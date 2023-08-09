Хорошо ли в России жилось иностранцам в разные времена?

Государство всегда старалось охранять иностранцев и способствовать их деятельности. Делалось это для привлечения в страну "новых технологий" и товаров.

С конца XV века, когда Великое княжество Московское начало формироваться как суверенное государство, иностранцев из Европы становилось всё больше, и их нужно было как-то учитывать и, главное, охранять. Не знающие не только языка, но главное – русских обычаев, иностранцы могли стать добычей разбойников. Ведь ехали они на Русь по торговым делам, везли с собой деньги и ценности. А в XVII-XVIII веке в русской глубинке могли легко убить за хорошие штаны или сапоги. Так что государство было напрямую заинтересовано в том, чтобы иностранцы внутри страны были в безопасности – иначе перестанут ехать, торговля и деловая активность сойдут на нет.

Английские купцы XVI века Public domain Public domain

«Учитывать» иностранцев было к тому же выгодно: пошлины, которые брали с европейских купцов в России, в три-четыре раза превышали налоги для «своих» торговцев. К тому же русских вообще очень интересовала торговля, обмен научными знаниями, западноевропейская культура и искусство.

В Московию в XVI-XVII веке, несмотря на войны и политические кризисы, из Европы ехали военные, медики, ремесленники и оружейники. С XVI века иноземцам, въезжавшим в Россию, стали выдавать проезжие грамоты с царской красной сургучной печатью. Получать их нужно было в Посольском приказе и только после этого можно было торговать или оказывать услуги.

Пример подорожной грамоты XVII века Public domain Public domain

С 1649 года Русское государство стало пристально следить и за своими людьми: в «Соборном Уложении» была целая глава «О проезжих грамотах в иные государства». Теперь каждый, кто едет «для торгового промыслу или иного для какого своего дела в иные государства», должен был сообщить об этом: в городах – воеводе, а в Москве – самому государю (в его канцелярию), и получить проезжую грамоту.

Поездки без грамоты были преступлением, которое подлежало расследованию, – не замышлял ли человек измену. В случае раскрытия измены преступник подлежал смертной казни. Если же выясняли, что он ездил без злого умысла, то секли кнутом – тяжелое наказание, после которого можно было остаться калекой.

Крещение как натурализация

Яков Брюс (James Daniel Bruce, 1669-1735), русский генерал, сподвижник Петра, основатель династии Брюсов Public domain Public domain

Проезжие грамоты появились только в XVI веке. Но и до этого отличить своих от чужих внутри страны было возможно. Прежде всего, по языку – но ещё и по религии. Было принято считать любых православных, будь они греками или жителями Балкан, «своими» по признаку религиозности.

Большинство иноземцев – католиков, лютеран и протестантов, даже проживая в России, желали сохранять свою веру и обряды, поэтому селились в специальных слободах. Такими в Москве были Старая и Новая Немецкие слободы, в которых селились «немцы» – не только германцы, а вообще все, говорившие на иностранных (в основном европейских) языках. Креститься, конечно, было не обязательно, но защиту от русской ксенофобии власти при этом оставляли на совести самих иностранцев, как бы поощряя их креститься.

Сигизмунд Герберштейн в шубе, подаренной ему великим князем Василием III Public domain Public domain

Формальной процедуры натурализации в допетровское время не было, но ее заменяло как раз принятие православия. По общему правилу, крещенному в русскую веру разрешалось носить русское платье и покидать свою иноземную слободу без страха быть битым. Его прежнее имя менялось на православное (часто похожее на прежнее), он мог жениться на русской и постепенно ассимилировался с населением Московской Руси.

На каких правах иностранцы жили в Российской империи?

Исаак Масса (1586–1643), датский зерновой магнат, путешественник Public domain Public domain

Петр Великий в 1702 году облегчил въезд в Россию иностранцам. Он приказал обеспечить сменными лошадьми и транспортом всех, кто пересекал границу России с целью вступить в русскую армию. Отдельно указано: «чтобы приезжающим офицерам никаким образом препятствий или беспокойства причинено не было, но чтобы, напротив того, им оказана была всякая добровольная готовность к услугам». Им гарантировали полную свободу вероисповедания – переходить в православие, чтобы начать служить, было необязательно.

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Для суда над иностранцами учредили Тайную коллегию Военного совета – чтобы их не судили по русским законам. Петр гарантировал, что иностранцам разрешат выйти из службы, когда они пожелают, и отдельно упоминал, что «купцы и художники, намеревающиеся въехать в Россию, имеют быть приняты со всякою милостью».

Победив Швецию в Северной войне, Петр взял множество пленных иностранцев, не все из которых готовы были вернуться на родину. Поэтому в 1721 году он впервые дал возможность вступать в российское подданство не через крещение, а через добровольное принесение присяги.

В 1747 году приняли единый текст присяги: «Аз нижепоименованный, бывший подданный <такого-то государя>, обещаюсь и клянусь Всемогущему Богу, что я всепресветлейшему государю <имя российского царя> хочу верным, добрым и послушным рабом и вечно подданным с моею фамилией быть и никуда за границу не отъезжать и в чужестранную службу не вступать». Такой она оставалась в течение всего XVIII века.

Присяга в русской императорской армии Public domain Public domain

Павел I убрал из текста присяги слово «раб», но в то же время повелел установить за всеми иностранцами негласный надзор. А с 1807 года иностранцам, не вступившим в подданство, запрещали членство в купеческих гильдиях – то есть стать крупными дельцами они не могли. Просто торговать, работать, оказывать услуги было можно.

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А с 1826 года Николай I совсем упростил вступление в подданство – теперь присягу можно было приносить в губернском правлении по месту пребывания, и не обязательно для этого было ехать в столицу. Но ещё долго, до 1864 года, натурализованные иностранцы не были уравнены в правах с подданными «по рождению».

А что же стало с крещением в православие при натурализации? Оно оставалось обязательным только для особ королевской крови, выходивших замуж за русских царей – поэтому, например, София Ангальт-Цербстская крестилась в православие как Екатерина Алексеевна, ведь она была женой наследника русского престола Петра Фёдоровича. Будущий Петр III тоже был не русским – по рождению он был Карл-Петер Ульрих, но был крещён в православие, так как наследовал русский трон.

Инородцы: свои, да не свои

Помимо иноземцев, в России было много жителей, которых называли инородцами – из-за их иной этнической принадлежности – башкиры, киргизы, калмыки, самоеды, буряты, якуты, чукчи и другие.

Россия пыталась христианизировать эти народы, но успеха это не имело – отдельные представители крестились в православную веру, но в своей массе сохранили собственные веру и традиции. Поэтому правительство решило оставить инородцам исконное родовое управление и обычное право. Им также дали освобождение от некоторых сборов, воинской повинности, отдельных видов уголовного наказания и так далее – всё, чтобы сохранить их в подчинении и одновременно не провоцировать религиозные и этнические конфликты.

При этом такие инородцы, как татары, чуваши, марийцы, мордва, удмурты, ижорцы, карелы, вепсы, жившие в центральной и западной части русских земель, с петровских времен были «встроены» в общую систему управления, платили налоги и несли повинности. Среди них со временем православие распространилось гораздо шире.