Как русские дворяне общались с помощью цветов?

«Любит – не любит, плюнет – поцелует, к сердцу прижмет – к черту пошлет». Эти слова почти каждый произносил, обрывая лепестки ромашки. Понимали ли мы, что исполняем простейшее любовное гадание на цветах?

Ритуалы с ромашкой были известны еще в Древнем Египте, где она признавалась божественным цветком. Ромашка изображена на сандалиях Тутанхамона, а ее маслом поливали тела фараонов перед погребением.

Но это лишь один пример. В Средней и Ближней Азии цветы всегда играли большую роль в культовых ритуалах и повседневных праздниках. Именно оттуда эта мода и пришла в Европу, но уже в XVIII веке.

Леди Мэри и игра «селам»

Леди Монтегю, 1716, Шарль Жерве National Gallery of Ireland National Gallery of Ireland

В 1716–1718 годах леди Мэри Уортли-Монтегю, английская аристократка и поэт, жила в Стамбуле со своим мужем, послом Британии в Османской империи. Ее письма домой были опубликованы в Лондоне в 1763 году и сразу стали очень популярны. Европейское общество тех времен было очаровано Османской империей – эта мода называлась «тюркери». И на этой волне стал известен «язык цветов», описанный в письмах леди Монтегю.

«Нет такой краски, цветов, сорной травы, фруктов, травы, камня, птичьего пера, которые не имели бы соответствующего им стиха, и вы можете ссориться, браниться, слать письма страсти, дружбы, любезности или обмениваться новостями, при этом не испачкав свои пальцы», – писала леди Монтегю, рассказывая о турецкой женской игре «селам», когда знатные дамы посылали друг другу объекты с рифмующимися названиями – род медленного буриме.

Селам, или язык цветов. Санкт-Петербург, 1830 Public domain Public domain

Цветам в этой игре придавали множество символических значений. Британцев привлекла именно возможность шифровать послания. В закрытом и чопорном английском обществе обожали секретные коды и шифры, которые позволяли общаться на закрытые темы, не привлекая внимания, и флиртовать, не говоря ни слова.

Сразу после выхода писем леди Монтегю в Европе стали появляться «словари цветов», в которых объясняли метафорические значения разных видов цветов. В России эти словари сначала переводили с иностранных языков, а значения переписывали вручную в альбомы.

Дмитрий Ознобишин (1804–1877) Public domain Public domain

В 1830 году известный поэт Дмитрий Ознобишин издал книгу «Селам, или язык цветов». В предисловии он пишет, что основой для издания послужил перевод немецкой книги «Язык цветов» 1823 года. С этого момента русские дамы и кавалеры имели свой собственный словарь и могли складывать букеты-послания.

Как говорили на языке цветов

Селам, или язык цветов Санкт-Петербург, 1830 Фонды ГМП. Библиотека русской поэзии И. Н. Розанова Фонды ГМП. Библиотека русской поэзии И. Н. Розанова

Дмитрий Ознобишин в своей книге описал многие значения цветов. Мы приводим самые понятные и образные из них:

Абрикосовая ветвь – Ты очаровываешь меня своей прекрасной душой.

Акация – Дружба исцеляет раны любви.

Алоэ – Ты меня огорчила.

Астра – Умеешь ли ты любить постоянно?

Базилик – Только вблизи ты узнать меня можешь.

Бальзамин – Ты сияешь перед всеми, как царица.

Березовая ветвь – Последуй за мной, и мы будем счастливы.

Березовый лист – Положись на меня.

Плющ – Навсегда и крепко привязан я к тому, что избрал однажды.

Болиголов – Божественная сила любви не боится смерти.

Боярышник – Я в восторге, когда ты поешь.

Бузина – Ты не узнаешь меня.

Бузина черная – Я твоя.

Василек – Будь прост, как он.

Вдовий цвет (скабиоза) – Мне грустно.

Вереск – Я с тобой увижусь.

Виноградный лист – Люби и наслаждайся.

Вишневый цвет – Мои намерения непорочны.

Волчец (чертополох) – Ты оскорбил меня.

Вяз (лист) – Не унывай.

Гардения – Когда ты проходишь мимо меня, сердце мое радуется.

Гвоздика (белая) – Вверься мне.

Гвоздика (нарумяненная) – Меня томит к тебе любовь.

Георгин – Могу ли я приблизиться к горделивой?

Герань – Мне надо тайком тебя увидеть и поговорить с тобой.

Горошек душистый – Я живу для тебя.

Гортензия – Жестокая! Как могла ты так скоро забыть меня.

Душица – Все радуется моему благополучию.

Зверобой – Верь любви моей.

Ирис – Зачем ты нарушил спокойствие моего сердца?

Кактус – Немного часов был я осчастливлен тобою.

Калина – Отчего ты так холодна и бесчувственна.

Кипарис – Когда смерть прекратит безнадежную любовь мою, пролей слезу на моей могиле.

Колокольчики – Когда мы успеем переговорить сегодня?

Колос пшеницы – Я забочусь. Скоро ты будешь моею.

Колос ржи – Счастливцы любящие и взаимно любимые.

Крапива – берегись, я девица.

Лаванда – Я тебя не понимаю.

Ландыш – Долго втайне я любила тебя.

Лилия белая – Чисто и непорочно да будет твое сердце!

Лук – Отчего ты плачешь, когда я к тебе так близко?

Мак садовый – Воспоминания о тебе со мною будут навсегда неразлучны, и в счастье, и в злополучье.

Малина – Прими сей знак уважения.

Мать-и-мачеха – Чего должен ожидать я, любви или холодности?

Мох – Я буду скорбеть на развалинах минувшего, сохраняя всегдашнее постоянство и невзирая на превратность времени.

Нарцисс желтый – Я смотрю завистливыми очами на окружающих тебя.

Настурция – Будь деятелен.

Незабудка – Она за меня все тебе выскажет.

Одуванчики – Я везде дома.

Папоротник – Только сердечный союз может доставить продолжительное удовольствие.

Петрушка – Будь скромен.

Пион махровый – Как ты недогадлив.

Подсолнечник – Ужели любовь не может преодолеть твоей гордости!

Репейник – Буря жизни миновала!

Роза белая – Ты презираешь любовь мою; я умираю.

Роза желтая – Искренна ли любовь твоя?

Роза китайская – Ты притворяешься.

Роза красная – Ты победил мое сердце!

Розовая ветка – Нет!

Розовый листок – Да!

Розмарин – Скоро я поведу тебя к алтарю.

Ромашка – Один сладостный взгляд твой утешит меня в страданиях.