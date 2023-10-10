Как русские дворяне общались с помощью цветов?

«Любит – не любит, плюнет – поцелует, к сердцу прижмет – к черту пошлет». Эти слова почти каждый произносил, обрывая лепестки ромашки. Понимали ли мы, что исполняем простейшее любовное гадание на цветах?
Ритуалы с ромашкой были известны еще в Древнем Египте, где она признавалась божественным цветком. Ромашка изображена на сандалиях Тутанхамона, а ее маслом поливали тела фараонов перед погребением.
Но это лишь один пример. В Средней и Ближней Азии цветы всегда играли большую роль в культовых ритуалах и повседневных праздниках. Именно оттуда эта мода и пришла в Европу, но уже в XVIII веке.
Леди Монтегю, 1716, Шарль ЖервеNational Gallery of Ireland
В 1716–1718 годах леди Мэри Уортли-Монтегю, английская аристократка и поэт, жила в Стамбуле со своим мужем, послом Британии в Османской империи. Ее письма домой были опубликованы в Лондоне в 1763 году и сразу стали очень популярны. Европейское общество тех времен было очаровано Османской империей – эта мода называлась «тюркери». И на этой волне стал известен «язык цветов», описанный в письмах леди Монтегю.
«Нет такой краски, цветов, сорной травы, фруктов, травы, камня, птичьего пера, которые не имели бы соответствующего им стиха, и вы можете ссориться, браниться, слать письма страсти, дружбы, любезности или обмениваться новостями, при этом не испачкав свои пальцы», – писала леди Монтегю, рассказывая о турецкой женской игре «селам», когда знатные дамы посылали друг другу объекты с рифмующимися названиями – род медленного буриме.
Селам, или язык цветов. Санкт-Петербург, 1830Public domain
Цветам в этой игре придавали множество символических значений. Британцев привлекла именно возможность шифровать послания. В закрытом и чопорном английском обществе обожали секретные коды и шифры, которые позволяли общаться на закрытые темы, не привлекая внимания, и флиртовать, не говоря ни слова.
Сразу после выхода писем леди Монтегю в Европе стали появляться «словари цветов», в которых объясняли метафорические значения разных видов цветов. В России эти словари сначала переводили с иностранных языков, а значения переписывали вручную в альбомы.
Дмитрий Ознобишин (1804–1877)Public domain
В 1830 году известный поэт Дмитрий Ознобишин издал книгу «Селам, или язык цветов». В предисловии он пишет, что основой для издания послужил перевод немецкой книги «Язык цветов» 1823 года. С этого момента русские дамы и кавалеры имели свой собственный словарь и могли складывать букеты-послания.
Селам, или язык цветов Санкт-Петербург, 1830Фонды ГМП. Библиотека русской поэзии И. Н. Розанова
Дмитрий Ознобишин в своей книге описал многие значения цветов. Мы приводим самые понятные и образные из них:
Абрикосовая ветвь – Ты очаровываешь меня своей прекрасной душой.
Акация – Дружба исцеляет раны любви.
Алоэ – Ты меня огорчила.
Астра – Умеешь ли ты любить постоянно?
Базилик – Только вблизи ты узнать меня можешь.
Бальзамин – Ты сияешь перед всеми, как царица.
Березовая ветвь – Последуй за мной, и мы будем счастливы.
Березовый лист – Положись на меня.
Плющ – Навсегда и крепко привязан я к тому, что избрал однажды.
Болиголов – Божественная сила любви не боится смерти.
Боярышник – Я в восторге, когда ты поешь.
Бузина – Ты не узнаешь меня.
Бузина черная – Я твоя.
Василек – Будь прост, как он.
Вдовий цвет (скабиоза) – Мне грустно.
Вереск – Я с тобой увижусь.
Виноградный лист – Люби и наслаждайся.
Вишневый цвет – Мои намерения непорочны.
Волчец (чертополох) – Ты оскорбил меня.
Вяз (лист) – Не унывай.
Гардения – Когда ты проходишь мимо меня, сердце мое радуется.
Гвоздика (белая) – Вверься мне.
Гвоздика (нарумяненная) – Меня томит к тебе любовь.
Георгин – Могу ли я приблизиться к горделивой?
Герань – Мне надо тайком тебя увидеть и поговорить с тобой.
Горошек душистый – Я живу для тебя.
Гортензия – Жестокая! Как могла ты так скоро забыть меня.
Душица – Все радуется моему благополучию.
Зверобой – Верь любви моей.
Ирис – Зачем ты нарушил спокойствие моего сердца?
Кактус – Немного часов был я осчастливлен тобою.
Калина – Отчего ты так холодна и бесчувственна.
Кипарис – Когда смерть прекратит безнадежную любовь мою, пролей слезу на моей могиле.
Колокольчики – Когда мы успеем переговорить сегодня?
Колос пшеницы – Я забочусь. Скоро ты будешь моею.
Колос ржи – Счастливцы любящие и взаимно любимые.
Крапива – берегись, я девица.
Лаванда – Я тебя не понимаю.
Ландыш – Долго втайне я любила тебя.
Лилия белая – Чисто и непорочно да будет твое сердце!
Лук – Отчего ты плачешь, когда я к тебе так близко?
Мак садовый – Воспоминания о тебе со мною будут навсегда неразлучны, и в счастье, и в злополучье.
Малина – Прими сей знак уважения.
Мать-и-мачеха – Чего должен ожидать я, любви или холодности?
Мох – Я буду скорбеть на развалинах минувшего, сохраняя всегдашнее постоянство и невзирая на превратность времени.
Нарцисс желтый – Я смотрю завистливыми очами на окружающих тебя.
Настурция – Будь деятелен.
Незабудка – Она за меня все тебе выскажет.
Одуванчики – Я везде дома.
Папоротник – Только сердечный союз может доставить продолжительное удовольствие.
Петрушка – Будь скромен.
Пион махровый – Как ты недогадлив.
Подсолнечник – Ужели любовь не может преодолеть твоей гордости!
Репейник – Буря жизни миновала!
Роза белая – Ты презираешь любовь мою; я умираю.
Роза желтая – Искренна ли любовь твоя?
Роза китайская – Ты притворяешься.
Роза красная – Ты победил мое сердце!
Розовая ветка – Нет!
Розовый листок – Да!
Розмарин – Скоро я поведу тебя к алтарю.
Ромашка – Один сладостный взгляд твой утешит меня в страданиях.