Почему легендарный Иван Поддубный умер в нищете?

«Климент Ефремович, мне 78 лет. Вспомните мои заслуги перед страной и советской властью. Вы сами называли меня национальным героем, а теперь забыли. Прошу одного: прикрепите меня к столовой воинской части, чтобы я хоть иногда ел горячее». Незаконченное письмо с этими строками, адресованное военачальнику Клименту Ворошилову, нашли в спальне Ивана Поддубного после его смерти. 8 августа 1949 года легендарный русский борец умер в городе Ейске.

«Не бросит, так поломает»

Иван Поддубный. Пресс-фото Public domain Public domain

Ему на плечи клали телеграфный столб, на котором повисали с обеих сторон по десять человек – и столб ломался. При росте 184 сантиметра Иван Поддубный весил 120 килограммов. Простой силой он и начал зарабатывать – на Полтавщине, где он родился, Иван батрачил с 12 лет. А в 22 года устроился портовым грузчиком – биндюжником, работал в Севастополе и Феодосии.

В портовой среде казачий сын Иван набрался дурных нравов и привычек. Впоследствии он говорил, что переболел всеми венерическими заболеваниями, которые есть на свете. Биндюжники соревновались между собой в борьбе, и в их среде Иван научился своим первым приемам, в том числе «грязным», не принятым в среде профессиональных борцов.

Недостатки в технике Ивану компенсировала его богатырская сила. По легенде, в 1896 году он пришел на представление в цирк Бескаравайного в Феодосии. Когда на арену вышли борцы и стали искать желающих побороться среди публики, вызвался – и победил всех, кроме одного, уложившего Ивана профессиональным приемом. Поддубного тем не менее пригласили в цирк «силачом», и с 1897 года началась его цирковая карьера.

Семья Ивана Поддубного (стоит с ружьём). Сидят: Мать Анна Даниловна, отец Максим Иванович и маленький брат Митрофан. Не позднее 1912 года Public domain Public domain

Довольно быстро Иван нашел себя в цирковой борьбе, которую тогда делили на жанры «шике» и «бур». «Шике» сейчас называют реслингом. В нем применяются заранее отрепетированные рискованные и эффектные трюки, падения, броски. Борцы выступают в костюмах и под псевдонимами, разыгрывают конфликты и имитируют травмы. В России такие борцовские шоу устраивали промоутеры. Один из них, знаменитый Иван «Дядя Ваня» Лебедев (1879 – 1950), вспоминал о Поддубном: «Он ломал лучших мировых борцов без всякого сожаления и без малейшего стеснения. Силён был, что стихийный ураган. Страшен был не только для русских, но и для всех заграничных борцов: не бросит, так поломает». Ну а в стиле «бур», силовой борьбе между спортсменами, в которой они выясняли, кто по-настоящему здоровее и крепче, Ивану Поддубному не было равных.

В 1905 году Иван Поддубный произвел фурор на чемпионате мира по борьбе в Париже, где победил чемпиона мира 1903 года Иесса Педерсена. После этой победы он стал активно гастролировать по Европе и считался одним из непобедимых борцов.

«Огромной силы и такой же глупости»

Иван Поддубный с одним из своих братьев Public domain Public domain

Многие победы Иван одержал, пользуясь зверскими портовыми приемами. По легенде, в 1905 году во Франции Иван, у которого был очень резкий характер, поругался с японским мастер боевых искусств. Тот предложил выяснить отношения в схватке. Японец справлялся со всеми силовыми атаками Поддубного, избегая его ударов и ставя блоки, но Иван случайно поймал низкорослого мастера за одежду, перевернул его и через колено сломал ему бедро. Поддубного за такие приемы и вправду боялись.

