт-объект

Арт-объект Тараса Желтышева в невесомости Yoomoota

Из всех вещей, которые российские космонавты привозили на МКС, эта самая необычная. Скульптура Тараса Желтышева Aspr1m (Асприм) отправилась в космос в конце августа 2023 года и спустя месяц вернулась на Землю. Арт-объект является лишь малой частью большой коллекции арт-игрушек Желтышева, у каждой из которых есть свое имя и история. Асприм представляет в вымышленной вселенной художника Станцию Любопытства. «Для меня это возможность показать, что искусство может выходить за пределы привычных рамок», – так сам автор прокомментировал отправку Асприма в космос.

Кассета с песнями Высоцкого

Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого в Москве Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого в Москве

В 1977 году космонавты Юрий Романенко и Георгий Гречко отправились на станцию «Салют-6». С собой они решили взять кассету с песнями Владимира Высоцкого. Когда пришло время возвращаться на Землю, они хотели подарить ее самому артисту, поставив на ней печать станции в качестве подтверждения, что его песни правда побывали на околоземной орбите. Однако позже решили оставить ее на борту для следующих экипажей. И хотя сама кассета осталась на станции, коробку с суперобложкой космонавты все же решили забрать с собой и подарили Высоцкому после одного из его выступлений.