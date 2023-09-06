Какие иностранные языки учили в царской России и для чего?

«Иван Грозный показывает свои сокровища Джерому Горсею», Александр Литовченко, 1875Александр Литовченко
Сам князь Владимир, креститель Руси, в 988 году открыл придворную школу для «нарочитой чади» – детей из знатных семей. Их учили «искусствам» – разным дисциплинам, которые включали в себя иностранные языки, в том числе латынь – язык европейской дипломатии. Среди учеников были и потомки иностранных семей, которые жили при дворе князя – общение точно происходило на разных языках. А сын Владимира Ярослав Мудрый основал первую переводческую школу при киевском Софийском соборе.
«Книжным» иностранным языкам – греческому, латыни и другим письменным иностранным языкам – учили обычно при церковных учреждениях. «Азбука латине – не пиво в братине!» – говаривали на Смоленщине и Псковщине еще в XIII веке, когда бурно развивались политические и торговые отношения Руси и Европы, что доказывало, что латынь действительно учили многие. В Смоленске даже была светская школа латинского языка.
Но купцы, наемники, возницы и ремесленники, конечно, учились не при церквях и монастырях, а сами, в процессе своей жизни и работы. Учителями выступали те, кто язык уже знал. Как и сейчас, «репетитора» – монаха, книжника, образованного воина-дружинника, опытного купца – регулярно посещали и платили ему за обучение.
Как пишет исследователь Роман Жанара, «сведения о методиках обучения весьма скудны». Когда язык учили за границей, его учили «прямым методом» – узнавая слова и выражения непосредственно от носителей в процессе жизни и общения. Когда учили дома, то переводили и заучивали наизусть тексты.
Однако в те времена требования к знанию иностранных языков были ниже – например, при переводе обычно не соблюдали стилистику и композицию предложений оригинала, передавая только смысл сказанного. И, конечно, огромное количество людей знали только устный иностранный – могли объясняться свободно, не умея читать и писать. Они точно были, но, как неграмотные, не оставили письменных источников.
«Папские послы у Ивана Грозного», Михаил Нестеров, 1884Public domain
Главный язык международной официальной дипломатии вплоть до XVIII века. Договоры, хартии, торговые соглашения между русскими землями и европейскими княжествами и государствами писали на латыни. На ней же общались дипломаты и их сотрудники в официальной обстановке.
На латыни также ведется католическая церковная служба. Латынь знали все русские православные церковнослужители, которые общались со своими европейскими коллегами.
Также латынь до 1780-х годов была основным языком преподавания в университетах Чехии и немецких государств. Почти все русские юноши, обучавшиеся наукам в Европе, должны были говорить и писать на латыни. Латынь в XVIII веке оставалась международным языком науки – своим знанием латинского языка гордился, к примеру, великий просветитель Михайло Ломоносов.
Спасский собор Заиконоспасского монастыря. Слева – корпус, в котором занимались студенты Славяно-греко-латинской академии. Это одно из главных мест преподавания греческого в РоссииLudvig14 (CC BY-SA 3.0)
Население русских земель с древности поддерживало контакты с Византией, а значит, должно было объясняться на греческом языке. Прежде чем овладеть славянским языком, первые православные священники, приезжавшие на Русь, вели службы на греческом языке. Однако Библию перевели на церковнославянский еще в IX веке, и службы в русских землях вскоре начали вести на этом языке. Греческий тем не менее продолжали использовать для общения с «греками», как называли на Руси всех жителей Византии.
Купцы, монахи, наемники, дипломаты и книжники – вот круг людей, которые ездили из Руси в Византию и обратно. Они могли не знать классического письменного и устного греческого, но точно общались устно на разговорном греческом – димотике. В X–XI веках образованная верхушка общества Древней Руси либо владела греческим, либо располагала переводчиками, так как общение с Византией было очень интенсивным.
Впоследствии письменный греческий был первым иностранным языком, который учили все вступавшие в духовное звание. С появлением в России классического образования (конец XVIII века) греческий стал обязателен для филологов, лингвистов, историков, однако, например, в Царскосельском лицее греческий не преподавали. В целом греческий среди русского населения широко известен никогда не был.
«Немецкая слобода в Москве. Дом Анны Монс»Александр Бенуа
Новгородские посадники (главы города) и купцы владели немецким, шведским, польским – с носителями этих языков они общались постоянно. Известно, что шведские и немецкие купцы посылали своих сыновей жить и учиться премудростям торговли в Новгород – выучившись, они продолжали вести торговлю уже полноправно. Предполагают, что и русские молодые купцы и чиновники жили за границей для обучения.