В какой-то момент Иван устроил аттракцион «Поддубный против всех»: предлагал 200 франков тому, кто сможет продержаться с ним 15 минут, и 8 000 франков тому, кто сможет победить его. Поскольку ни выдержать 15 минут, ни победить его никто не мог, деньги доставались Поддубному. При этом богатым человеком он не стал – Иван кутил, гулял и просаживал заработанное, а также был явно падок на женщин.

Иван Поддубный с женой, Марией Семеновной Public domain Public domain

Первая любовь Поддубного, по легенде, окончилась трагически – гимнастка Мария Дозмарова, с которой у него был роман, сорвалась с трапеции и погибла. Первой женой Поддубного в 1910 году стала Антонина Квитко – под стать богатырю Ивану, его супруга весила больше 100 килограмм. Поддубный построил себе на Полтавщине усадьбу, завел мельницу, но в итоге не сумел обустроить домашнюю жизнь и хозяйство – он гораздо привычнее чувствовал себя на цирковой арене. А жена проживала заработанные им деньги и в 1920-м, в разгар Гражданской войны, сбежала с белогвардейским офицером, прихватив с собой все медали мужа.

В начале 1920-х Поддубный снова вернулся в Европу с гастролями. В этот период с ним встретился писатель Александр Куприн, который записал: «Намедни ужинал с Поддубным — человеком огромной силы и такой же глупости». Когда в 1925 году Поддубный приехал с гастролями в США, ему было уже 54 года, но за всю жизнь и блестящую карьеру он так и не смог ни скопить, ни отложить хоть сколько-нибудь денег.

Голодная смерть мастера

Иван Поддубный в старости Public domain Public domain

Иван Поддубный сам любил легенды и россказни, поэтому детали его биографии очень сомнительны. Одна из таких легенд – что Поддубный якобы был поражен в правах в СССР, потому что ответил отказом на предложение Лаврентия Берии тренировать спортсменов общества «Динамо» – оно объединяло сотрудников госбезопасности и МВД. Но подтверждений этому найти не удается. Причина, скорее всего, в другом.

В 1927-м, вернувшись из США, Поддубный купил дом с садом в городе Ейске и поселился там с Марией Машониной, вдовой, с которой прожил последние годы жизни. В 1930-е он тренировал местных борцов и оставался локальной звездой. Но в 1942-1943 годах Ейск оккупировали немцы. Они проводили массовые расстрелы и грабили население. При этом Поддубный, который своими габаритами и горделивым видом сразу привлек внимание оккупантов, работал при них маркером в бильярдном клубе – был фактически коллаборационистом.

Иван Поддубный на улице Ейска Public domain Public domain

Во время немецкой оккупации Поддубный – опять же, по легенде, – гордо носил на груди полученный им в 1939 году орден Трудового Красного Знамени. Но это ему мало помогло. После освобождения Ейска Поддубного, как и всех граждан, выживших на оккупированных территориях, строго и долго допрашивали. Его не репрессировали – легенде русской борьбы шёл восьмой десяток. Однако паёк Поддубного был сокращен настолько, что старый борец всегда ходил голодный. Все оставшиеся медали и награды он выменял на рынках на продукты.

Дом Ивана Поддубного в Ейске – при его жизни и в 2016 году Public domain; AlixSaz (CC BY-SA) Public domain; AlixSaz (CC BY-SA)

Последний триумф Ивана Поддубного случился в 1945 году – его вызвали в Москву и в Парке Горького, при большом стечении народа, присвоили ему звание Заслуженного мастера спорта СССР. Толпа поклонников качала Поддубного на руках, звучали тосты и музыка. А потом Поддубный вернулся в Ейск. Несмотря на новое звание, его пенсия не увеличилась – советская власть не прощала ему «предательства». В 1948 году Иван упал и сломал шейку бедра – с тех пор он передвигался только на костылях.

Иван Поддубный умер в Ейске в 1949 году от инфаркта. Сохранился его дом, его могила, а в городе стоят аж два памятника самому известному русскому рестлеру, которому в последние годы жизни не хватало денег на еду.