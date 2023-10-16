10 мест в России, где могли бы снимать «Игру престолов» (ФОТО)

Сериал поразил фанатов саги «Песнь Льда и Пламени» неожиданными поворотами сюжета, непредсказуемыми персонажами и сказочной атмосферой Средневековья. Такие места есть и у нас!

1. Винтерфелл – Ивангородская крепость

HBO, 2011–2019; Matthias Graben/Global Look Press HBO, 2011–2019; Matthias Graben/Global Look Press

Снежные холмы окружают родовой замок Винтерфелл, в котором начинается действие сериала. В нем живут подданные семьи Старк, а за стенами этого мощного сооружения скрываются во время нападений врагов.

Винтерфеллу не уступает Ивангородская крепость XV века на берегу Нарвы. Построенная итальянскими зодчими, она имеет мощные стены с бойницами, множество башен с конусообразными крышами и несколько построек на территории. Со стороны виды крепости напоминают очертания замка Старков.

2. Территория за Стеной – Хибины

HBO, 2011–2019; Yulia-B/Getty Images HBO, 2011–2019; Yulia-B/Getty Images

Первый сезон стартует прямо за Стеной – на малоизученных снежных территориях. Здесь есть леса, но большая часть неизведанна, покрыта снегами и льдом.

Российские Хибины, горный массив Кольского полуострова, зимой неотличимы от земель вольного народа за Стеной. Хибинам 390 млн лет, здесь есть несколько ледников, в горах проводятся соревнования по фрирайду, а самые удачливые могут «поймать» северное сияние.

3. Стена – национальный парк «Ленские столбы» в Якутии

HBO, 2011–2019; Legion Media HBO, 2011–2019; Legion Media

Кажется, что референсом для северной Стены, которая отделяет Семь королевств от одичалых и белых ходоков, стал национальный парк «Ленские столбы» в Якутии.

В сериале Стена – гигантский ледяной вал высотой 200 метров, длиной сотни километров от моря до моря. По легендам, ее строили первые люди и гиганты.

Ленские столбы простираются на 40 километров по побережью Лены, но такие же высокие – от 100 до 220 метров. Этот природный комплекс из списка объектов ЮНЕСКО напоминает каменный лес. Сотни миллионов лет назад на его месте было дно моря, но после подъема Сибирской платформы из-за тектонических сдвигов эти известняковые отложения стали горами.

Особенно живописно столбы выглядят зимой, покрытые льдом и снегом – они нависают над рекой, словно великаны. А если смотреть с вершины хребта на берег, частокол столбов напоминает хвост дракона.

4. Дворец в Королевской Гавани – «Ласточкино гнездо»

HBO, 2011–2019; Legion Media HBO, 2011–2019; Legion Media

В первой же серии проекта показан антагонист Севера – Королевская Гавань, столица Семи королевств. Здесь на холме возвышается величественный Красный замок, резиденция правящего дома: с одной стороны крепости – панорама города, с другой – утес над рекой.

Похожее место есть на мысе Ай-Тодор в Крыму – псевдоготический замок «Ласточкино гнездо», находящийся на отвесной 40-метровой скале. Сооружение в романтическом стиле похоже на сказочное здание. Оно более изящное и компактное, чем «побратим» из Королевской Гавани.

В «Ласточкином гнезде» всего четыре комнаты, прихожая, каменная кухня без окон со стеклянной крышей. Его изначально построили для богатой дворянской семьи, которая некоторое время жила в нем. Но после революции 1917 года здание было заброшено, в нем находились склады, читальные залы, рестораны.

5. Степи на пути к Ваес Дотрак – Кузоменьские пески

HBO, 2011–2019; Лев Федосеев/ТАСС HBO, 2011–2019; Лев Федосеев/ТАСС

Дейнерис Таргариен, став кхалиси, вместе с супругом-кхалом Дрого и его конным войском преодолела многие километры степи на пути к Ваес Дотрак, единственному городу кочевых племен дотракийцев.

На побережье Белого моря, рядом с поморским селом, находятся Кузоменьские пески. Их еще называют Северной пустыней. Около века назад из-за вырубки деревьев и выпаса скота тут возникла антропогенная пустыня: здесь образовываются песчаные воронки, барханы и дюны.

