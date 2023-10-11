Как русский язык звучит для иностранцев?

Мы спросили наших иностранных подписчиков, коллег и знакомых, как для них звучит русский язык. Ответы оказались очень разнообразными: кто-то рассуждал о мелодике языка, а кто-то вспомнил про мафию из боевиков.

Язык мафии и президентов

Ваня из Сербии учится на филологическом факультете и изучает русский язык. Она уже не помнит своих первых впечатлений от звучания русского, но рассказала нам про реакцию своей сестры: «Как-то раз я оделась полностью в черное и ради прикола что-то болтала на русском, пыталась имитировать звучание русской речи. А моя сестра посмотрела на меня и сказала: “Если бы я тебя не знала, подумала бы, что ты состоишь в мафии”».

Кадр из фильма «Золотой глаз» Реж. Мартин Кэмпбелл, 1995/Eon Productions Ltd. Реж. Мартин Кэмпбелл, 1995/Eon Productions Ltd.

Лана, которая учится вместе с Ваней, ответила, что русский язык не похож на большинство языков, он особенный: «Как будто президентский язык, самый главный из языков».

Пользователь Oliver в комментариях нашего английского телеграм-канала ответил, что в юности слышал русский только в фильмах типа «Джеймса Бонда», где он всегда звучал грубо и зло. Но когда лично познакомился с русскими, понял, что русский язык совсем другой – поэтичный и красивый.

Спокойный и глубокий

Пользователя Jacques из нашего французского телеграма русский даже успокаивает: «Каждый вечер, чтобы заснуть, я включаю аудиозапись на русском языке. Русский язык – как колыбельная».

Подписчик нашего немецкого телеграм-канала Nąrðrażima Sïnïstra Jeżżebelle ответил, что русский язык – это мелодичный, образный, красиво звучащий язык души и сердца: «Ни один другой язык не может так глубоко и точно выразить всю широту человеческих эмоций, как русский. Только поэзия может подхватить и передать это искусство русского слова».

Andrei 1 2 3 из английского телеграм-канала говорит, что звучание русского зависит от говорящего. Для него «мудро, спокойно и мягко» русский язык звучит в речи режиссера Никиты Михалкова. А «фривольно, харизматично и колоссально» – у поэта и актера Владимира Высоцкого.

Russia Beyond (Сергей Метелица/TASS; Екатерина Чеснокова/Sputnik; Getty Images) Russia Beyond (Сергей Метелица/TASS; Екатерина Чеснокова/Sputnik; Getty Images)

Шипит, как польский

Майкл переехал в Россию около 20 лет назад из Лондона. Для него русский поначалу звучал как польский: «Моя мама полька, и в детстве я изучал польский. Так что для меня он звучал как польский, шипяще. А еще русские говорят в более высокой тональности».

Ник из Китая и изучает русский уже два года. Он впервые услышал русский язык в компьютерной игре Red alert, и звучание показалось ему «смелым и сильным». А еще Ник не согласен с Майклом – он считает, что у русских низкие голоса.

Майкл и Ник рассказывают о первых впечатлениях от русского языка

В русском мате тоже есть свой шарм

Пользователь tbd_tbd_tbd в немецком телеграме пишет: «Для меня это один из самых красиво звучащих языков, если речь не прерывается постоянным матом, в котором, однако, тоже есть свой шарм, не сравнимый ни с одним другим известным мне языком. Если вы хотите ощутить всю красоту этого языка, вы должны изучать русскую поэзию в оригинале».

А подписчики нашего японского твиттера и вовсе сошлись в том, что русский язык напоминает им кошачий: «Иногда русский язык звучит как мяуканье кошки», – написал один пользователь. «Русский язык звучит что-то вроде “ня-ня ся-ся”, похоже на кошку. Звучит мило, круто и красиво», – подтвердил другой.

Russia Beyond (Legion Media) Russia Beyond (Legion Media)

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