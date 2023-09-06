Какие иностранные языки учили в царской России и для чего?

Торговля, обучение искусствам и ремеслам, развитие науки и государственной системы, внешняя политика и войны – все эти отрасли неизбежно подразумевали общение на иностранных языках.

Сам князь Владимир, креститель Руси, в 988 году открыл придворную школу для «нарочитой чади» – детей из знатных семей. Их учили «искусствам» – разным дисциплинам, которые включали в себя иностранные языки, в том числе латынь – язык европейской дипломатии. Среди учеников были и потомки иностранных семей, которые жили при дворе князя – общение точно происходило на разных языках. А сын Владимира Ярослав Мудрый основал первую переводческую школу при киевском Софийском соборе.

Как и где учили языки?

«Книжным» иностранным языкам – греческому, латыни и другим письменным иностранным языкам – учили обычно при церковных учреждениях. «Азбука латине – не пиво в братине!» – говаривали на Смоленщине и Псковщине еще в XIII веке, когда бурно развивались политические и торговые отношения Руси и Европы, что доказывало, что латынь действительно учили многие. В Смоленске даже была светская школа латинского языка.

Но купцы, наемники, возницы и ремесленники, конечно, учились не при церквях и монастырях, а сами, в процессе своей жизни и работы. Учителями выступали те, кто язык уже знал. Как и сейчас, «репетитора» – монаха, книжника, образованного воина-дружинника, опытного купца – регулярно посещали и платили ему за обучение.

Как пишет исследователь Роман Жанара, «сведения о методиках обучения весьма скудны». Когда язык учили за границей, его учили «прямым методом» – узнавая слова и выражения непосредственно от носителей в процессе жизни и общения. Когда учили дома, то переводили и заучивали наизусть тексты.

Однако в те времена требования к знанию иностранных языков были ниже – например, при переводе обычно не соблюдали стилистику и композицию предложений оригинала, передавая только смысл сказанного. И, конечно, огромное количество людей знали только устный иностранный – могли объясняться свободно, не умея читать и писать. Они точно были, но, как неграмотные, не оставили письменных источников.

Латынь

«Папские послы у Ивана Грозного», Михаил Нестеров, 1884 Public domain Public domain

Главный язык международной официальной дипломатии вплоть до XVIII века. Договоры, хартии, торговые соглашения между русскими землями и европейскими княжествами и государствами писали на латыни. На ней же общались дипломаты и их сотрудники в официальной обстановке.

На латыни также ведется католическая церковная служба. Латынь знали все русские православные церковнослужители, которые общались со своими европейскими коллегами.

Также латынь до 1780-х годов была основным языком преподавания в университетах Чехии и немецких государств. Почти все русские юноши, обучавшиеся наукам в Европе, должны были говорить и писать на латыни. Латынь в XVIII веке оставалась международным языком науки – своим знанием латинского языка гордился, к примеру, великий просветитель Михайло Ломоносов.

Греческий

Спасский собор Заиконоспасского монастыря. Слева – корпус, в котором занимались студенты Славяно-греко-латинской академии. Это одно из главных мест преподавания греческого в России Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Население русских земель с древности поддерживало контакты с Византией, а значит, должно было объясняться на греческом языке. Прежде чем овладеть славянским языком, первые православные священники, приезжавшие на Русь, вели службы на греческом языке. Однако Библию перевели на церковнославянский еще в IX веке, и службы в русских землях вскоре начали вести на этом языке. Греческий тем не менее продолжали использовать для общения с «греками», как называли на Руси всех жителей Византии.

Купцы, монахи, наемники, дипломаты и книжники – вот круг людей, которые ездили из Руси в Византию и обратно. Они могли не знать классического письменного и устного греческого, но точно общались устно на разговорном греческом – димотике. В X–XI веках образованная верхушка общества Древней Руси либо владела греческим, либо располагала переводчиками, так как общение с Византией было очень интенсивным.

Впоследствии письменный греческий был первым иностранным языком, который учили все вступавшие в духовное звание. С появлением в России классического образования (конец XVIII века) греческий стал обязателен для филологов, лингвистов, историков, однако, например, в Царскосельском лицее греческий не преподавали. В целом греческий среди русского населения широко известен никогда не был.

Немецкий

«Немецкая слобода в Москве. Дом Анны Монс» Александр Бенуа Александр Бенуа

Новгородские посадники (главы города) и купцы владели немецким, шведским, польским – с носителями этих языков они общались постоянно. Известно, что шведские и немецкие купцы посылали своих сыновей жить и учиться премудростям торговли в Новгород – выучившись, они продолжали вести торговлю уже полноправно. Предполагают, что и русские молодые купцы и чиновники жили за границей для обучения.