Символично, что Кузоменьские пески сейчас популярны у наездников, правда, не конных всадников, а водителей квадроциклов или джипов. Гонки по барханам – известное развлечение у местных и туристов.

6. Замок Тиреллов Хайгарден – Генуэзская крепость

HBO, 2011–2019; Legion Media HBO, 2011–2019; Legion Media

Замок Тиреллов Хайгарден, находящийся в густонаселенном и одном из самых богатых районов Семи королевств, считался едва ли не самым красивым в Вестеросе. Он находится на реке, а главную крепость окружают три кольца зубчатых стен.

Сразу приходит аналогия с Генуэзской крепостью в Судаке на площади 30 гектаров. Ее первые оборонительные строения были сооружены здесь еще в VII веке византийцами, затем в Средние века добавлялись дозорно-наблюдательные башни. В итоге она стала мощным и почти неприступным фортификационным сооружением.

7. Дорнийский дворец Водные Сады – дербентская цитадель Нарын-Кала

HBO, 2011–2019; Legion Media HBO, 2011–2019; Legion Media

Еще южнее в Семи королевствах находится Дорн – район пустынь, жарких ветров и гор. Им правит дом Мартеллов из родового замка Солнечное Копье и загородной резиденции Водные Сады. Последние располагаются на возвышенности, окружены мощными стенами, которые скрывают высокие башни и лабиринты из анфилад.

По описанию Дорн ассоциируется с Дагестаном, а Дербент мог бы стать колоритной съемочной локацией. В древнем городе на высоком холме находится персидская цитадель Нарын-Кала с мощными стенами толщиной три и высотой 20 метров.

Построенная в VI веке в стратегически важном месте на Каспии, крепость сохранилась в хорошем состоянии. Здесь тоже есть впечатляющие бани, подземное водохранилище, родник, а еще руины дворца и мечети. Выглядит как средневековая фантазия.

8. Железные острова – побережье Камчатки

HBO, 2011–2019; Pavel Shabanov/Getty Images HBO, 2011–2019; Pavel Shabanov/Getty Images

Суровые люди и жестокие пираты живут на Железных островах, которыми правит дом Грейджоев. Они находятся в заливе с бушующими водами и, пользуясь частыми туманами, нападают на зазевавшихся мореплавателей.

На побережье Камчатки не менее живописные пейзажи. В восточной части полуострова много заливов и бухт, а по береговой линии располагаются крутые склоны. Уникальная природа, термальные источники, пляжи с черным песком привлекают любителей атмосферных видов.

9. Башня Радости – ингушский комплекс Вовнушки

HBO, 2011–2019; Stanislav Sablin/Getty Images HBO, 2011–2019; Stanislav Sablin/Getty Images

Круглая каменная башня в предгорьях Красных гор была показана в шестом сезоне. Строению дал имя Рейгар Таргариен – здесь он проводил время со своей возлюбленной Лианой Старк. И именно тут она родила Джона Сноу.

Величественное строение, обдуваемое ветрами из Дорийских марок и Принцева перевала, в сериале выглядит внушительно. Но не меньше впечатляет средневековый комплекс Вовнушки в Джейрахском районе Ингушетии.

Это комплекс из оборонительных высокогорных строений, он состоит из трех башен: две находятся на вершине скалы, а еще одна возвышается напротив. Предполагается, что высокие строения усеченной пирамидальной формы с узкими окнами-бойницами были построены в XVII‒XVIII веках.

Они располагаются в живописном ущелье реки на фоне горных хребтов. Сразу вспоминаются сказки о принцессах, рыцарских турнирах и драконах.

10. Драконы Эссоса – казанский Зилант

HBO, 2011–2019; Legion Media HBO, 2011–2019; Legion Media

На востоке от Вестероса находится огромный материк Эссос, где жили многие драконы. К началу «Игры престолов» считалось, что они вымерли – в первых сезонах в кадре появлялись только гигантские скелеты и окаменевшие яйца.

Зилант считается «казанским драконом» – его изображение встречается на гербе Казани, на зданиях главного вокзала, Адмиралтейской конторы, в метро. Если хочется устроить «охоту на дракона», скульптуры Зиланта стоит искать в местном парке Тысячелетия.

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