На немецком языке говорили ремесленники, приезжавшие из княжеств Центральной Германии – оружейники, высококлассные мастера, гражданские и военные инженеры, а также просто военные – они массово нанимались на службу к русским князьям и царям с XV–XVI веков. Старая и новая Немецкие слободы в Москве, где потом часто гостил юный царь Петр, были эдаким отдельным немецким городком на Яузе, где на улицах звучала немецкая речь (правда, и английская, и голландская не в меньшей степени).
В XVIII столетии немецкий язык был еще распространен в научной и военной среде, так как эти сообщества постоянно пополнялись немцами, приезжавшими на службу в Россию, но уже во втором-третьем поколении они начинали говорить по-русски. С новыми силами русские начали учить немецкий язык только в XIX веке – он распространился в среде интеллигенции, которая хотела читать Канта, Фихте, Маркса и Гегеля в оригинале. Немецким языком владели многие русские революционеры, имевшие связи среди социалистов Германии и Швейцарии.
Портные. Рисунок XVIII столетияPublic domain
Франция при Людовике XIV (1638–1715) стала главным военным и политическим арбитром всей Европы, а заключенный в 1714 году Раштаттский мирный договор стал первым международным документом, написанным на французском языке. С начала XVIII века знание французского уже было обязательным для любого дипломата.
Конечно, французы, как носители великой культуры, служили гувернерами и воспитателями дворянских детей по всей Европе, в том числе и в России. А после Французской революции Россия стала прибежищем тысяч французов-монархистов, пополнивших ряды русской армии и гражданских чиновников. Кроме того, в конце XVIII века в России начала бурно развиваться женская и мужская мода, и в огромном количестве появились французские парикмахеры, стилисты, портные и повара.
Французский стал также языком высшего света – и все высшее русское дворянство говорило на французском языке, уровень знания которого стал универсальной визитной карточкой. Даже небогатый дворянин, владеющий французским в совершенстве, мог быть принят в высших кругах благодаря своим знаниям.
Французский помогал скрыть содержание разговоров от слуг и прочих представителей низшего сословия. На французском вели всю частную переписку и записывали мемуары, на французском писали любовные записочки и стихи в альбом. Перелом во франкофонии наступил только после Отечественной войны 1812 года, но французский так и оставался одним из главных языков образованного общества почти до революции.
«Иван Грозный показывает свои сокровища Джерому Горсею», 1875Александр Литовченко
Английские купцы, оружейники, ремесленники на Руси начали появляться с XVI века – например, тогда дипломат и дворянин Джером Горсей более 20 лет сотрудничал с московским двором и подолгу жил в России.
Однако английский язык не распространялся широко. Когда в конце XVIII века металлург и оружейник Чарлз Гаскойн прибыл по приглашению Екатерины II в Россию, чтобы управлять карельскими металлургическими заводами, он общался на английском только в своем кругу и до конца жизни пользовался переводчиком для любой беседы со своими русскими подчиненными. Но все изменилось после того, как Россия и Британская империя стали союзниками в войне против Наполеона.
В XVIII веке английский знали русские любители британской литературы, но уже в пушкинские времена знание этого языка стало приметой блестяще образованного человека. Сам Пушкин выучил английский, чтобы читать Байрона в оригинале. После войны стало больше книг на английском, а англичанин-гувернер ценился, конечно, гораздо больше гувернера-француза. С первой половины XIX века английский стали преподавать в университетах Москвы, Петербурга и Казани, а поездки в Англию стали обязательными для образованной дворянской молодежи.
«Баскаки»Сергей Иванов
В Москве в свое время была целая слобода устных переводчиков – Толмачевская («толмач» на древнерусском – устный переводчик). Находилась она в Замоскворечье – ведь именно эта часть города была пристанищем множества «татар», то есть разнообразных тюркоговорящих торговцев, ремесленников и разного другого люда. Татарские и толмачевские слободы были здесь с XIV века, с тех времен, когда начались отношения с Золотой Ордой.
Первые «татарские» (в кавычках, потому что этносы у них были самые разные, но на Руси всех скопом звали татарами) военные и купцы, выезжая на Русь, брали с собой своих толмачей. Они селились в Замоскворечье или поблизости, потому что именно перед переправой через Москву-реку были станы и лагеря южных купцов. Так сформировалась Толмачевская слобода – живая биржа и школа перевода с русского на «татарский» и обратно.