На немецком языке говорили ремесленники, приезжавшие из княжеств Центральной Германии – оружейники, высококлассные мастера, гражданские и военные инженеры, а также просто военные – они массово нанимались на службу к русским князьям и царям с XV–XVI веков. Старая и новая Немецкие слободы в Москве, где потом часто гостил юный царь Петр, были эдаким отдельным немецким городком на Яузе, где на улицах звучала немецкая речь (правда, и английская, и голландская не в меньшей степени).

В XVIII столетии немецкий язык был еще распространен в научной и военной среде, так как эти сообщества постоянно пополнялись немцами, приезжавшими на службу в Россию, но уже во втором-третьем поколении они начинали говорить по-русски. С новыми силами русские начали учить немецкий язык только в XIX веке – он распространился в среде интеллигенции, которая хотела читать Канта, Фихте, Маркса и Гегеля в оригинале. Немецким языком владели многие русские революционеры, имевшие связи среди социалистов Германии и Швейцарии.

Французский

Портные. Рисунок XVIII столетия Public domain Public domain

Франция при Людовике XIV (1638–1715) стала главным военным и политическим арбитром всей Европы, а заключенный в 1714 году Раштаттский мирный договор стал первым международным документом, написанным на французском языке. С начала XVIII века знание французского уже было обязательным для любого дипломата.

Конечно, французы, как носители великой культуры, служили гувернерами и воспитателями дворянских детей по всей Европе, в том числе и в России. А после Французской революции Россия стала прибежищем тысяч французов-монархистов, пополнивших ряды русской армии и гражданских чиновников. Кроме того, в конце XVIII века в России начала бурно развиваться женская и мужская мода, и в огромном количестве появились французские парикмахеры, стилисты, портные и повара.

Французский стал также языком высшего света – и все высшее русское дворянство говорило на французском языке, уровень знания которого стал универсальной визитной карточкой. Даже небогатый дворянин, владеющий французским в совершенстве, мог быть принят в высших кругах благодаря своим знаниям.

Французский помогал скрыть содержание разговоров от слуг и прочих представителей низшего сословия. На французском вели всю частную переписку и записывали мемуары, на французском писали любовные записочки и стихи в альбом. Перелом во франкофонии наступил только после Отечественной войны 1812 года, но французский так и оставался одним из главных языков образованного общества почти до революции.

Английский

«Иван Грозный показывает свои сокровища Джерому Горсею», 1875 Александр Литовченко Александр Литовченко

Английские купцы, оружейники, ремесленники на Руси начали появляться с XVI века – например, тогда дипломат и дворянин Джером Горсей более 20 лет сотрудничал с московским двором и подолгу жил в России.

Однако английский язык не распространялся широко. Когда в конце XVIII века металлург и оружейник Чарлз Гаскойн прибыл по приглашению Екатерины II в Россию, чтобы управлять карельскими металлургическими заводами, он общался на английском только в своем кругу и до конца жизни пользовался переводчиком для любой беседы со своими русскими подчиненными. Но все изменилось после того, как Россия и Британская империя стали союзниками в войне против Наполеона.

В XVIII веке английский знали русские любители британской литературы, но уже в пушкинские времена знание этого языка стало приметой блестяще образованного человека. Сам Пушкин выучил английский, чтобы читать Байрона в оригинале. После войны стало больше книг на английском, а англичанин-гувернер ценился, конечно, гораздо больше гувернера-француза. С первой половины XIX века английский стали преподавать в университетах Москвы, Петербурга и Казани, а поездки в Англию стали обязательными для образованной дворянской молодежи.

Тюркские («татарские») языки

«Баскаки» Сергей Иванов Сергей Иванов

В Москве в свое время была целая слобода устных переводчиков – Толмачевская («толмач» на древнерусском – устный переводчик). Находилась она в Замоскворечье – ведь именно эта часть города была пристанищем множества «татар», то есть разнообразных тюркоговорящих торговцев, ремесленников и разного другого люда. Татарские и толмачевские слободы были здесь с XIV века, с тех времен, когда начались отношения с Золотой Ордой.

Первые «татарские» (в кавычках, потому что этносы у них были самые разные, но на Руси всех скопом звали татарами) военные и купцы, выезжая на Русь, брали с собой своих толмачей. Они селились в Замоскворечье или поблизости, потому что именно перед переправой через Москву-реку были станы и лагеря южных купцов. Так сформировалась Толмачевская слобода – живая биржа и школа перевода с русского на «татарский» и обратно.